Poker di Alfa Romeo, un'emozione Intensa

Tutta questione di golden attitudine, di una attitudine all’oro che rende l’esperienza di guida di Alfa Romeo ancora più “Intensa”. Ed è così che è stata battezzata la nuova serie speciale che trasforma Tonale, Stelvio, Giulia e Junior in piccoli gioielli di raffinatezza, limited year, nel senso che i modelli saranno ordinabili fino a tutto 2025. Un poker di Alfa Romeo che si riconoscono dai dettagli cromatici d’oro come richiamo alla vittoria ma anche alla storia del marchio e alle iconiche denominazioni Freccia d’Oro e Quadrifoglio Oro, che evocano l’eleganza e la sportività delle auto del Biscione.

Ed è proprio dalla storia, ossia dal museo Alfa Romeo di Arese, che è partito il multi test drive verso Valenza, patria italiana degli orafi alto di gamma, in un legame ideale all’insegna dell’artigianalità, del lusso e del made in Italy. Gioielli come sono le quattro Alfa Romeo che si distinguono dalle altre di serie per alcuni particolari dettagli che esaltano l’identità del marchio nelle linee della carrozzeria e negli interni, tra tecnologia e vintage, tra materiali pregiati ed esclusività. Ognuna con la sua personalità e colori Rosso Alfa, Verde Montreal, Nero Alfa, Vulcano Black, Rosso Etna, Nero Tortona, Rosso Brera: Alfa Romeo Tonale Intensa ha cerchi bicolore da 20 pollici con finiture oro chiaro e interni di Alcantara nero con cuciture color cuoio e dotazione tecnologica di alto livello, con guida assistita di livello 2, impianto audio Harman Kardon da 470W e motorizzazioni Ibrida Plug-In Q4 da 280 CV, Ibrida 160 CV con tecnologia VGT, Turbo Diesel da 130 CV.

Stelvio Intensa si distingue per cerchi opachi da 20 pollici e sedili sportivi di pelle con inserti color cuoio e motorizzazioni Benzina GME da 280 CV (AWD e RWD), Diesel JTDM da 210 CV (AWD) e 160 CV (RWD). Giulia Intensa presenta cerchi diamantati da 19 pollici, interni di pelle con sedili sportivi e dettagli cuoio, display da 12,3 pollici e sistema audio Harman Kardon, e motorizzazioni Benzina 280 CV (RWD e AWD), Diesel 210 CV (AWD), Diesel 160 CV (RWD). Per finire Junior Intensa mostra cerchi diamantati da 18 pollici e interni di Alcantara con cuciture color cuoio e motorizzazioni Ibrida 136 CV, Ibrida Q4 145 CV, Elettrica 156 CV.

"Questa serie nasce per celebrare l’identità di Alfa Romeo attraverso una serie di dettagli esclusivi che sottolineano lo stile del nostro brand e che scriverà una nuova pagina del marchio”, spiega Alessandro Corgnati, product manager di Alfa Romeo. "Da sempre al volante di un’Alfa si stabilisce un rapporto unico tra uomo e macchina e con questa serie vogliamo portare a un nuovo livello il piacere di guida per farla diventare sempre più Intensa".

I prezzi della serie:Alfa Romeo Tonale da 51.100 euro (Diesel 130 CV), Giulia da 62.000 euro (2.2 Diesel 160 CV), Stelvio : da 67.100 euro (2.2 da 160 CV), mentre per conoscere i prezzi di Junior bisognerà attendere marzo e per ordinarla il mese di aprile.