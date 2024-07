Polestar 4, il Suv minimalista che non ha il lunotto posteriore

Ascolta ora 00:00 00:00

Polestar 4 è la vettura supertecnologica appartenente al mondo premium. Il gioiellino, nato da una costola di Volvo e poi passata sotto la cinese Geely, sfiora il settore dei maxi-suv ma c’è una particolarità: Polestar 4 non ha il lunotto. Per conoscere meglio l'auto siamo andati a scoprirla per le strade spagnole. Ecco come è andata.

Caratteristiche tecniche

La Polestar 4 misura 4,84 metri in lunghezza, 2 metri in larghezza, 1,54 metri in altezza, e ha un passo di 3 metri. Queste proporzioni, insieme al pavimento piatto sopra il grande pacco batteria e all'arredamento minimalista fatto con materiali pregiati e riciclati accuratamente trattati, creano un ambiente interno spazioso. Le grandi dimensioni interne sono dovute anche all’assenza del lunotto posteriore e lasciando il massimo comfort per i passeggeri seduti dietro. Il fatto che non sia presente il lunotto contribuisce a permettere di sfruttare in altezza la zona di carico e consente di avere una capacità compresa tra 526 e 1.536 litri.

L’auto senza lunotto

Come anticipato, la caratteristica principale di Polestar 4 è lo specchietto ultra tecnologico, si tratta di un monitor ad alta definizione che mostra la situazione in tempo reale. Il primato di questa vettura è proprio il fatto che si tratta del primo modello a non rientrare nel settore delle hypercar senza lunotto. L’auto ha poi una linea particolarmente elegante e sinuosa. Per il resto, la vettura resta fedele ai canoni Polestar ed è ideale per le famiglie, grazie al suo ampio spazio interno e alla particolare comodità dei sedili.

Le versioni e la produzione

Polestar 4 è disponibile in due versioni: Single Motor e Dual Motor. La variante Single Motor è equipaggiata con un powertrain da 272 cavalli e 343 Nm di coppia, che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Questa versione ha la trazione posteriore ed è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 100 kWh, integrata nella rete da 400 V, consentendo un'autonomia fino a 620 chilometri con una singola carica. La versione Dual Motor, invece, offre una trazione integrale grazie a un motore su ciascun asse, provenienti dalla versione Single Motor. Questo sistema fornisce una potenza complessiva di 544 cavalli e una coppia di 686 Nm. La produzione di Polestar 4 è iniziata a Hangzhou Bay, in Cina, nel novembre 2023. Le consegne ai clienti in Cina sono iniziate alla fine del 2023.

Per Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico, le prime consegne ai clienti sono previste da agosto 2024, seguite dal Nord America più tardi nello stesso anno. Abbiamo scoperto Polestar 4 con, Product manager dell'azienda.