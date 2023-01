Polestar al passo con gli ultimi aggiornamenti di Google

In occasione del tanto atteso CES di Las Vegas, Google ha portato al debutto diversi aggiornamenti per i propri servizi di mappe, con l’alta definizione e maggior integrazione con tutti i sistemi connessi delle vetture più moderne in commercio. Polestar, il noto brand elettrico legato a Volvo, è pronto a presentare immediatamente tali aggiornamenti anche sulle sue vetture. In particolare, Polestar 3, il nuovissimo SUV di grandi dimensioni, presenterà per primo le nuove mappe HD di Google, mentre su Polestar 2 saranno presentati i nuovi sistemi per il controllo da remoto dell’auto.

In simbiosi con Google

Non è un segreto che vi sia una profonda integrazione tra i sistemi di bordo del costruttore svedese e Google, essendo le sue auto tutte dotate di Android Automotive come software di bordo: “ Queste novità sono il risultato diretto della nostra solida relazione con Google e mostrano i vantaggi dell’integrazione dell’innovativo sistema operativo Android Automotive all’interno delle nostre auto ”, afferma Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. Polestar 3, il nuovo suv XXL completamente elettrico è stato presentato da qualche mese e nel corso del 2023 arriverà anche su strada ma, nel frattempo, la casa svedese fa sapere che si tratterà del primo modello di auto a beneficiare delle nuove mappe in HD di Google. Si differenziano rispetto a quelle tradizionali per una maggior informazione e dettaglio circa le caratteristiche del percorso. Tutto ciò si traduce in un più efficiente funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida come ad esempio il mantenitore di corsia, in grado di prevedere meglio svolte, cambi di direzione e bivi autostradali. La maggior precisione del GPS servirà inoltre per rendere più sicuro tutto il comparto di guida autonoma che debutterà nei prossimi anni.