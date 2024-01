Porsche 911 Dakar e Pirelli Scorpion da record: Germania-Senegal con un solo set di pneumatici

Porsche e Pirelli inaugurano il 2024 con un’impresa a dir poco straordinaria e ricca di emozioni. Tutto nasce dalla collaborazione siglata tra i due colossi che hanno deciso di offrire all’inarrestabile Porsche 911 Dakar gli pneumatici Scorpion All Terrain Plus, sviluppati in maniera specifica e forniti alla sportiva “off-road” come primo equipaggiamento.

Porsche 911 Dakar e Pirelli Scorpion, un avventuroso viaggio attraverso il deserto

Proprio la Porsche 911 Dakar e gli Scorpion All Terrain Plus sono stati protagonisti di un avventuroso viaggio attraverso il deserto africano. Parliamo di un’incredibile “prova del fuoco” che ha visto la 911 Dakar equipaggiata con gli Scorpion percorrere 7000 chilometri tra asfalto, sabbia, terra battuta e pietraie senza mai effettuare un cambio gomme.

Partenza dalla Germania

Tutto è iniziato dal Porsche Zentrum Inntal (Rosenheim), a sud di Monaco di Baviera in Germania, dove la vettura, guidata dal suo proprietario, è partita per arrivare fino a Dakar, capitale del Senegal, seguendo il percorso della Africa Eco Race. Qust'ultimo è un rally che proprio negli stessi giorni collegava in 12 tappe Nador in Marocco al Lago Rosa di Dakar, attraversando Mauritania e Senegal. Parliamo quindi di una impresa a dir poco eccezionale per i Pirelli Scorpion All Terrain Plus che, pur essendo pneumatici regolarmente omologati per circolare in strada, hanno affrontato con successo e senza sforzo il tracciato del rally raid, proprio insieme a vetture da competizione, raggiungendo il traguardo nella massima sicurezza.

7.000 km tra autostrade e deserto

Il proprietario e guidatore della 911 Dakar protagonista dell’impresa, nonostante non fosse un pilota professionista, ma un semplice appassionato, è riuscito a percorrere 7.000 km in 18 giorni affrontando condizioni di guida molto eterogenee, tra cui circa 1000 chilometri di sterrato sassoso nel deserto. La vettura ha infatti attraversato prima le veloci autostrade europee, poi si è diretta su strade semi-asfaltate, sterrato, sabbia e fondi pietrosi molto sconnessi, passando dall’inverno delle Alpi agli sbalzi climatici tipici del deserto, con salti anche di 30 gradi centigradi nel giro di 12 ore.

Pirelli Scorpion All Terrain Plus, le caratteristiche

Il Pirelli Scorpion All Terrain Plus è stato sviluppato in maniera specifica come primo equipaggiamento della Porsche 911 Dakar, proprio per supportare le alte prestazioni tipiche della supercar teutonica e per consentirle al contempo di affrontare le condizioni offroad più difficili. Pirelli ha combinato queste caratteristiche all’interno di un unico pneumatico grazie all’introduzione di una particolare famiglia di mescole e a una progettazione che ha ottimizzato l’impronta a terra del prodotto e ne ha irrobustito la struttura.