Porsche Italia, il 2024 sarà caratterizzato da innovazione e sostenibilità

Dopo un 2023 ricco di novità Porsche Italia guarda al 2024 con occhi puntati sulla sostenibilità e sull'innovazione. Quest’anno sarà contrassegnato dal debutto della nuova Macan, caratterizzata da una maggiore autonomia. Si tratta di un capitolo dove la passione per l'innovazione guiderà Porsche Italia verso nuovi successi, come ha spiegato Pietro Innocenti, CEO di Porsche Italia.

I risultati

La filiale italiana di Porsche ha registrato un aumento delle vendite nel 2023, consegnando 7.642 vetture, un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. Nonostante le sfide macroeconomiche e geopolitiche, i risultati di Porsche Italia sono stati performanti, soprattutto nel comparto elettrico con le vendite di Taycan. “Siamo felici dell’ottimo risultato raggiunto da Porsche Italia nel 2023, un anno caratterizzato da un contesto macroeconomico e geopolitico sfidante, che ha influito anche sulla disponibilità dei nostri prodotti. Tuttavia, abbiamo conseguito ottimi risultati, a partire dal comparto elettrico, dove la nostra performance è stata superiore alla media del mercato nazionale grazie alle vendite di Taycan” ha commentato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia

Vendite online

Porsche Italia ha progettato l'esperienza integrata multicanale offrendo ai clienti un percorso sia virtuale che reale. Tra le novità spunta la possibilità di preordinare vetture usate e in pronta consegna. Inoltre arriva il servizio che consente di configurare e preordinare la propria Porsche. È in arrivo anche l’opzione che prevede la vendita diretta della propria auto usata alla rete di concessionari Porsche. L’obiettivo è quello di consolidare ulteriormente il legame tra il marchio e la sua crescente community.

Alla guida del futuro sostenibile

La transizione elettrica è al centro della filosofia di Porsche Italia. Con l'obiettivo di raggiungere l'80% delle vendite di vetture elettriche entro il 2030, Porsche ha continuato a investire in tecnologie sostenibili e veicoli elettrici all'avanguardia. Innocenti ha affermato: “Nel 2023 abbiamo avuto un BEV del 7,7% che rappresenta il doppio della quota delle vetture elettriche vendute in Italia”.

Nuovi target

Un altro aspetto riguarda i nuovi target. Il 40% dei consumatori, infatti, vuole vivere l’esperienza di una guida umana e un’assistenza più solita online e offline. Il 70% dei consumatori Premium e Luxury è pronto a passare alla guida di una vettura elettrica. Sono indicatori che permettono a Porsche Italia di orientare la produzione per il futuro soffermandosi su tre dimensioni di sviluppo: esperienza integrata multicanale, approccio tailor-made e transizione elettrica. Un attenzione particolare viene dedicata alle nuove generazioni, a questo proposito Innocenti ha affermato: “Dobbiamo capire cosa interessa alle nuove generazioni visto che , da qui al 2030 la Gen Z rappresenterà il 30% degli acquisti nel mercato del lusso”.

L’arrivo della nuova Macan

In merito all’arrivo della nuova Macan dopo 2 anni o 40 mila km il valore residuo riconosciuto è del 65%, garantendo un investimento a lungo termine vantaggioso, cifra che scende al 58% dopo 3 anni o 60 mila km, assicurando una notevole performance nel mantenimento del valore nel tempo. Viene poi inclusa la possibilità di uscire dal contratto di leasing dopo solo un anno, offrendo flessibilità alle esigenze personali.

Destination Porsche e Centri Assistenza

Guardando al futuro, Porsche Italia annuncia con entusiasmo l'apertura dei nuovi "Destination Porsche" in sei città chiave: Torino, Bergamo, Udine, Roma Nord, Frosinone e Versilia. Questi luoghi non saranno solo showroom, ma esperienze vere e proprie che offriranno ai clienti l'opportunità di immergersi completamente nel mondo di Porsche. Inoltre, Porsche Italia ha pianificato l'apertura di nuovi "Centri Assistenza Porsche" a Livorno e Lecce, garantendo una rete di assistenza sempre più capillare per soddisfare le esigenze dei clienti in ogni parte del Paese.