Primo contatto con la nuova Countryman, una MINI tutta elettrica che fa "elettrizzare"

Una sola famiglia MINI, tante personalità. Quella della Countryman tutta elettrica che abbiamo guidato in anteprima internazionale ai Media & Stakeholder Days del gruppo BMW a Cascais, in Portogallo, sorprende non soltanto i design addicts ma anche chi ama una vita da vivere con un personalissimo surf mood. E infatti con spirito trasformista è pronta a tutto, anche ad affrontare un MINI off road per avvicinarsi il più possibile a un oceano agitato e molto "creativo" come MINI è, ma anche a riempirsi quasi come un mini van, perché ha un vano bagagli che può variare da 460 a 1450 litri secondo le necessità.

Chi è ancora scettico sulle performance di un’auto elettrica guidando il modello SE ALL4 MINI Countryman da 313 kW e coppia di 494 Nm ne rimarrà davvero elettrizzato, non soltanto perché passa da 0 a a 100 km/h in 5,6 secondi ma per come affronta le curve e le salite nonostante le dimensioni non proprio MINI (lunghezza 4.433 mm, larghezza 1843 mm, altezza 1656 mm) con il consueto go-kart feeling portato al massimo, e una dinamica di guida migliorata, merito di un centro di gravità più basso, dovuto al posizionamento della batteria, da una distribuzione dei pesi ottimizzata e da un volante di dimensioni ridotte che consentono di affrontare le insidie delle strade di quest’angolo di Portogallo, strette e con dossi improvvisi che non permettono nemmeno di intuire cosa c’è al di là.

E anche di mettere alla prova il sistema di trazione integrale ALL4 che distribuisce la potenza in modo dinamico tra tutte le ruote, garantendo trazione e aderenza su ogni superficie, anche su quelle bagnate com’è capitato nel test drive perché se rileva una perdita di trazione MINI cambia dinamicamente la potenza (prezzo da 46700 euro). Con la batteria completamente carica, MINI Countryman nella versione SE ALL 4 può garantire un'autonomia dichiarata di 433 km e per tenere sotto controllo lo stile di guida determinante per non avere attacchi d’ansia da ricarica, c’è anche un tutor che dal display, guidando in modalità green, dà lezioni di guida: se il misuratore di efficienza si illumina di verde, significa che si sta guidando in modo corretto, se si accelera troppo il misuratore diventa grigio e indica quanti km si sono guadagnati per arrivare ad una colonnina dove è possibile ricaricarla dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. Una MINI dall’animo green realizzata anche senza l’impiego di pellami, utilizzando materiali sostenibili e in parte riciclati. Per esempio la trama piatta in 2D dei cruscotti, dei pannelli delle porte e delle mascherine è realizzata con oltre il 90% di fibre di poliestere riciclate, i cerchi sono prodotti fino al 70% di alluminio riciclato, mentre le superfici dei sedili sono di tessuto riciclato al 100% e lavorato a maglia che offre lo stesso comfort di quelli in pelle e, infine, plancia e braccioli sono di tessuto a maglia realizzato con filato di poliestere riciclato. Quasi come fosse pronta per una sfilata tutta green.