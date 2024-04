Promessa Nissan, il nuovo programma di assistenza “zero pensieri” per il cliente

Promessa Nissan è il nuovo programma di assistenza della Casa nipponica che offre alla clientela una lunga e completa serie di servizi per un’esperienza di guida con mille attenzioni e zero pensieri.

Auto sostitutiva gratuita

L’offerta del programma di assistenza comprende tra le tante cose l’auto di cortesia gratuita, messa a disposizione del cliente per qualsiasi tipo di intervento che riguardi la riparazione della vettura o la sua manutenzione, anche se si è fuori dal periodo di garanzia. Per usufruire di questo servizio basterà contattare esclusivamente una concessionaria Nissan, prendere un appuntamento per l’intervento e prenotare la vettura sostitutiva.

Assistenza stradale gratuita

Non manca inoltre l’assistenza stradale gratuita, disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Anche in questo caso, il servizio risulta incluso anche a garanzia scaduta e non è soggetto a limiti di età della vettura. L’unico vincolo è legato al fatto che la vettura risulti sottoposta a manutenzione programmata presso la Rete ufficiale Nissan, secondo le scadenze temporali o chilometriche indicate dal Costruttore. Se parliamo di vetture fuori garanzia, ogni tagliando effettuato garantisce 12 mesi di assistenza stradale gratuita. In caso di necessità basterà contattare il numero 800.105.800.

Assistente personale

Come se non bastasse, ogni cliente può contare anche su un assistente personale che penserà a ricordare le scadenze degli interventi dei tagliandi e delle revisioni obbligatorie.

Estensione di garanzia

Promessa Nissan include inoltre l’estensione di garanzia (Nissan Extesa) e quella della manutenzione prepagata (Nissan Experta). I 3 anni di garanzia offerti di default su ogni vettura Nissan possono essere estesi di 1 anno o 100.000 km, oppure di 2 anni o 100.000/150.000 km, acquistando il pacchetto di servizi Extesa. Quest’ultimo può essere trasferibile al nuovo proprietario in caso di vendita dell’auto, inoltre il costo potrà essere rimborsato in caso di furto o sinistro totale del veicolo. La scelta di estensione di garanzia può essere effettuata entro il 35° mese dalla data di prima immatricolazione.

Esenzione tagliandi

Per la massima tranquillità della clientela, quest’ultima potrà acquistare a prezzi bloccati pacchetti di 3, 4 o 5 tagliandi, risparmiando così sui prezzi di ricambi e manodopera.

Proprio come con Nissan Extesa, anchepuò essere trasferita in caso di vendita della vettura e può essere sottoscritta entro il 12° mese dalla prima immatricolazione.