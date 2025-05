Prometeon è uno dei grandi protagonisti del Transport Logistic di Monaco

Un ritorno che sa di svolta. Dopo il debutto del 2023, Prometeon Tyre Group si prepara a calcare nuovamente il palcoscenico di “Transport Logistic”, la più importante fiera europea del trasporto e della logistica, in programma a Monaco di Baviera dal 2 al 5 giugno. Stavolta, però, il Gruppo italiano ci arriva con un obiettivo chiaro e un messaggio forte: per la prima volta in Europa, pneumatici marchiati Prometeon verranno presentati ufficialmente in una manifestazione fieristica.

Una novità che va oltre il dato simbolico. Per l’azienda, leader globale nel comparto degli pneumatici Industrial, Agro e OTR, l’appuntamento tedesco diventa occasione per consolidare la propria identità e posizionarsi come protagonista nel mercato europeo, sempre più orientato a soluzioni integrate e sostenibili. “La partecipazione a Transport Logistic rappresenta un momento strategico per rafforzare il dialogo con i protagonisti del settore”, spiega Francesco Antonacci, CEO Region Europe. “Con la Serie 02 e i PRO Services presentiamo un pacchetto completo, che nasce da un’intensa attività di ricerca e sviluppo e punta a sostenibilità, efficienza operativa e ottimizzazione dei costi”.

Serie 02: tecnologia su strada

Al Padiglione A6, stand 103/204, Prometeon porterà tre soluzioni di punta: R02 PROFUEL STEER, R02 PROWAY STEER e C02 COACH MULTIAXLE, tutte appartenenti alla nuova Serie 02, lanciata sul mercato a fine 2024. Dietro la sigla, oltre 6.000 pneumatici testati e 200 milioni di chilometri percorsi in condizioni stradali e climatiche differenti. Obiettivo: migliorare resa chilometrica, durata, ricostruibilità e impatto ambientale. Una sintesi di robustezza tecnica e visione green, pensata per rispondere alle sfide della logistica moderna.

La linea R02 PROWAY, pensata per il trasporto regionale, è disponibile nelle misure 315/70, 315/80 e 295/80. Rispetto alla precedente Serie 01, garantisce un +10% di chilometraggio, +10% di aderenza su bagnato e neve, +5% di capacità di carico. Numeri concreti, costruiti per chi macina chilometri ogni giorno su tratte medio-brevi.

C02: l'efficienza che guarda al futuro

Tra le novità più attese, il C02 COACH MULTIAXLE, primo pneumatico Prometeon a raggiungere la classe A nella resistenza al rotolamento. Con un valore inferiore a 4.0N/kgN, consente un risparmio di carburante pari a 0,9 litri ogni 100 km, con un impatto annuale che si traduce in 102.000 euro risparmiati e 157 tonnellate di CO₂ in meno per una flotta di 50 veicoli.

Il pneumatico è composto per l’80% da materiali riciclati, certificati o da fonti rinnovabili. Il disegno è stato ottimizzato per rispondere anche alle esigenze di carico dei mezzi elettrici e ibridi, grazie a un indice 156/150 M. A completare la dotazione, la tecnologia RFID per la tracciabilità digitale.

PRO Services: la gestione diventa intelligente

Oltre ai prodotti, Prometeon presenta a Monaco il proprio ecosistema di servizi integrati: i PRO Services. Una piattaforma digitale pensata per affiancare le flotte nella gestione efficiente degli pneumatici. Tra le funzionalità, manutenzione predittiva, monitoraggio in tempo reale delle performance e strumenti di analisi per ridurre i costi e aumentare la sicurezza operativa.

Un’offerta che va oltre il prodotto e che punta a trasformare il rapporto tra azienda e cliente, in chiave consulenziale e tecnologica. Un’evoluzione coerente con una visione industriale che mette al centro innovazione e sostenibilità.

Il messaggio di Prometeon da Monaco

Transport Logistic 2025 segna dunque un momento cruciale per Prometeon. L’azienda non si limita a esporre pneumatici: mette in mostra un’intera strategia.

Tecnologia, sostenibilità, servizi digitali: tre assi attorno a cui si costruisce la nuova fase di crescita in Europa. Con un marchio finalmente in primo piano e la consapevolezza che, oggi più che mai, le prestazioni su strada cominciano molto prima dell’asfalto.