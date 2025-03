Prometeon protagonista nella Copa Truck 2025, un banco di prova importante

Ascolta ora 00:00 00:00

Prometeon Tyre Group, leader nel settore degli pneumatici Industrial, Agro e OTR con sede nel cuore di Milano, rinnova la sua partnership strategica come fornitore ufficiale del prestigioso campionato brasiliano di corse per camion, la Copa Truck, anche per l'edizione 2025. Questa rinnovata collaborazione sottolinea l'impegno costante dell'azienda nel mondo delle competizioni motoristiche, un ambiente dinamico dove l'innovazione e le prestazioni si fondono per garantire i massimi standard di sicurezza e affidabilità.

Prometon Tyre Group, il banco di prova della Copa Truck

La Copa Truck rappresenta un vero e proprio banco di prova per le caratteristiche tecniche degli pneumatici Prometeon, destinati all'utilizzo quotidiano su strada. Infatti, gli pneumatici R02 Proway Steer nella misura 295/80R22.5, forniti ai team partecipanti al campionato, sono gli stessi utilizzati dagli utenti finali. Questa sinergia tra pista e strada offre a Prometeon un'opportunità cruciale per lo scambio di dati e insights tecnologici, alimentando un ciclo continuo di miglioramento e ottimizzazione dei propri prodotti. Il campionato 2025 prenderà il via sul circuito di Campo Grande, nello stato del Mato Grosso do Sul.

Parallelamente, Prometeon è orgogliosa di annunciare la prosecuzione della partnership con Bia Figueiredo, una delle figure più iconiche del motorsport brasiliano. Bia Figueiredo non è solo una pilota di talento con una carriera che spazia dalla IndyCar alle competizioni su camion, ma è anche la prima e unica donna ad aver conquistato la Copa Truck nella categoria Super Truck Elite, grazie alla sua memorabile vittoria al Curvelo GP di Minas Gerais nel 2024. Prometeon, confermando il suo sostegno alla campionessa in qualità di Ambassador, ribadisce la propria volontà di investire nel talento e di condividere valori fondamentali come la passione, il coraggio e l'orientamento al risultato. Per il 2025, Bia Figueiredo affronterà nuove sfide nella categoria Pro, forte del supporto di Prometeon come sponsor ufficiale.

Le aspettative

Secondo Alex Bregantim, Chief Technical Officer di Prometeon, la collaborazione con la Copa Truck e con una campionessa del calibro di Bia Figueiredo permette all'azienda di perfezionare tecnologie che hanno un impatto diretto sulla sicurezza e sull'efficienza dei suoi prodotti. L'attenzione costante all'innovazione e alla sicurezza guida la partecipazione di Prometeon a competizioni di livello mondiale come la Copa Truck, consentendo di spingere continuamente i limiti delle prestazioni degli pneumatici, garantendo la massima performance sia in pista che su strada.

La linea R02, montata sui camion in competizione, beneficia direttamente di questo ambiente di test intensivo. Questa linea, parte della Serie 02, integra lo stesso avanzato pacchetto tecnologico, rappresentando il perfetto equilibrio tra chilometraggio, durata e sostenibilità. Ciò si traduce in vantaggi concreti per le flotte clienti, che possono ottimizzare i costi di esercizio e perseguire obiettivi di sostenibilità nella scelta del proprio partner.

La partnership con la Copa Truck sottolinea anche la centralità strategica del Brasile per Prometeon, un paese che ospita ben due dei quattro siti produttivi del Gruppo. Gli stabilimenti di Santa André, il più longevo del Gruppo inaugurato nel 1941, e di Gravataí, attivo dal 1974 e all'avanguardia in termini di sostenibilità (carbon neutrality Scope 1 e 2 raggiunta nel 2024), servono il mercato del Sud America, oltre a Stati Uniti e Messico. Entrambi gli stabilimenti brasiliani utilizzano esclusivamente energia coperta da certificati green, testimoniando l'impegno di Prometeon verso la sostenibilità.

Alcuni cenni aziendali

Prometeon Tyre Group si distingue come l'unico produttore di pneumatici completamente focalizzato sui settori Industrial (trasporto merci e persone), Agro e OTR.

Il Gruppo vanta una presenza globale con(2 in Brasile, 1 in Egitto, 1 in Turchia) e 4 centri di Ricerca & Sviluppo dislocati strategicamente ( Italia , Brasile, Turchia ed Egitto). Le circa 8 mila persone di quasi 40 nazionalità che lavorano all'interno del Gruppo testimoniano la sua dimensione internazionale.