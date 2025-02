Prometeon rinnova con Toprak Razgatlıoğlu: una partnership vincente

Ascolta ora 00:00 00:00

Prometeon rinnova con Toprak Razgatlıoğlu. L'azienda, leader nel settore dei pneumatici Industrial, Agro e OTR, annuncia con grande soddisfazione la riconferma della sua collaborazione con il campione del mondo Superbike 2024, Toprak Razgatlıoğlu. Questo nuovo capitolo nella partnership tra il Gruppo e il pilota turco è un segnale forte dell’impegno costante di Prometeon nel supportare il mondo del motorsport e nello sponsorizzare atleti che incarnano perfettamente i valori di determinazione, innovazione e performance che contraddistinguono l'azienda.

Un talento in Superbike

Toprak Razgatlıoğlu ha scritto una nuova pagina nella storia della Superbike nel 2024, conquistando il suo secondo titolo mondiale nelle derivate di serie. Con questa vittoria, è diventato il terzo pilota a vincere due titoli con due Case diverse, un'impresa che certifica ulteriormente il suo status di fuoriclasse. Il suo talento in pista è stato confermato dai numeri straordinari: 248 giri passati in testa nelle gare, su un totale di 593, un dato che testimonia la sua supremazia e determinazione. Un’altra incredibile dimostrazione della sua forza mentale è arrivata dalla sua capacità di vincere il titolo mondiale nonostante sei gare saltate a causa di un infortunio. La sua resilienza, unita alla sua abilità unica di adattarsi e rimanere competitivo anche in condizioni difficili, rende Toprak Razgatlıoğlu un esempio per tutti.

La carriera di Toprak Razgatlıoğlu

Nato nel 1996 in Turchia, Toprak è uno dei piloti più spettacolari della Superbike, conosciuto per il suo stile di guida aggressivo, le sue incredibili staccate e la capacità di emozionare il pubblico. Il suo debutto nel Mondiale Superbike è avvenuto nel 2018, e fin da subito si è distinto per il suo approccio audace e determinato. Nel 2021, in sella alla Yamaha, è diventato il primo campione turco della categoria, interrompendo il dominio quasi assoluto di Jonathan Rea e Kawasaki, che durava da ben sei anni. Questo trionfo ha segnato l'inizio di una carriera destinata a fare la storia. Nel 2024, con BMW, ha replicato l'impresa, dimostrando ancora una volta di essere tra i migliori piloti al mondo e consolidando il suo nome tra le leggende della Superbike.

Le parole di Maurizio Sala

Maurizio Sala, CEO Region Middle East & Africa di Prometeon, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di continuare questa collaborazione con un campione del calibro di Toprak Razgatlıoğlu, la cui grinta e determinazione rispecchiano perfettamente i valori di Prometeon. Toprak è un pilota straordinario, che sa emozionare il pubblico con il suo talento e il suo stile di guida unico, ed è proprio questa capacità di spingersi sempre oltre i limiti che lo rende un partner ideale per Prometeon.