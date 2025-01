Prometeon Tyre Group festeggia la vittoria di Macík Jr. alla Dakar 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Prometeon Tyre Group, punto di riferimento nel settore dei pneumatici per i segmenti Industrial, Agro e OTR, celebra con orgoglio il trionfo di Martin Macík Jr. nella categoria Truck alla 47ª edizione della Dakar, il celebre rally che ha avuto luogo nel deserto saudita dal 3 al 17 gennaio. Con un percorso di 7.700 km, tra cui 5.100 km di prove cronometrate, il rally si è confermato come una delle competizioni più dure al mondo. Il programma prevedeva 12 tappe, una speciale crono stage di 48 ore e una tappa marathon senza assistenza tecnica.

I pneumatici

I pneumatici Prometeon S02 Rally, progettati per affrontare le condizioni più difficili, hanno permesso a Macík e al suo equipaggio di ottenere prestazioni notevoli su sabbia e rocce, resistendo senza problemi a tutte le sollecitazioni e contribuendo in modo decisivo alla loro vittoria, con un distacco di 2 ore e 21 minuti sul secondo classificato e 10 tappe vinte su 12. Questi pneumatici sono frutto di una stretta collaborazione tra il team R&D di Prometeon e MM Technology, ma anche dell’esperienza accumulata dall’Italtrans Racing Team durante l’edizione 2024 del rally. In quella gara, infatti, Claudio Bellina, fondatore di Italtrans e pilota del team, ha corso utilizzando proprio pneumatici Prometeon.

L'importanza del supporto di Prometeon

“Sono entusiasta della vittoria, che non sarebbe stata possibile senza il supporto di Prometeon. I pneumatici S02 Rally, che abbiamo sviluppato insieme, hanno resistito alle dure condizioni della Dakar e ci hanno portati alla vittoria. Non vedo l’ora di affrontare nuove sfide insieme” ha dichiarato Martin Macík Jr., pilota del Team MM Technology e vincitore della Dakar. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla vittoria di Martin Macík Jr. equipaggiando il suo camion anche durante la Dakar” ha dichiarato Alexandre Bregantim, Chief Technology Officer di Prometeon. “Così come siamo fieri di aver accompagnato il Team Italtrans formato Claudio Bellina, Danilo Petrucci e Marco Arnoletti nella sua corsa. La Dakar rappresenta il banco di prova definitivo per dimostrare l’affidabilità e l’eccellenza dei nostri pneumatici, progettati per offrire performance superiori anche nelle situazioni più estreme, nonché un’ottima occasione per raccogliere insight utili per il miglioramento continuo dei nostri prodotti”.

La nuova Serie 02

Il Prometeon S02 Rally, che ha debuttato nella competizione, fa parte della nuova Serie 02, adattata per il rally con una mescola ottimizzata, battistrada su misura e fianchi rinforzati, garantendo massima trazione e resistenza in condizioni off-road estreme.

Questo successo rafforza il ruolo di Prometeon come leader nel settore degli pneumatici industriali, sottolineando l’importanza dell’innovazione. Complimenti a Martin Macík Jr., František Tomášek e David Švanda per l’impresa e sguardo rivolto alle sfide future.