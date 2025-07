Prometeon Tyre Group rafforza il management: tre nuove nomine e una Direzione Commerciale Globale

Prometeon Tyre Group, produttore globale di pneumatici per i settori Industrial, Agro e OTR, annuncia tre nuove nomine nel top management e l’istituzione della nuova Direzione Commerciale Globale. Francesco Antonacci è stato nominato Chief Commercial Officer (CCO), Federica Boscolo assume il ruolo di Chief Human Resources Officer (CHRO), mentre Antonio Melone entra come Chief Manufacturing Officer (CMO). Tutti e tre riporteranno direttamente al Deputy General Manager, Liang Yuan.

Francesco Antonacci

La nuova Direzione Commerciale Globale sarà guidata da Antonacci, che ha ricoperto il ruolo di CEO Region Europe di Prometeon per oltre tre anni e mezzo. Laureato in Economia, ha maturato esperienze manageriali in Pirelli e successivamente in Prometeon. Il suo incarico prevede la responsabilità sull’espansione commerciale del Gruppo, il consolidamento delle relazioni con i clienti globali e l’individuazione di nuove opportunità di business.

Francesco Antonacci, nuovo Chief Commercial Officer

Federica Boscolo

Federica Boscolo, laureata in Scienze Diplomatiche e Relazioni Internazionali, entra nel ruolo di CHRO con l’obiettivo di sviluppare la strategia HR in coerenza con gli obiettivi aziendali. Ha iniziato la sua carriera in Pirelli e lavora in Prometeon dal 2018, con esperienze nel settore delle risorse umane sia in Italia che all’estero.

Federica Boscolo, Chief Human Resources Officer

Antonio Melone

Antonio Melone, nuovo CMO, sarà responsabile delle attività industriali del Gruppo. Il manager ha maturato una lunga esperienza nel settore manifatturiero in aziende come Loro Piana, Magneti Marelli, Whirlpool, Indesit e FCA.