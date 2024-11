La prova della MINI Aceman, il primo crossover elettrico con gli occhi a mandorla

Ascolta ora 00:00 00:00

Una MINI con gli occhi a mandorla. È MINI Aceman, il primo crossover elettrico del brand che partendo dalla Cina, dove viene prodotto, è pronto a sfidare i percorsi urbani e extraurbani con un design minimalista, il consueto go kart feeling è il claim Charismatic Simplicity.

E non poteva che partire da un luogo come la SOS School of Sustainability, la scuola fondata a Milano dall’archistar Mario Cucinella che propone un corso post-laurea per giovani progettisti di Architettura e Design Sostenibile, che condividono lo stesso pensiero di Big love che ha MINI per il pianeta, abbinato ad un uso creativo dello spazio. Ed è proprio per chi ha un autentico green mood ma non rinuncia a comfort e sportività è pensata MINI Aceman che in poco più di 4 metri (4097 mm) e 1754 mm di larghezza garantisce un viaggio sostenibile grazie all’uso di materiali riciclati e con la consueta personalità MINI.

All’esterno un design minimalista, espressione proprio della filosofia Charismatic Simplicity con un frontale caratterizzato da una griglia ottagonale piatta, fari angolari a LED, gruppi ottici posteriori personalizzabili nella firma luminosa come optional e poi a darle una silhoutte ancor più sportiva barre sul tetto e spoiler, comoda per i 5 passeggeri ma che penalizza un po’ lo spazio per il bagagliaio. All’interno a catturare l’attenzione è l’ormai classico display circolare OLED ad alta risoluzione da 240 millimetri di diametro e da personalizzare secondo le differenti modalità di guida chiamate experience che combinano nuove grafiche, motivi luminosi e illuminazione ambientale in technicolor abbinati ai MINI Driving Sounds che riempiono l’abitacolo di son&lumiere e che è possibile personalizzare caricando, per esempio, una foto dal proprio smartphone come sfondo del display.

Inoltre con i dodici sensori a ultrasuoni e quattro telecamere Surround View, MINI Aceman può identificare con maggiore precisione gli spazi di parcheggio liberi, avviando automaticamente le manovre in caso di spazio limitato, mentre la nuova funzione Remote Parking dell'optional Parking Assistant Pro consente di parcheggiare la vettura utilizzando uno smartphone e consentendo così di uscire da un parcheggio automaticamente, facilitando l'ingresso nell’automobile se lo spazio laterale è troppo limitato.

Il test drive di Aceman, crossover a 5 porte che si posiziona tra la MINI Cooper e la MINI Countryman, verso il lago di Oggiono, in Brianza, non basta per mettere alla prova veramente tutte le doti delle due versioni costruite su piattaforma cinese, la Aceman E, con batteria da 43,5 kWh, 184 cavalli e un’autonomia di 305 chilometri, e la Aceman SE, con batteria da 54,2 kWh e 218 cv, che raggiunge i 406 km di autonomia, una differenza di cavalli che si sente percorrendo le tangenziali e attraversando i paesi brianzoli perchè le assicurano prestazioni più brillanti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e una velocità massima dichiarata dalla casa di 170 km/h, con un assetto sportivo rigido che privilegia la tenuta di strada ma che sui rallentatori o sui fondi stradali sconnessi la rende meno confortevole (a inizio 2025 arriverà anche la versione più sportiva, la John Cooper Works da 258 cavalli e 355 km da percorrere

con una ricarica elettrica). Prezzi a partire da 32.100 euro per Aceman E e da 35.500 euro per Aceman SE, già comprensivi dei 3mila euro di incentivi offerti da MINI per gli ordini effettuati fino alla fine dell’anno.