Quanto costa una Jaguar? Si parte da 48.900 euro: ecco 8 modelli

Un marchio regale e affascinante, dal blasone che ruggisce ancora e che rappresenta al meglio la sobria tradizione britannica delle quattro ruote. Rispetto al solenne passato molte cose sono cambiate, ma Jaguar continua a essere un premium brand capace di stregare un nutrito gruppo di appassionati che non rinuncerebbe mai all'allure che generano le vetture di Sua Maestà. Il costruttore con sede a Coventry ha in listino ben 8 vetture, che vanno da una fascia di prezzo intorno ai 50.000 euro fino agli 84.000 circa. Vediamole insieme.

E-Pace

La Jaguar E-Pace è il più piccolo dei SUV di famiglia, grazie a una lunghezza di 4,40 metri e a un passo di 2,68. Il suo stile è personale e abbondantemente sportivo, merito di un frontale e di una coda che strizzano l'occhio alla F-type, che è la belva di casa. Ampi richiami al mondo corsaiolo anche nell'abitacolo, che si rivela altrettanto accogliente e arioso. Finiture di alto livello, come impone la tradizione; l'atmosfera galleggia intorno a un perfetto bilanciamento tra il lusso e la tecnologia. Ampia la disponobilità di motorizzazioni diesel, benzina e ibride.

Prezzo a partire da 48.985 euro

F-Pace

Scorriamo le proposte e volgiamo lo sguardo subito a un altro SUV della famiglia Jaguar, più grande e lussuoso di quello precedente. Il modello F-Pace è un antagonista di mercato del celebre Porsche Macan, un punto di riferimento della categoria. La lunghezza è di 4,74 metri con un passo 2,87 metri che permette un'abitabilità di altissimo livello. Il bagagliaio non è molto grande (421 litri), ma ben usabile, oltre che rifinito con attenzione; il portellone è elettrico. L'abitacolo è ben curato e ricco, nel quale spiccano delle rifiniture di pregio. Ovviamente, la sua vocazione è sportiva così di serie c'è la trazione posteriore o in alternativa quella integrale. Motori benzina e ibridi.

Prezzo a partire da 68.100 euro

F-Type Coupé e Spider

La F-Type è la grande sportiva di casa, che si ispira in modo - per niente velato - alla gloriosa E-Type. Il suo stile è seducente, sensuale e aggressivo, un vestito speciale per una macchina che punta a colpire l'occhio e ad appagare il cuore. Seduti al suo volante ci si diverte, inebriati da una melodia, che proviene dal motore e dalla scarico, unica nel suo genere. Il restyling ha reso questo veicolo ancora più ammaliante, mentre l'abitacolo si conferma un rifugio prezioso e intimo. Per coloro che ricercano la tecnologia a ogni costo, non potranno restare delusi con le migliorie effettuate e la compatibilità ottenuta con Apple CarPlay e Android Auto. Motori V6 e V8 rigorosamente a benzina.

Prezzo della F-Type Coupé a partire da 75.000 euro

Prezzo della F-Type Spider a partire da 82.900 euro

Jaguar I-Pace

Tempi moderni e anche Jaguar ha accettato di buon grado di misurarsi con la mobilità elettrica, donando agli automobilisti una vettura che se la gioca con gli specialisti di alto livello presenti in questo campo. La batteria della I-Pace, così si chiama l'ingelse alla spina, è di 90 kWh e offre un'autonomia di circa 300 chilometri, che purtroppo non permette delle grandi cavalcate senza pensare di fermarsi a fare una piccola sosta. Ciò non toglie che nel suo abitacolo, moderno ma non troppo, ci si possa divertire grazie ai 400 CV che si hanno a disposizione, scaricati a terra da tutte e quattro le ruote. In ogni caso, l'esperienza Jaguar è confermata in ogni sua piccola particella.

Prezzo a partire da 83.690 euro

XE

La Jaguar XE è la berlina media che è la porta d'accesso al mondo del marchio britannico. Con il recente restyling il suo comparto tecnologico è stato ampliato e migliorato, al pari dei dispositivi di sicurezza più ricchi e moderni. Lo stile, ovviamente, è elegante e raffinato, tanto fuori quanto dentro, mentre alla guida il suo comportamento è schietto e sincero, con prevalenza di comfort sulla sportività. Sicuramente un oggetto che potrebbe fare gola ancora a tanti, nonostante la crisi del segmento delle tre volumi classiche. Motorizzazioni ibride e a benzina.

Prezzo a partire da 48.570 euro

XF Berlina e Station Wagon

Grande ammiraglia dalle linee classiche e scultoree, la Jaguar XF ha ricevuto un restyling nel 2020 che l'ha resa affascinante e contemporanea. Dietro al suo regale aspetto possiede anche quel pizzico di sportività che non guasta al cospetto di una macchina di altissimo lignaggio. L'abitacolo è ricco e lussuoso, mentre l'abitabilità è buona soprattutto per quattro persone, mentre la quinta, per colpa del tunnel centrale, risulta un po' sacrificata. Il comfort è il suo punto di forza, ma anche la grinta e la fluidità di marcia sono di suo gradimento. Motorizzazioni benzina e ibride.