Renault 5 E-Tech Electric, le 10 cose da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Dimensioni

Cambio

Motorizzazioni

Prezzi

ADAS

Interni

Display

Sicurezza

Consumi

Connettività

La nuova Renault 5 E-Tech Electric rappresenta l’interpretazione in chiave moderna della storica R5.

Prodotta nello stabilimento francese di Douai, la nuova Renault 5 E-Tech Electric sarà disponibile entro il 2025 in 5 allestimenti: Five, Evolution, Techno, Iconic Cinq e la speciale edizione Roland-Garros.

Dimensioni

Una cinque porte completamente elettrica dalle dimensioni compatte. Lunga 3,922 metri, larga 1,808 metri e alta 1,498 metri, la Renault 5 E-Tech Electric ha un passo di 2,54 metri. La sua capacità di carico è di 277 litri (capacità massima 959 litri).

Nasce sulla piattaforma AmpR Small, la R5 E-Tech si posiziona i termini di dimensioni tra la Clio e la Twingo.

Cambio

Trasmissione automatica e frenata rigenerativa. Il guidatore agendo sulla leva del cambio e posizionandola in modalità B, può variare l’intensità della frenata rigenerativa.

Motorizzazioni

Un motore elettrico asincrono privo di terre rare. Due opzioni per il pacco batteria agli ioni di litio.

La Urban Range, opzione disponibile a partire dal 2025, ha una capacità di 40 kWh per un’autonomia fino a 300 km.

La Comfort Range si avvale di un accumulatore da 52 kWh per un’autonomia fino a 410 km nel ciclo WLTP.

Sul mercato italiano, due gli allestimenti inizialmente commercializzati: Techno e Iconiq Cinq.

Configurazioni che si avvalgono di un’unità elettrica a 150 cavalli (245 Nm di coppia massima) progettata dalla Ampere.

Sotto il profilo prestazionale, la nuova Renault 5 E-Tech Electric raggiunge una velocità massima di 150 km/h per uno 0 - 100 km/h in soli 8 secondi.

Prezzi

Nella versione Techno con batteria Comfort Range da 52 kWh la nuova Renault 5 E-Tech Electric è disponibile a partire da un prezzo di listino di 32.900 euro. La Iconiq Cinq parte dai 34.900 euro.

ADAS

Un’auto elettrica di ultima generazione, dotata delle più avanzate funzioni di assistenza alla guida (ADAS).

Per la versione Techno è disponibile come optional (850 €) il Pack Easy Drive, che comprende il blind spot warning & intervention, l’hands free parking con sensori di parcheggio anteriori e laterali, il rear cross traffic alert (l’avviso di ostacolo in retromarcia), l’intelligent adative cruise control, il lane centering assist, l’occupant safe exit alert e l’automatic emergency braking.

Interni

Spazio alla tecnologia e alla sostenibilità. Gli interni sono realizzati con materiali riciclati. I sedili nello stile richiamano quelli della storica R5 Turbo.

La plancia presenta cuciture verticali a contrasto.

Sul modello Techno, il rivestimento in tessuto Denim è riciclabile al 100%.

Originale la presenza di un porta-baguette posizionato a destra del tunnel centrale. Diversi particolari e accessori sono realizzati tramite stampa 3D, le bocchette di aerazione sono retroilluminate.

Display

Un cruscotto futuristico che si avvale di un doppio display da 10” (da 7” sulla versione d’accesso). Una plancia a L che richiama in tante soluzioni la R5.

Il sistema d’infotaiment si avvale di uno schermo da 10,1” con sistema Android Automotive. Integra l’intelligenza artificiale, basta pronunciare la parola “Hey Reno” per interagire con l’elettronica di bordo, dal clima alle modalità di guida, fino anche all’impianto audio.

Il volante ha una forma squadrata e ospita numerosi comandi touch che consentono di gestire i vari sistemi di assistenza alla guida, i comandi vocali e l’audio.

La leva del cambio ancorata al piantone consente di intervenire anche sulla frenata rigenerativa.

Sicurezza

Il costruttore automobilistico francese è da oltre 50 anni impegnato attivamente nel campo della sicurezza.

La continua innovazione e miglioramento ha consentito al Gruppo Renault di migliorare costantemente la sicurezza passiva dei suoi modelli. Con il progetto “Human First Program”, il Marchio della Losanga protegge gli utenti della strada nel quotidiano, riducendo al minimo il numero delle vittime di incidenti stradali.

Consumi

La Renault 5 E-Tech Electric è inizialmente commercializzata in Italia nella sola versione Comfort Range che prevede un pacco batteria da 52 kWh che le consente di percorrere fino a 410 km nel ciclo WLT.

È possibile ricaricarla in corrente alternata (AC) fino a 11 kW e in corrente continua (DC) fino a massimo di 100 kW.

Per passare dal 15% all’80% della capacità massima della batteria occorrono 30 minuti in presenza di una presa di ricarica in corrente continua da 100 kW.

Connettività

La nuova Renault 5 E-Tech Electric sopporta la tecnologia OTA (Over-the-Air) che consente di

aggiornare il software di bordo tramite il collegamento in rete, senza la necessità di doversi recare in officina.

Prevista la piena compatibilità via wireless con Android Auto ed Apple CarPlay.