Renault Austral, voglia di primeggiare fra i C-SUV con un ibrido entusiasmante

C’è una grande protagonista nel campo di battaglia del segmento C-SUV. Si chiama Renault Austral, ma non è solo un veicolo a ruote alte, ma bensì il vessillo di una riscossa tutta francese a una branca di mercato molto competitiva. Questo è un altro degli assi gettati sul tavolo dalla “Renaulution”, la strategia con cui la Losanga vuole riscrivere il suo destino cavalcando un mondo delle quattro ruote in pieno cambiamento. Facendo una piccola sintesi, la Renault Austral è un’auto che unisce estetica raffinata, comfort da prima classe e un arsenale tecnologico degno di un'ammiraglia.

Design scolpito nel futuro, con anima da Alpine

La Renault Austral non si limita a un semplice rinnovamento, ma va alla caccia di una metamorfosi che le dia ancora più vigore. Esteticamente, il frontale è affilato come una lama, mentre il posteriore è scolpito con la precisione di un’incisione. Losanghe 3D danzano sul paraurti e le nuove firme luminose si piegano in una semi-losanga che racconta l’identità Renault con un accento moderno, vicino a Rafale e al nuovo Espace. Le tinte? Blu Oltremare e Bianco Nacré satinato sono una novità per dare tono a una silhouette dotata di grande personalità. Tuttavia, è nella versione Esprit Alpine che il SUV assume toni più alti, come se appartenesse a un rango ancora superiore: vetri a triplo strato, sellerie ispirate alla fibra di carbonio, dettagli in Alcantara e cuciture blu come i riflessi di Le Mans.

Salire a bordo dell’Austral è come entrare in una lounge high-tech su quattro ruote. I sedili ti abbracciano con geometrie pensate per la schiena e per la mente. Il rumore del mondo esterno? Un ricordo come ci indicano abilmente i numeri: -6 decibel per il motore e -2 per i flussi aero-acustici. Il tutto grazie a guarnizioni sigillate con la precisione di un orologiaio e materiali fonoassorbenti che sembrano rubati all’industria aerospaziale.

4Control: quattro ruote sterzanti, una guida chirurgica

Chi pensa che un SUV non possa emozionare non ha provato il sistema 4Control Advanced. Le ruote posteriori sterzano, come su una berlina sportiva. Questa offerta, unica nel segmento C, migliora la dinamicità su strada e l'agilità in città, con un diametro di sterzata tra marciapiedi di soli 10,1 metri. I settaggi MULTI-SENSE permettono di personalizzare l'esperienza di guida, agendo su sterzo, reattività del motore e agilità del telaio.

Renault Austral: ibrido di razza

Sotto al cofano, Renault Austral offre motorizzazioni all'avanguardia. La Full Hybrid E-Tech 200 CV rappresenta il miglior rapporto prestazioni/efficienza sul mercato. Questa unità combina un motore benzina turbo 3 cilindri da 1.2 litri (130 CV) con due motori elettrici – un motore principale da 50 kW (70 CV) per la guida elettrica e un generatore ad alta tensione (HSG) da 25 CV per l'avviamento del motore termico e le cambiate. Il software ottimizzato per la trasmissione automatica a innesto a denti assicura reattività costante e fluidità nelle riprese e nelle accelerazioni (da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi, da 80 a 120 km/h in 5,6 secondi). I consumi dichiarati in ciclo misto WLTP sono di soli 4,7 l/100 km, con emissioni di CO2 di 106 g/km (omologazione in corso). Per alcuni mercati, la gamma è completata dalla motorizzazione Mild Hybrid 160 CV con trasmissione automatica, che registra un consumo misto di 6,2 l/100 km e 140 g/km di CO2.

Tecnologia che ti riconosce, sicurezza che ti protegge

A bordo, l'innovazione è palpabile. Il sistema di riconoscimento del conducente, una novità per la gamma Renault, permette di attivare automaticamente le impostazioni personalizzate (menu, radio, posizione di guida, app Google) non appena si sale a bordo, previa creazione di un profilo utente. Il cuore dell'interfaccia è il sistema OpenR Link con Google integrato, che offre un doppio display (driver display digitale da 12” e display multimediale da 9” o 12,3”) e un Head-up Display da 9,3”, per una superficie di visualizzazione totale di 1.000 cm². Google Maps, Google Assistant e Google Play con oltre 50 app sono pienamente integrati, offrendo funzionalità avanzate come la pianificazione di percorsi ecologici e la segnalazione di eventi stradali. Funzionalità esclusive come l'app "Take a break!", che rileva segni di stanchezza del conducente e suggerisce punti di sosta, dimostrano l'impegno di Renault per la sicurezza.

Nuova Renautl Austral vanta ben 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS). Il sistema My Safety Switch consente di attivare con un solo gesto le impostazioni preferite di cinque ADAS contemporaneamente, in conformità con la normativa europea GSR2. L'Active Driver Assist offre una guida autonoma di livello 2, combinando l'Adaptive Cruise Control con l'assistenza al mantenimento della corsia e dati di geolocalizzazione. Ulteriori sistemi di sicurezza includono la frenata automatica di emergenza, il sensore di angolo cieco, l'assistenza al mantenimento della corsia, e avvisi vari. Per migliorare la guida, sono presenti Safety Score e Safety Coach, che analizzano il comportamento del conducente e forniscono consigli personalizzati per una guida più sicura, un'innovazione premiata nel 2024.

Spazio da ammiraglia, modularità da monovolume

Nonostante le dimensioni compatte, Austral si distingue per la sua straordinaria abitabilità e modularità. La panchetta posteriore scorrevole su 16 cm, inclinabile e ripiegabile, consente di modulare a piacere la capacità di carico. Il volume del bagagliaio varia da 527 a 1.736 litri per la versione Full Hybrid E-Tech 200 cv e da 555 a 1.761 litri per la Mild Hybrid 160 CV. I passeggeri posteriori godono di un raggio alle ginocchia fino a 27,4 cm e un'altezza a filo padiglione superiore a 90 cm, garantendo comfort anche nei lunghi viaggi.

Un SUV europeo, costruito per il Vecchio Continente

Prodotta a Palencia, in Spagna, l’Austral si presenta con tre allestimenti – Evolution, Techno, Esprit Alpine – e un unico obiettivo: riportare Renault al centro della scena.

L'allestimento Esprit Alpine si distingue per un ambiente sportivo con sellerie twill ispirate alla fibra di carbonio, cuciture blu, Alcantara e pedaliera sportiva in alluminio, incarnando l'eredità sportiva del marchio Alpine. Con questo veicolo la Casa francese dimostra di avere una volontà ferrea di primeggiare sempre di più.