Renault Clio E-Tech vs MG3 Hybrid+: confronto tra citycar ibride parsimoniose

Le citycar ibride come Renault Clio E-Tech o la nuovissima MG3 Hybrid+ fanno parte della ricercata cerchia delle piccole vetture dotate di motori elettrificati, capaci di abbattere i costi di gestione grazie a consumi quasi “irrisori”. Data la complessità costruttiva e i costi di progettazione non indifferenti, non è così facile trovare due citycar dotate di sistemi ibridi full. Si parla spesso di ibrido e molti costruttori si fregiano di tale dicitura pur non disponendo di un vero e proprio sistema capace di alternare motricità elettrica e a benzina in egual misura. Ma questo non è il caso di Renault che, ormai da anni, propone il proprio ibrido E-Tech, capace di funzionare sia in serie ma anche in parallelo, grazie all’unione di tre motori. Ancor più innovativo l’ultimo ritrovato di casa MG, anch’essa capace di offrire un sistema ibrido full dalla notevole potenza (194 CV) e con una batteria più generosa rispetto a quella delle altre compatte del segmento.

Design e dimensioni

Clio ripropone una ricetta già “vista e piaciuta” con un design largamente apprezzato dalla clientela europea. Linee ancor più moderne sono state proposte con l’ultimo aggiornamento di metà carriera, grazie ad un frontale più affilato e una nuova gamma di cerchi in lega fino a 17”. I gruppi ottici sono full-led adattivi, con la firma luminosa diurna molto elaborata nelle forme. Le dimensioni sono in linea con le altre competitor, con 4,05 m di lunghezza.

Passando alla “nuova arrivata”, MG3 arriva come un fulmine a ciel sereno, portando con sé diverse novità. In primis le dimensioni, essendo più grande rispetto alle altre rivali, con ben 4,10 m di lunghezza. Il design è frutto del centro stile inglese, mentre la produzione avviene in Cina. Il frontale è accigliato e a seconda degli allestimenti si possono avere anche i gruppi ottici full led. I cerchi in lega possono essere da 15 o 16 pollici, un po’ piccoli per il segmento (ormai abituati ai 17 o ai 18”) ma efficaci in ottica consumi, riducendo le inerzie e la resistenza al rotolamento.

Interni e tecnologia

L’abitacolo di nuova Renault Clio è ben realizzato e curato, con materiali morbidi e assemblaggi solidi. Negli allestimenti superiori vanta anche inserti in simil-pelle e cuciture a contrasto. Di fronte al conducente si staglia una strumentazione digitale (di serie) con grafica a colori, mentre al centro della plancia si può avere un display da 7 o 9”, a seconda degli allestimenti. Disponibile la connettività anche wireless con il telefono, oltre ad altri accessori come telecamere perimetrali, sensori di parcheggio, sistemi ADAS avanzati, clima automatico e molto altro. Lo spazio a bordo è sufficiente per quattro passeggeri, mentre il bagagliaio si attesta a 301 litri.

Passando ad MG3 Hybrid+, si trova una qualità costruttiva di buon livello, alternando plastiche rigide a materiali gommati più soffici. Piacevole al tatto il volante in pelle con tasti multifunzione, così come i materiali che caratterizzano la plancia che sembra quasi abbracciare l’abitacolo. Azzeccate le scelte in termini di design. Di fronte al conducente si trova una strumentazione digitale da 7 pollici, con molteplici funzioni, mentre al centro della plancia a sbalzo si apprezza la presenza di un display da 10,25”, tra i più grandi del segmento. Il software è semplice da utilizzare, avanzato e migliore rispetto a molti altri del segmento, con tanto di connettività anche wireless con i telefoni. Da lode lo spazio nel retro così come la presenza di bocchette d’aerazione, introvabili ormai in questa categoria. Il bagagliaio è in linea, con 293 litri di spazio utile.

Motore e consumi

Al volante Renault Clio E-Tech riconferma la bontà costruttiva dei prodotti elettrificati del brand francese. Scattante, efficiente e piacevole da utilizzare, funziona davvero bene considerato il peso contenuto della citycar (inferiore a 1.250 kg). Si compone dell’1.6 aspirato a 4 cilindri da 91 CV abbinato a due motori elettrici, da 48 e 20 CV, il primo adibito alla trazione, il secondo sfruttato come generatore e starter, oltre che sincronizzatore del cambio. La potenza complessiva è di 143 CV. Quest’ultimo, infatti, è privo di frizioni e sfrutta la combinazione di 4 rapporti per l’unità a benzina e 2 per l’elettrico. I consumi sono notevoli, con medie superiori ai 19 km al litro in ciclo misto e punte di oltre 23 km al litro in città.

MG3 Hybrid+ risponde con un sistema innovativo e capace di non sfigurare di fronte ai colossi europei. La casa inglese ha deciso di ripensare la meccanica ibrida, installando un motore elettrico di trazione più potente del normale (136 CV) e una batteria più grande (1,83 kWh), ben sopra le altre competitor. In questo modo è in grado di recuperare più energia durante le fasi di frenata, mentre il motore elettrico ha più margine di funzionamento, coprendo maggiori distanze. Il secondo motore elettrico da circa 60 CV funziona come starter, mentre il cambio idraulico robotizzato a tre rapporti è accoppiato al motore a benzina, come avviene sulla Clio E-Tech. Tale soluzione consente di raggiungere un’efficienza massima del 41%, con consumi prossimi ai 20 km al litro in ciclo misto e picchi di 23 km al litro in ambito urbano.

Prezzi

Il listino di nuova Renault Clio parte da una base di 22.350 euro in allestimento Evolution che include di serie il clima manuale, strumentazione digitale da 7”, display centrale da 7” e sensori di parcheggio posteriori. Rottamando poi un veicolo Euro 0,1 o 2, si può scendere con il prezzo fino a 19.350 euro.

MG3 Hybrid+ adotta invece una politica di prezzo molto aggressiva, con un prezzo di partenza di soli 19.900 euro per l’allestimento di base della gamma, oltre a 7 anni o 150 mila km di garanzia sul sistema ibrido e su tutta la vettura.

L’allestimento include climatizzatore, 4 porte USB, sensori di parcheggio posteriori, la telecamera, l'avviso di collisione anteriore, l'avviso e mantenimento corsia, il cruise control adattivo (ACC) e il sistema di assistenza al traffico (TJA). Molti accessori extra risultano poi disponibili negli allestimenti superiori. Grazie poi agli incentivi 2024, il prezzo può scendere fino a 16.900 euro, in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1 o 2.