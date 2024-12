“Renault deve diventare più forte e più desiderabile”: Arnaud Belloni racconta la nuova strategia del marchio

Arnaud Belloni, Direttore Marketing Globale di Renault

Ascolta ora 00:00 00:00

“La mia ossessione quotidiana è creare valore. La mia professione consiste nel rendere Renault più forte e più desiderabile. Più un brand è forte, più piace alla gente. Più piace alla gente, meglio ho fatto il mio lavoro”. Con queste parole, Arnaud Belloni, Direttore Marketing Mondo di Renault, ha delineato una visione determinata e ambiziosa per il futuro del marchio, sottolineando il processo di trasformazione che sta caratterizzando l’azienda negli ultimi anni. Un’evoluzione che culminerà con il lancio della nuova Renault 5.

Un marketing veloce per trasformare il brand

Chiamato in Renault nel 2020 dall’amministratore delegato Luca De Meo, Belloni ha avuto il compito di rinnovare l’immagine della casa della Losanga in tempi record. Il Direttore Marketing, 53 anni, non è nuovo alle sfide. Laureato presso l’Ecole Supérieure de Commerce di Compiègne, ha iniziato la sua carriera proprio in Renault nel 1993, nei team marketing. Dopo esperienze in Skoda, Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Citroën, dove ha rilanciato modelli come la C3 e la C5 Aircross, è tornato a Renault per guidarne il marketing globale. Durante l’incontro, ha spiegato l’importanza di un marketing strategico per ottenere risultati rapidi e incisivi: “Cambiare il volto di un’azienda è un processo lungo, che può richiedere dai sei ai dieci anni, ma i brand non possono aspettare così tanto. Il marketing, lavorando bene e velocemente, permette di trasformare l’immagine di un marchio in meno di cinque anni. Questo è ciò che abbiamo fatto con Renault”.

L’importanza dell’inserimento di prodotto

Belloni ha sottolineato il ruolo cruciale dei media, dei social network e del product placement, citando l’esempio del posizionamento del marchio nella serie Emily in Paris: “Grazie ai media e ai social network, oggi le cose si muovono più velocemente. Presentare il brand sui magazine o nei contenuti digitali in un certo modo permette di cambiare rapidamente la percezione del pubblico”.

L’errore con l’elettrico e il nuovo approccio

Belloni ha anche espresso un parere in merito ad alcuni errori del passato nell’approccio ai veicoli elettrici: “Hanno immaginato che gli acquirenti di veicoli elettrici non fossero interessati alle auto e hanno fatto