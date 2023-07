Renault e Nissan: stabiliti i nuovi punti dell'alleanza

L'alleanza tra il Renault Group e Nissan si rafforza con i punti stabiliti dall'accordo quadro vincolante, siglato lo scorso 6 febbraio. Le due grandi entità dell'automotive continuano il loro rapporto a braccetto, focalizzandosi su determinate operazioni ritenute vitali e strategiche. In serbo ci sono nuovi progetti chiave in America Latina, India ed Europa, con l'obiettivo di raggiungere risultati vantaggiosi, concreti e su ampia scala. Le aziende facenti parte dell’Alleanza hanno scelto di sostenersi a vicenda a livello di elettrificazione e tecnologie a basse emissioni, investendo nei progetti specifici di ogni partner che costituiscono un valore aggiunto per tutti quanti.

Gli investimenti di Nissan

Nissan si è impegnata a investire fino a 600 milioni di euro in Ampere, la nuova entità del Renault Group destinata ai veicoli elettrici e al software in Europa, divenendo un investitore strategico e occupando un posto nel Consiglio di Amministrazione. Questa soluzione fa parte della strategia di elettrificazione di Nissan, dando vita a diversi vantaggi e sinergie per il raggiungimento degli obiettivi e delle iniziative di Nissan in Europa e, potenzialmente, in altri mercati.

Il riequilibro all'interno di Alleanza

Questi accordi stabiliscono un riequilibrio delle partecipazioni incrociate tra il Gruppo Renault e Nissan, oltre a un rafforzamento della governance dell’Alleanza. Il colosso francese e quello giappanose manterranno una partecipazione incrociata del 15%, con obbligo di conservazione e di tetto massimo delle rispettive quote. Renault trasferirà il 28,4% delle proprie azioni Nissan a un trust transalpino, nel quale i diritti di voto saranno “neutralizzati, inoltre continuerà a beneficiare dei diritti economici (dividendi e proventi da cessione delle azioni) connessi alle azioni detenute dal trust fino alla vendita delle azioni stesse. La cessione al trust non comporterà l’iscrizione di svalutazioni nel bilancio del Gruppo Renault.

In seguito alla cessione del 28,4% delle azioni Nissan al trust, i giapponesi saranno nella possibilità di esercitare i diritti di voto connessi alla propria partecipazione al Gruppo Renault. A tal proposito, quest'ultimi saranno limitati al 15% di quelli disponibili sia per Renault che per Nissan, con la possibilità per entrambe le aziende di esercitare liberamente i loro diritti entro questo limite. Il Gruppo francese impartirà all’amministratore fiduciario l’ordine di vendere le azioni Nissan detenute nel trust, se è commercialmente ragionevole, ma non avrà alcun obbligo di venderle entro un periodo specifico e predeterminato.

Le parole di Renault e Nissan

Jean-Dominique Senard, Presidente dell’Alleanza, ha dichiarato: "Gli accordi che abbiamo siglato in data odierna ci consentono di aprire un nuovo capitolo dell’Alleanza. Questi accordi consolidano la nostra partnership di lunga data e potenzieranno al massimo la creazione di valore per ogni membro dell’Alleanza. Costituiranno anche le basi di una nuova governance equilibrata, equa ed efficace".

Makoto Uchida, Presidente e CEO di Nissan, ha dichiarato: "Con la conclusione degli accordi definitivi, siamo entrati in una nuova fase di collaborazione con Renault e Mitsubishi Motors in aree di innovazione reciprocamente vantaggiose. Tutto ciò creerà più valore mediante le iniziative in linea con il piano Ambition 2030 e la strategia di elettrificazione di Nissan. L'opportunità di investimento in Ampere completa e rafforza l’offensiva già in corso di Nissan nel settore dei veicoli elettrici in Europa e consentirà di attuare molte sinergie, soprattutto in termini di efficienza dei costi, conformità normativa e ampliamento della gamma di prodotti e motorizzazioni per i veicoli elettrici".

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha dichiarato: "Questi accordi definitivi ci forniscono una base solida per rilanciare le nostre attività sui mercati chiave a livello mondiale con un potenziale di generazione del valore che si aggira su centinaia di milioni per Renault, Nissan, Mitsubishi e i nostri stakeholder. Questi accordi ci danno l’agilità strategica di cui abbiamo più che mai bisogno nel contesto odierno in continua evoluzione. Siamo tutti impegnati al massimo con il giusto spirito e accogliamo Nissan come un partner solido in Ampere, il nostro futuro campione dei veicoli elettrici e del software. Ė una conferma dell’attrattiva di un progetto che posiziona Renault e i suoi partner dell’Alleanza ai primi posti della griglia di partenza nella corsa ai veicoli elettrici e al software in Europa".