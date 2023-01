Renault Megane R.S. Ultime, il canto del cigno della celebre hot hatch francese

Per chi, come me, è cresciuto a suon di Hot Hatch modificate, piccole sportive con aerokit estremi e scarichi diretti, questo sarà sicuramente un boccone amaro da digerire. Nel programma Renaulution del costruttore francese non c’è spazio per la celebre berlina compatta sportiva. Megane RS è infatti giunta agli sgoccioli del suo ciclo di vita, iniziato nel lontano 2004 sulla seconda generazione di Megane, una delle più aggressive e sfacciate di tutte e terminata oggi con questa Megane RS Ultime, realizzata sulla quarta generazione dal 2017.

Il prossimo modello di Megane, già commercializzato con il nome di Megane E-Tech, è infatti completamente elettrico, basato su una nuova piattaforma nativa elettrica e, con ogni probabilità, non riceverà mai una versione dal piglio sportivo. Se mai dovesse accadere, Renault ha già deciso che la divisione Renault Sport cederà il passo ad Alpine, nome già apparso sulla nuova Austral, mandando così in pensione la celebre sigla “RS”, fondata nel 1976.

Nuova Megane RS Ultime, edizione da collezione

Basata sulla più performante Renault Megane RS Trophy di quarta generazione, la Ultime propone una configurazione inedita, specifica per questo modello e destinata a rimanere nelle mani dei più grandi appassionati (o collezionisti). Troviamo infatti il nuovo logo sul frontale, con una mascherina completamente nera lucida e una livrea innovativa nera opaca - che riprende il motivo della losanga doppia - presente su portiere, cofano, tetto e posteriore. La colorazione opaca si abbina alle quattro tinte scelte per questa edizione che sono il Nero Etoile, Bianco Nacrè, Giallo Sirio (in foto) e Orange Tonic. Il bodykit estetico è stato ripreso da RS trophy ma con piccole migliorie, con parafanghi più ampi di 60 mm, prese d’aria laterali, fari RS Vision, scarico centrale, antenna Shark, sedili sportivi Recaro in Alcantara e diffusore racing posteriore. Specifico anche il design dei cerchi in lega da 19”, con tinta nera opaca e anche gli stessi copri dado sono stati realizzati in colorazione scura. Molteplici invece le finiture nere lucide o opache, per accentuare la vena sportiva della berlina. Trattandosi di un’edizione limitata, vicino alla leva del cambio EDC doppia frizione è presente la targhetta numerata che va a identificare il modello, firmata da Laurent Hurgon, pilota collaudatore e preparatore che ha seguito da vicino tutta la storia delle recenti Megane RS – e autore dei suoi record al Nurburgring e a SPA-Francorchamps.

Prestazioni e meccanica

Basandosi sulla Megane RS Trophy, nuova RS Ultime sfoggia il celebre 1.8 TCe 4 cilindri turbo da ben 300 CV e 420 Nm di coppia, abbinato al raffinato cambio automatico EDC doppia frizione a sei rapporti e al differenziale meccanico Torsen. Le prestazioni sono notevoli, con lo 0-100 km/h coperto in 5,7 secondi, fino ad una velocità massima di 260 km/h (limitata elettronicamente). Di serie sono presenti dei raffinati pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza S007 sviluppati appositamente per la RS Trophy-R, con cerchi in lega leggera da 19” Fuji Light. Rsponde presente anche l’impianto frenante Brembo maggiorato con pinze rosse. Lato telaistico, è infatti presente l’assetto più estremo, chiamato CUP, quindi ribassato e con molle più rigide capace di lavorare al meglio con l’avantreno a MacPhersone e il retrotreno Multilink a tre leve e mezzo con tanto di sistema 4CONTROL a quattro ruote sterzanti.

Si tratta di un sistema analogo a quello visto nella nostra prova con Austral in cui l’asse posteriore sterza in fase alle andature o in controfase, fino a 5° sotto ai 50 km/h. Massima stabilità e maneggevolezza, capaci di rendere RS Ultime estremamente efficace in pista, luogo naturale in cui, molto probabilmente, i futuri acquirenti sceglieranno di passare buona parte del tempo in sua compagnia. Non si conoscono ancora i prezzi ma la RS Ultime sarà svelata in anteprima al prossimo Salone dell’Auto di Tokyo il 13 gennaio 2023, un paese che vanta oltre 10.000 fan del brand sportivo francese.