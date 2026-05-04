Con Rexton Sports KGM vuole il dominio dei pickup

KGM Rexton Sports debutta nel corso di un evento internazionale realizzato in Turchia proprio per mettere alla prova il Musso, questo il nome del modello nel resto del mondo, in un contesto dove il fuoristrada è di quelli veri.

Qui, infatti, abbiamo capito sia come la presenza del motore diesel (e di quello a benzina per altri mercati) sia fondamentale per chi usa l’auto in zone remote e isolate, sia come il sistema di trazione integrale sia effettivamente valido anche per utilizzi gravosi.

I numeri di KGM Rexton Sports XL

In Italia la versione che debutterà sarà Rexton Sports XL, quella a passo lungo (Musso Grand) che misura 5,46 metri con un passo di 3,21 metri, sufficiente sia per un abitacolo comodo per 5 persone, sia per un cassone che permette di caricare fino a 1.085 chilogrammi nella versione con sospensioni a balestre.

Chi si accontenta di un paio di centinaia di chili di portata in meno, però, dovrebbe scegliere la versione con sospensioni posteriori multilink a cinque bracci, più adatti sia per il comfort stradale, sia per l’articolazione in offroad dove l’auto si presenta con 30,9 gradi di angolo di attacco, 245 mm di altezza da terra e 27,8 gradi di angolo di uscita.

Sotto al cofano batte un motore diesel, standard ancora inarrivabile in questo segmento se si fanno spesso viaggi lunghi o si lavora in zone dove non è sempre facile trovare una colonnina di ricarica. L’unità è un 2.2 litri da 202 cv e 45 kg per metro di coppia massima.

Come va? Prova in fuoristrada

Abbiamo messo alla prova Rexton Sports XL in fuoristrada, testandolo brevemente anche in una tratta stradale urbana ed extra-urbana (senza autostrade).

In città il Rexton è sorprendentemente maneggevole: lo sterzo cambia con le modalità di guida e in comfort è facilissimo da gestire, con le telecamere che aiutano a prendere confidenza con le misure di un pickup non certo compatto.

In fuoristrada il diesel mostra i muscoli: la coppia è quasi istantanea, erogata in basso già a partire da 1.600 giri e, con le ridotte, in grado di spingere lentamente ma con costanza il Rexton Sports XL fuori da ogni situazione.

Nonostante il passo lungo, l’agilità è presente anche quando si affronta una pendenza laterale o si prova un twist, con il telaio a longheroni che assicura robustezza anche nelle condizioni più difficili. Nella scalata verso la cima dei monti della Cappadocia, non ci siamo risparmiati buche, anche a velocità sostenuta, e passaggi nei canaloni scavati nel terreno arido e sabbioso: in tutte le situazioni, scossoni a parte, il Rexton Sports XL non ha fatto una piega…

Prezzi e disponibilità in Italia

Rexton Sports XL debutterà a giugno a meno di 30.000 euro (IVA esclusa), circa 36.290 euro ivato.

La dotazione è da auto moderna, con ADAS aggiornati, infotainment e strumentazione digitale da 12,3”, Apple CarPlay e Android Auto wireless e un sistema di videocamere 3D che rende il fondo dell’auto