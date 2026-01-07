Dalle colonnine a 480 kW per la ricarica ultra-rapida alla casa: le novità Autel al CES 2026

Autel presenta la sua gamma di colonnine di ricarica per le auto elettriche che punta ad espandere l’ecosistema, e lo fa partendo dalla nuova punta di diamante, il MaxiCharger DH480 che servirà per le auto elettriche di nuova generazione con architettura a 800 volt (e non solo).

Ricariche ultra fast, verso i 500 kW di potenza

Con la diffusione delle auto elettriche a 800 Volt, diventa sempre più importante poter abbassare i costi delle colonnine di ricarica in corrente continua e aumentare la loro potenza.

L’uso di caricatori ultra-fast, quelli da diverse centinaia di kW, consente infatti di avvicinarsi a soste effettive di 10/15 minuti per il 10-80%, risolvendo l’ansia da autonomia e dimezzando i tempi di ricarica rispetto alla generazione di auto elettriche da 400 Volt.

MaxiCharger DH480 guarda proprio in questa direzione con un caricatore da 480 kW in corrente continua che supporta il protocollo Plug & Charge e può essere integrato sia con una pensilina fotovoltaica, così da generare energia in tempo reale, sia con una batteria di accumulo.

Avant Charging Robot: il braccio robot che carica autonomamente

L’altro aspetto su cui Autel sta lavorando è quello della ricarica automatica, usando un sistema che utilizza robotica e computer vision.

Avant Charging Robot funziona sempre ed è in grado di trovare la porta di ricarica (ogni auto elettrica la monta in posizioni diverse), recuperare il cavo e connetterlo alla vettura. Un singolo robot può muoversi all’interno delle stazioni di ricarica e gestire la connessione di più auto con un’accuratezza inferiore al millimetro secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Il vantaggio è per chi ha flotte di auto elettriche aziendali o per i grandi parcheggi delle attività pubbliche, che possono offrire questo servizio ai clienti così da ridurre le “noie” di dover collegare e scollegare manualmente i cavi.

Tutte le novità di Autel al CES: ricarica a casa e pubblica con V2G

La gamma di caricatori di Autel include sia colonnine pubbliche per la ricarica rapida, sia wallbox per la ricarica domestica.

Partendo dalle mura domestiche, ad esempio, c’è MaxiCharger AC Compact, la Gen2 progettata per essere montata anche all’esterno (è certificata IP65), supporta la ricarica bidirezionale (ancora non attiva in Italia) e si può collegare ad un impianto fotovoltaico e ai sistemi di accumulo. Interessante anche la compatibilità con Matter, utile per chi vuole integrare il caricatore in un sistema di smart home.

Chi cerca una soluzione più sofisticata, sia domestica, sia pubblica (per esercizi commerciali, B&B, agriturismi e via dicendo), può puntare su MaxiCharger Single Charger, anch'esso in grado di erogare corrente alternata, ma con l'aggiunta di uno schermo utile per visualizzare lo stato della ricarica e, ovviamente, l'interfaccia con tessera NFC per abilitare la ricarica da parte di più utenti.

Per la ricarica pubblica ci sono poi soluzioni in corrente continua con diversi tagli di potenza: MaxiCharger DC100 è il caricatore da 100 kW connesso in rete e gestibile da remoto e, dove la potenza disponibile è inferiore, c'è la

versione, con singolo connettore, schermo e potenza di 50 kW,che permette, ai veicoli compatibili, di prelevare o restituire energia alla rete.