Rolls-Royce Motor Cars, un nuovo capitolo di lusso milanese

Il prestigioso marchio britannico Rolls-Royce Motor Cars sta per vivere un nuovo e affascinante capitolo nella sua storia italiana con l'apertura del concessionario milanese. Si tratta di un passo significativo che sottolinea l'impegno del marchio nel consolidare la sua presenza in Italia, un paese che da tempo abbraccia l'eleganza e l'esclusività. Ecco gli aggiornamenti.

Ambasciatore del lusso

Da oggi, Rolls-Royce Motor Cars Milan diventa il nuovo ambasciatore del lusso nella città del design e della moda. La gestione del concessionario sarà affidata a Rossocorsa, un nome rinomato nel mondo dell'auto di lusso con una solida storia di trent'anni. La collaborazione tra Rolls-Royce e Rossocorsa promette di creare un'esperienza straordinaria per i clienti più esigenti del mondo, proiettando il marchio britannico nel cuore di Milano.

Lo showroom

Il nuovissimo showroom di Rolls-Royce, che aprirà le sue porte nel corso del 2024, sarà situato a Milano e sarà un'autentica espressione della nuova identità visiva del marchio. I clienti avranno l'opportunità di immergersi nell'atmosfera contemporanea e intima dello spazio espositivo, sperimentando il processo di personalizzazione attraverso il servizio Bespoke. Questo è particolarmente rilevante in una città in cui lo stile è un imperativo, e Rolls-Royce offre ai suoi clienti la possibilità di creare un'auto su misura che rispecchi il loro gusto distintivo. Fino ad oggi, Rolls-Royce Motor Cars aveva la sua presenza esclusiva a Roma, gestita da BMW Italia. Questo nuovo passo, tuttavia, riflette la crescita e il successo continuo del marchio in Italia, spingendolo a cercare una partnership più diretta e indipendente con Rossocorsa.

La partnership con Rossocorsa

Boris Weletzky, Direttore Regionale di Rolls-Royce per il Regno Unito, l'Europa e l'Asia Centrale, esprime entusiasmo per questa nuova collaborazione: "Siamo molto felici di aver trovato un partner così forte e competente in Rossocorsa. Ora è il momento di concentrarsi ancora di più sul Brand e sulla nostra stimata clientela, poiché vediamo un grande potenziale in Italia, un paese che ospita molte case di lusso". Il CEO di Rossocorsa, Alberto Schön, condivide il suo entusiasmo: "Oggi è un giorno di incredibile orgoglio - non solo per me personalmente, ma per tutti noi che abbiamo l'onore di lavorare con Rolls-Royce. La nostra visione non è essere semplicemente un concessionario di auto, ma una casa del lusso che rappresenta il marchio più prezioso al mondo".