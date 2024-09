Il Salone del Camper 2024: generazioni a confronto tra tradizione e innovazione nel turismo outdoor

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Salone del Camper 2024, che si terrà dal 14 al 22 settembre presso le Fiere di Parma, è destinato a diventare un evento di grande rilevanza per il turismo outdoor e il settore dei veicoli ricreazionali in Italia e in Europa. Organizzato in collaborazione con l'Associazione Produttori Camper (APC), l'evento rappresenta un'importante occasione per scoprire le ultime tendenze e innovazioni in un mercato in continua espansione.

I numeri

L'edizione del 2023 ha registrato numeri significativi per il turismo all'aria aperta in Italia, con un fatturato di 6 miliardi di euro, 11 milioni di arrivi e 70 milioni di presenze. Questo aumento dimostra la crescente popolarità del turismo itinerante, che attira sempre più viaggiatori durante tutto l'anno e riflette un cambiamento nelle abitudini di viaggio verso forme più flessibili, sostenibili e a contatto con la natura. Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma, ha sottolineato l'importanza del Salone del Camper nel promuovere un turismo destagionalizzato. "Il turismo outdoor attira un pubblico sempre più ampio che ricerca esperienze autentiche, rigeneranti, sostenibili e senza restrizioni e il Salone del Camper rappresenta il punto di riferimento per questo tipo di vacanza, oltre che il più importante momento di business per gli operatori di settore in Italia. Il nostro evento fieristico è molto più di una semplice esposizione di veicoli ricreazionali e del mondo degli accessori che vi ruota intorno: accende i riflettori sul prodotto, ma anche sulla filosofia di viaggio. I veicoli ricreazionali, sempre più tecnologici e connessi, diventano infatti stile di vacanza e di vita per un turismo che delocalizza, destagionalizza e non consuma il territorio; inoltre - conclude Cellie - non dimentichiamo che il Salone del Camper è una manifestazione indispensabile non solo alla filiera industriale ma anche all'indotto che vi opera".

Le novità

Tra le prime novità in mostra, il nuovo Carthago C2-tourer si distingue per la combinazione di comfort e leggerezza, mentre Etrusco lancia in anteprima il Camper-Van 600 DB+. Arca presenta l'America H745 GLC, un modello di lusso con letto centrale nautico, e Knaus Tabbert introduce nuove linee, design e tecnologie all'avanguardia. Trigano Magis punta al comfort invernale con la Winter Special, mentre Revans stupisce con un camper innovativo, paragonabile a una suite a cinque stelle.

Generazioni a confronto

In questo contesto, emergono due generazioni di camperisti con approcci distinti: i "Boomer" e i "Millennial". I "Boomer" sono caratterizzati dalla loro esperienza e dalla preferenza per il comfort. Per loro, il camper è una seconda casa, con accessori che garantiscono un ambiente accogliente e rilassato, come tende da sole, tavolini e generatori di corrente. Nonostante un approccio tradizionale, i "Boomer" non sono estranei alla tecnologia, utilizzata principalmente per la pianificazione e la navigazione. D'altra parte, i "Millennial" adottano un approccio più flessibile e innovativo.

Per loro, il viaggio rappresenta un'esperienza dinamica e spontanea, favorita dall'uso di app e piattaforme digitali che permettono di organizzare tutto in tempo reale. Pur essendo appassionati di tecnologia, i "Millennial" mantengono un profondo rispetto per l'ambiente, cercando di ridurre l'impatto ambientale e prediligendo campeggi eco-friendly.