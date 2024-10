Salone dell'Auto di Parigi 2024: tutte le novità esposte

Il Salone dell'Auto di Parigi 2024 è pronto ad aprire i battenti. La spettacolare kermesse all'ombra della Torre Eiffel animerà dal 14 al 20 ottobre la capitale francese con il ruggente mondo dei motori. Nonostante le difficoltà che il settore sta attraversando in questo complesso periodo storico, è grande l'impegno profuso dai costruttori mondiali per presenziare a questa rinomata rassegna. Dunque, dopo le conferme del Gruppo Renault e di Stellantis, si aggiungono quelle delle tedesche e delle nuove forze da Oriente, con la Cina in testa.

Alfa Romeo

Alfa Romeo parteciperà attivamente al Salone di Parigi con alcune anteprime importanti. La prima è la Junior Speciale Ibrida, la versione da 136 CV, alla quale si aggiunge il debutto francese per la Junior Veloce da 280 CV, totalmente elettrica. Spazio anche all'aggiornamento della Tonale, con il suo MY25 che può contare su un abitacolo ridisegnato, e sulle versioni speciali di Giulia e Stelvio Quadrifoglio che omaggiano la Mille Miglia. Luci della ribalta anche per la specialissima 33 Stradale.

Alpine

Alpine è una delle punte di diamante della produzione francese che a Parigi mostrerà la Alpine A390_β, concept che anticipa la futura fastback sportiva della Casa. Al suo fianco ci sarà anche la Alpenglow Hy4, prototipo a idrogeno. Occhi puntati anche sulla neonata A290, la versione sportiva e gagliarda della R5 E-Tech che ha debuttato nel corso di quest'anno.

Audi

Anche Audi ha scelto di partecipare al Salone di Parigi con una batteria carica di novità: A5, RS 3 restyling, A6 e-tron, Q6 e-tron e Q5. Al fianco delle versione termiche ed elettrificate, ci sarà anche la gamma elettrica, compresa la Q6 e-tron Sportback, la versione coupé del celebre SUV.

BMW

A Parigi ci sarà uno stand dedicato anche a BMW che ha deciso di prendere parte a questa kermesse non con la casa madre, ma bensì con la filiale francese. Dunque, non bisogna aspettarsi delle novità assolute. La vettura più attesa sarà la nuova M5 Touring, la versione da più di 700 CV della station tedesca.

BYD

Non è di certo una sorpresa la presenza di BYD, un marchio che seppur cinese sta investendo parecchio in Europa (non a caso è stato sponsor dell'ultimo Europeo di calcio disputato in Germania). Sappiamo che all'orizzonte il colosso asiatico ha in cantiere di lanciare molteplici prodotti, ma è lecito aspettarsi che a Parigi tocchi alla Sea Lion 7, SUV elettrico di 4,83 metri con potenza massima di 523 CV. Ci saranno anche il fuoristrada Yangwang U8, disponibile con powertrain plug-in da 1.196 CV o elettrico con un motore per ciascuna ruota, insieme alla Denza Z9 GT, shooting brake del marchio di lusso del Gruppo.

Cadillac

Il marchio americano Cadillac ha messo nel mirino l'Europa, entrando ufficialmente in alcuni mercati del Vecchio Continente. Per questo motivo non c'è occasione più ghiotta del Salone di Parigi per farsi conoscere meglio. Il brand di lusso di General Motors potrebbe mostrare al pubblico la Optiq, SUV elettrico da 300 CV e quasi 500 km di autonomia.

Citroen

Il Double Chevron gioca in casa e per onorare questo impegno mostrerà al mondo tre anteprime assolute, due di serie e una concept. Fra i veicoli stradali ci sarà l'anteprima ufficiale delle nuove C4 e C4, che saranno affiancate da un prototipo che mostrerà le linee delle future macchine di Citroen. Ovviamente, al fianco delle anteprima ci saranno anche le recenti C3 e C3 Aircross che hanno debuttato nel corso di questo 2024.

Dacia

Dacia avrà l'occasione, sotto le luci di Parigi, di mostrare a tutto il mondo la sua nuova e inedita Bigster. Si tratta di un C-SUV spazioso e robusto, che può essere equipaggiato con motorizzazioni ICE, benzina-gpl e ibrido. Ovviamente la strategia alla base di questo modello è la consolidata "money for value".

Ford

Ford ha il piacere di tornare a presenziare a un grande salone dell'auto con la sua Capri, il SUV elettrico nato sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Non sarà l'unica sorpresa dell'Ovale Blu, che punta molto anche sulle versioni ibride di Puma e Kuga, oltre alle 100% EV quali sono la Explorer e la Mustang Mach-E.

Forthing

Forthing è un'altra delle realtà cinesi che si sta consolidando in Europa. Questo marchio è già presente in Italia, ma a Parigi presenta la sua gamma pronta per l'Europa, a cominciare dalla Xinghai S7.

GAC

GAC è un altro dei nomi che rinforza la batteria cinese a Parigi. Questo marchio avrà il piacere di mostrare agli appassionati l'hypercar elettrica Hyper SSR, coupé 1.241 CV, insieme a 3 concept che anticipano altrettanti modelli dalla vocazione cittadina. Presto vedremo se queste presenze saranno effettivamente confermate.

Kia

Da Kia al Salone dell'Auto di Parigi nessuno si aspetta dei veri e propri fuochi d'artificio, ma fra le novità potrebbe essere il restyling della best-seller Sportage e la EV9 GT, versione ad alte performance del SUV elettrico con sette posti a sedere.

Leapmotor

Leapmotor ha già avuto modo di farsi conoscere in Italia con le T03 e C10, una citycar e un SUV che promettono di stupire l'automobilista odierno. A Parigi potrebbe esserci il debutto di un altro veicolo che andrebbe a rinforzare la gamma del costruttore cinese legato a Stellantis, e stiamo parlando della B10.

Microlino al Salone dell'Auto di Parigi

È nota la presenza della Microlino al Salone di Parigi, dove non mancherà la sua "bubble car" completamente elettrica. Quali saranno le novità non sono note, ma è ipotizzabile che possa giungere in scena una batteria in grado di consentire un'autonomia superiore a quella odierna.

MINI

MINI parteciperà al Salone di Parigi all'insegna della sportività, perché presenterà due versione inedite (ed elettriche) firmate John Cooper Works. Allo stand saranno, inoltre, visibili le nuove Aceman, Countryman e 3 porte.

Peugeot

Fari puntati sulla nuova Peugeot E-408, versione elettrica della fastback che già conosciamo in versione termica, mild hybrid e PHEV. Questa nuova variante è accreditata di una potenza di 210 CV e di un'autonomia di 453 km. Spazio anche alle versione Long Range di 3008 e 5008 elettriche.

Renault

La cornice parigina saprà un po' di nostalgia, ma in salsa moderna, per Renault che mostrerà al mondo la nuova R4. Si parla di una interpretazione attuale della mitica tuttofare che ha imperversato in tutto il mondo tra gli anni '60 e i 90' del secolo scorso. Condividerà meccanica e piattaforma con la recente R5, anche se la carrozzeria sarà da crossover urbano.

Skoda

Il Salone di Parigi sarà l'appuntamento perfetto per conoscere la nuova Skoda Elroq, il C-SUV elettrico della Casa boema. Due i range di potenza, mentre l'autonomia si aggira attorno ai 560 chilometri.

Tesla

Il marchio fondato da Elon Musk ritorna a Parigi dopo il successo del 2018, anche se non si ancora cosa presenterà effettivamente. La grande novità di Tesla si chiama Robotaxi e forse sarà il piatto forte della kermesse. Probabile anche il restyling della Model Y.

Volkswagen

Al pari di BMW, anche Volkswagen parteciperà con la filiale francese e non la casa madre di Wolfsburg. Dunque, ci dovrebbero essere le versione GTX che hanno rimpolpato la gamma delle varie ID., così come le GTI. Attenzione però all'ipotesi di anteprima del concept ID.2 SUV.

Xpeng

Xpeng a Parigi non porterà nuovi

modelli ma poggerà la propria attenzione su software e hardware. Protagonisti saranno il nuovo il sistema operativo, con funzioni di intelligenza artificiale e un cockpit di nuova generazione.