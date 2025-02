Sciabile, BMW con ragazzi speciali sulle nevi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni anno, tra le vette innevate delle Alpi che abbracciano il paese di Sauze d'Oulx, si rinnova una magia capace di scaldare il cuore e illuminare i volti di ragazzi speciali. È il miracolo di SciAbile, un progetto nato nel 2003 dalla collaborazione tra la Scuola di Sci Sauze d'Oulx Project e BMW Italia, con l'obiettivo di avvicinare persone con disabilità psichiche e fisiche al mondo dello sci e dello snowboard, offrendo loro lezioni completamente gratuite. In questi 22 anni, SciAbile ha regalato oltre 15.000 ore di lezioni a oltre 1.600 allievi, dai 4 agli 83 anni, provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo.

Su queste piste innevate si intrecciano storie straordinarie, fatte di passione, sfide e traguardi. Una su tutte è quella di Carlotta “Cocca” Visconti, che sulle piste di Salice ha iniziato a sciare con SciAbile all'età di otto anni. Oggi, a trent'anni, è un'atleta della nazionale di boccia paralimpica oltre ad aver concluso il ciclo di studi con una meravigliosa laurea. Ogni inverno, insieme al papà Davide, torna sulle piste di Sauze d'Oulx per un rito ormai immancabile. Davide, con i suoi lunghi capelli e i bermuda corti indossati in qualsiasi stagione, scherza dicendo che non li taglierà finché Cocca non lo porterà a una Paralimpiade.

Tra i protagonisti di questa avventura c’è anche Emiliano Malagoli, pilota motociclista e fondatore di Diversamente Disabili. Dopo un incidente che gli ha cambiato la vita, Emiliano ha trovato nello sport una nuova dimensione. Partecipando a SciAbile, ha riscoperto il brivido della velocità sulla neve, ma soprattutto ha trovato la forza e il coraggio di mettersi alla prova con gli sci, un'esperienza che fino a poco tempo fa gli sembrava impensabile.

Quest'anno il progetto ha accolto una nuova energia creativa con lo street artist FlyCat, all’anagrafe Luca Massironi, tra i fondatori del movimento Hip Hop italiano nel mondo dei writer. Dopo aver ascoltato le storie e le esigenze di maestri e allievi, si è offerto di dare il suo contributo lasciando un segno tangibile che vedrà delle sue opere colorate allo chalet "Sincero", sede dell’associazione si trova alla base delle piste. Prima dei corsi e a fine giornata ci si ritrova tutti qui: allievi, accompagnatori, famiglie e istruttori. Partecipare a SciAbile significa vivere un'esperienza che va oltre lo sport. Come dicono spesso i partecipanti, bisogna portare sempre due valigie: una con l’essenziale per la montagna e una vuota, pronta a essere riempita di emozioni. Ogni discesa, ogni sorriso condiviso, ogni piccolo traguardo aggiunge qualcosa a quella valigia, lasciando ricordi indelebili da portare a casa. BMW Italia sostiene SciAbile non solo come sponsor, ma come parte integrante di una missione più ampia. La filiale italiana del marchio tedesco crede fermamente nell’importanza dell’inclusione sociale e vede in questo progetto un modo concreto per restituire alla comunità parte del proprio successo. Un impegno che va oltre il sostegno economico, diventando una testimonianza tangibile di come la volontà possa abbattere ogni ostacolo.

In un mondo frenetico e spesso distratto, SciAbile rappresenta una pausa preziosa, un'opportunità per riscoprire valori autentici. Tra le montagne di Sauze d'Oulx, ogni anno si celebra una festa dell'umanità, dove le differenze si dissolvono e rimane solo la gioia di vivere.

Ancora una volta, in questa porzione di Alpi che dalle Cozie scende fino alla Val Susa, abbiamo assistito a qualcosa di straordinario: la dimostrazione che impegno e passione possono davvero cambiare il mondo, una discesa alla volta. Seduti davanti allo chalet, ogni volta che vediamo quei ragazzi accompagnati dai loro istruttori, il nostro cuore batte più forte, consapevole di essere testimone di un piccolo, grande miracolo.