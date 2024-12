Alla scoperta dell'Audi e-tron trip planner, il sistema che permette di dire addio all'ansia da autonomia

L'avvento delle automobili elettriche ha portato con sé nuove sfide per gli automobilisti, una fra tutte è quella di combattere lo scetticismo sulla percorrenza effettuabile: la cosiddetta “ansia da autonomia”. La preoccupazione di non arrivare a destinazione con la carica residua, la necessità di pianificare le soste per “rabboccare” la batteria e l'incertezza sulla disponibilità delle colonnine lungo il percorso sono pensieri divenuti comuni a tutti coloro che hanno scelto di guidare un veicolo alla spina. Per diradare ogni nube all’orizzonte, rendendo più facile la fruizione di un’auto elettrica, Audi ha sviluppato un sistema di navigazione intelligente chiamato e-tron trip planner: zero paure e ottimizzazione dei tempi di viaggio. È realmente così? Noi lo abbiamo provato in anteprima a bordo della nuova Q6 e-tron, dotata di questo sofisticato sistema.

Che così l’Audi e-tron trip planner

Il sistema Audi e-tron trip planner si basa su una serie di algoritmi che elaborano in tempo reale diversi parametri per calcolare il percorso ottimale, tenendo conto non soltanto della distanza da percorrere ma anche di fattori cruciali come:

l’autonomia residua della vettura;

la posizione e la disponibilità delle colonnine di ricarica;

le condizioni meteo lungo il percorso;

lo stile di guida del conducente;

la tipologia di percorso (ad esempio, strade di montagna o percorsi urbani);

la possibilità di utilizzare la connettività Car-to-X per rilevare eventuali pericoli o rallentamenti.

Inserendo la destinazione desiderata nel sistema di navigazione, l'Audi e-tron trip planner individua le stazioni di ricarica da raggiungere lungo il percorso, privilegiando quelle ad alta velocità (HPC) per ridurre al minimo i tempi di sosta. Il sistema consente inoltre di personalizzare la strategia di ricarica, impostando il livello minimo di energia residua desiderato sia al momento del rifornimento (dal 2% al 20%) che all'arrivo a destinazione (dal 2% al 90%, limitato al 50% per la gamma Audi Q4 e-tron). Questa flessibilità consente di adattare il viaggio alle proprie esigenze e alla propria propensione al rischio, garantendo al contempo un'esperienza di guida serena e senza preoccupazioni.

Il precondizionamento della batteria

L'Audi e-tron trip planner non si limita a pianificare il percorso e le soste per la ricarica, ma offre anche un'ulteriore funzionalità per ottimizzare l'efficienza del processo di rifornimento: il precondizionamento della batteria. Quando il sistema di navigazione rileva una sosta programmata presso una colonnina veloce, nei 30 minuti precedenti l'arrivo alla stazione di ricarica, attiva un processo di raffreddamento o riscaldamento della batteria, a seconda delle condizioni ambientali. In questo modo, la batteria si trova nella condizione ideale per assorbire energia in modo più rapido ed efficiente, riducendo ulteriormente i tempi di attesa.

La nostra esperienza

Per comprendere appieno il funzionamento e l'efficacia dell'Audi e-tron trip planner, è stata condotta una prova su strada a bordo di una Audi SQ6 e-tron, un modello ad alte prestazioni con una potenza di 517 CV. L'obiettivo del test era quello di simulare una situazione di stress partendo con un livello di energia residua intenzionalmente basso (circa il 15%) e affidandosi completamente al sistema di navigazione per la pianificazione del percorso e delle soste. Il percorso scelto era un circiuito nei dintorni di Verona (come per la nuova A3), una zona ricca di stazioni di ricarica di diverse tipologie.

Nonostante il livello di carica iniziale fosse al limite, il sistema di navigazione ha ignorato le colonnine più vicine al punto di partenza, individuando come punto di ricarica ideale quello con la ricarica più veloce, pur non essendo quella più a tiro. Questa scelta, apparentemente illogica, si è rivelata la più efficiente in termini di tempo di viaggio, grazie alla possibilità di sfruttare la potenza di ricarica elevata delle colonnine fast. Il sistema, inoltre, ha fornito in ogni momento informazioni precise sull'autonomia residua e sul tempo stimato per raggiungere la stazione di ricarica, eliminando completamente pensieri e paturnie. Il resto del percorso, una volta aver sostato circa una quindicina di minuti per ricaricare oltre la metà della batteria, è stato semplice. Confidando sull’e-tron trip Planner, siamo arrivati a destinazione con il 50% della batteria conservata, esattamente il parametro prefissato. Non male.

Un punto di riferimento

L'Audi e-tron trip planner rappresenta quindi un'evoluzione significativa nel campo dei sistemi di navigazione per auto elettriche, offrendo un'esperienza di guida più serena e intuitiva.

Grazie alla sua capacità die di adattarsi alle diverse esigenze degli automobilisti, questo sistema si pone come un valido strumento per superare le sfide legate all'autonomia e alla ricarica, aprendo la strada a un futuro in cui la mobilità elettrica sarà sempre più accessibile e diffusa.