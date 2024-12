Audi A3 Sportback TFSI e, primo contatto con la rinnovata plug-in che punta in alto

Il mondo delle berline compatte di caratura premium si arricchisce di una nuova proposta plug-in: l'Audi A3 Sportback TFSI e. Questa neonata variante porta in dote un profondo aggiornamento tecnico, e promette efficienza, prestazioni e piacere di guida al massimo livello. Tutto quello che ci si aspetta da un veicolo che indossa con orgoglio il simbolo dei Quattro Anelli. Noi, l’abbiamo provata in anteprima in quello che è un primo contatto sulle strade di Verona, assaggiando il contesto urbano e quello extraurbano, sgusciando tra il traffico di una grande città e il placido incedere delle strade di collina. Vediamo come se l’è cavata.

Gamma sempre più elettrificata

Nel 2019 la gamma elettrificata di Audi contava su un unico modello 100% elettrico e sue due plug-in. Oggi, il marchio tedesco può vantare ben 7 vetture completamente elettriche e altre 7 PHEV. Fra le ibride ricaricabili recentemente proposte sul mercato ci sono A3 Sportback e A3 Allstreet, Q8, oltre ad A5 e Q5 che debutteranno nel corso del 2025. Invece, nel corso di questa annata che volge alla chiusura, Audi ha conquistato una quota di mercato del 38% tra i brand premium nel segmento delle plug-in, e conta di rinnovare la sua leadership con questo rinnovato modello.

Il sistema plug-in: passi in avanti rispetto al passato

La Audi A3 Sportback TFSI e può contare su un sistema ibrido plug-in composto dal motore termico a benzina 1.5 TFSI evo2 e da un elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) integrato nel cambio S tronic a 6 rapporti. Il 1.5 TFSI evo2, un 4 cilindri in linea, sostituisce il precedente 1.4 TFSI e introduce diverse innovazioni tecnologiche, tra cui il ciclo Miller che consente un miglioramento dell'efficienza energetica riducendo il rapporto di compressione rispetto al rapporto di espansione, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni.

La batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) è un altro elemento chiave della vettura, con una capacità quasi doppia rispetto al modello precedente a parità di dimensioni. Le 96 celle prismatiche agli ioni di litio, suddivise in quattro moduli, offrono un 50% di energia in più grazie alla chimica ottimizzata, al miglioramento dello schema di sovrapposizione e al circuito di raffreddamento dedicato. Inoltre, la gestione intelligente della trazione e la frenata elettroidraulica contribuiscono all'elevata efficienza della vettura. Osservando i numeri, in modalità elettrica (EV), la A3 Sportback TFSI può percorrere fino a 141 chilometri (ciclo WLTP). Un risultato sorprendente.

La forza dei numeri

La nuova Audi A3 Sportback TFSI e è disponibile in due livelli di potenza:

40 TFSI e (204 CV e 350 Nm di coppia);

(204 CV e 350 Nm di coppia); 45 TFSI e (272 CV e 400 Nm di coppia).

La versione 45 TFSI e scatta da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, mezzo secondo più veloce rispetto al modello precedente, e raggiunge una velocità massima di 237 km/h. La 40 TFSI e, invece, accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, 2 decimi più veloce rispetto al modello precedente, e raggiunge una velocità massima di 225 km/h. Entrambe hanno una velocità massima in modalità elettrica di 140 km/h.

Audi A3 Sportback TFSI e, come va su strada

Sedersi al volante della nuova Audi A3 Sportback TFSI e ci ha permesso di capire fin dove si è spinta la Casa dei Quattro Anelli con la sua berlina compatta plug-in. La versione della nostra prova, la 40 TFSI e, ci ha messo immediatamente a nostro agio. L’impostazione di guida è confidenziale, dopo aver sistemato la propria posizione nella più congeniale con volante e seduta, viaggiare con la tedesca diventa un affare molto piacevole. La A3 in città è agile, morbida e la possibilità di innescare la modalità 100% elettrica, schiacciando il tasto EV sulla plancia, rende il tutto più garbato grazie all’assenza di sonorità provenienti dal motore. Qualora si voglia aggiungere il supporto del propulsore termico, basta selezionare ancora il bottone EV, e digitare “ibrido” sullo schermo touch al centro della plancia. A quel punto, l’auto inizierà ad aggiungere la sinfonia determinata, ma non invasiva, del motore a benzina.

Evasi dal traffico cittadino, l'A3 Sportback TFSI e può mostrare il suo lato più sportivo, che emerge grazie alla taratura specifica delle sospensioni, calibrata in modo più gagliardo rispetto al passato, e allo sterzo progressivo, più diretto e preciso in confronto alla serie precedente. Il coinvolgimento è assicurato. Per quanto riguarda i consumi, la nostra prova non può essere troppo esaustiva, infatti servirebbero più chilometri da macinare insieme per comprendere al meglio, ma la sensazione è che si possano toccare degli standard molto promettenti. E il portafogli ringrazia.

I tempi di ricarica

I passi in avanti sono stati compiuti anche nella possibilità di ricarica, per la nuova A3 Sportback TFSI e può ricaricare in corrente continua (DC) con potenze fino a 50 kW, permettendo di passare dal 10% all'80% della batteria in meno di 30 minuti. La ricarica in corrente alternata (AC) con potenze fino a 11 kW richiede 2,5 ore per un rifornimento completo. Audi mette a disposizione dei clienti il network Audi charging, attivo in 29 Paesi europei, con oltre 700.000 punti di ricarica, di cui oltre 52.000 in Italia, a tariffe agevolate.

Listino prezzi

Nuova Audi A3 Sportback TFSI e sarà

disponibile nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025, conper la versione 40 TFSI e S tronic e da 52.500 euro per la versione top di gamma 45 TFSI e S tronic.