Colt e ASX: alla scoperta della gamma Mitsubishi

La gamma Mitsubishi è protagonista di un corposo rinnovamento. Nell'arco dell'ultimo anno il marchio giapponese ha sfornato per l'Europa una serie di modelli pronti a conquistare il grande pubblico grazie a stile, dotazioni ricche e motori pronti a tutto. Fra le proposte più recenti possiamo scorgere la Colt, segmento B costruita sulla piattaforma CMF-B, la ASX, crossover urbano pratico e versatile, e infine la Outlander, che ha debuttato anche da noi con la sua innovativa motorizzazione plug-in. Attraverso queste intriganti proposte, il brand del Sol Levante è determinato a farsi strada nei meandri di un mercato affollato e molto competitivo. I punti di forza per dire la propria non mancano. Tutti i veicoli di Mitsubishi vengono importati in Italia dal Gruppo Koelliker, distributore unico del brand nel nostro Paese.

Mitsubishi Colt, molto più di un'utilitaria

La nuova generazione (la nona) di Mitsubishi Colt è figlia diretta dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. La vettura si presenta con uno stile forte e alcuni dettagli che possono colpire chi la osserva, a cominciare dall'illuminazione full-LED. Il frontale spicca per il "Dynamic Shield", vero tratto distintivo di Mitsubishi Motors, mentre tutta l'auto è un concentrato di proporzioni armoniche. Al posteriore le scritte Colt e Mitsubishi, insieme a uno spoiler pronunciato e a una slitta dal temperamento sportivo, completano il pacchetto. Cerchi in acciaio da 15’’ e in lega da 16’’ o 17''. Cinque le vernici disponibili: Onyx Black, Sunrise Red, Royal Blue, Volcanic Grey sono metallizate e Artic White pastello. Per chi volesse è possibile ricreare un effetto bicolore, utilizzando il nero lucido o nero opaco su specchietti, linea di cintura, spoiler e slitte anteriori e posteriori.

A bordo, invece, fanno capolino materiali ricercati, una buona abitabilità e un discreto grado di digitalizzazione: la connettività è affidata a Apple CarPlay e Android Auto, mentre il display per l'infotainmente è multi-touch da 7" (landscape) o da 9,3" (portrait). Il quadro strumenti con display cluster da 7" o il display digitale da 10" forniscono informazioni in modo diretto al conducente. Il sistema audio premium BOSE, realizzato per fornire un’esperienza di ascolto più intensa, si snoda attraverso i nove altoparlanti, grazie alla tecnologia New Fresh Air Subwoofer (FAS).

Sotto al cofano la scelta può spaziare fra un tre cilindri 1.0 aspirato a benzina da 67 CV (consumo di carburante di 5,2-5,4 litri/100 km), un altro tre cilindri 1.0 turbo-benzina da 91 CV (consumo di 5,1-5,5 litri/100 km) e un'unità full hybrid che rappresenta il top di gamma. In quest'ultimo frangente abbiamo a che fare con un quattro cilindri da 1,6 litri da 94 CV, una trasmissione automatica multi-modale, un motore elettrico da 36 kW, un generatore ad alta tensione e una batteria di trazione da 1,2 kWh (riduce le emissioni di CO2 a soli 94 -102 g/km, mentre il consumo di carburante è pari a 4,2-4,5 litri/100 km). Per quanto riguarda la sicurezza, la nuova Mitsubishi Colt dispone di una lunga serie di ADAS di livello 2, fra i quali spiccano:

Adaptive Cruise Control con Stop & Go;

Around View Monitor;

Automatic High Beam;

Blind Spot Warning;

Forward Collision Mitig ation system;

Lane Departure Warning;

Lane Keeping Assist;

Easy Park Assist;

Rear Cross Traffic Alert;

Traffic Sign Recognitio.

Prezzi a partire da 17.900 euro, con garanzia di fabbrica di 5 anni o 160.000 km, che diventano 8 anni o 160.000 km per la batteria di trazione e per la capacità della batteria. Garanzia anticorrosione di 12 anni. Assistenza stradale di 5 anni (Pacchetto di assistenza Mitsubishi Motors).

Mitsubishi ASX, crossover d'assalto

La nuova Mitsubishi ASX (Active Sports X-over) nasce, anche lei, sulla piattaforma CMF-B dell'Alleanza. Come per la Colt, anche questo B-SUV si distingue per il "Dynamic Shield", che determina un aspetto solido e grintoso. Lateralmente la silhouette procede verso un andamento fluido con spalle larghe e alte, mentre i cerchi in lega da 17'' o 18'' danno più risalto alla personalità del veicolo. Il posteriore, invece, emana una sportività sorprendente, con le scritte "ASX" e "Mitsubishi" ben scolpite sul portellone. Infine, i gruppi ottici - sia davanti che dietro - presentano luci full LED. Cinque le tinte per la carrozzeria: metallic Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue, e Steel Grey. Negli allestimenti Intense e Instyle è possibile richiedere anche un tetto Onyx Black metallizzato in combinazione con ogni opzione per offrire un'estetica bicolore differenziata.

Nell'abitacolo c'è tanto spazio, mentre l'ergonomia è stata studiata per essere funzionale e confortevole. Il quadro strumenti da 7'' è di serie, ma si può avere anche un Display Driver Digitale da 10" come optional, in combinata con lo schermo touch ad alta risoluzione da 10,4'' collocato al centro della plancia e dal taglio molto regolare. Garantito il supporto di Google e dell'app My Mitsubishi Motors. Con Google integrato, i conducenti hanno un ingresso facilitato ad app e servizi come Google Maps, e altro disponibile su Google Play. Incluso anche Google Assistant, che può essere utilizzato per navigare, trasmettere contenuti multimediali, effettuare chiamate telefoniche e inviare messaggi di testo, e molto altro ancora. Presenti anche gli aggiornamenti OTA (Over-the-air) per mantenere sempre al passo col tempo il sistema di infotainment.

Ampia la scelta di motori. Si comincia dal più piccolo, un benzina turbocompresso a tre cilindri da 1.0 litri, che sviluppa 90 CV di potenza e 160 Nm di coppia (consumo medio di 5,7 litri/100 km). Poi, passiamo a un mild-hybrid, un 1.3 litri turbocompresso a iniezione diretta, che utilizza un generatore d'avviamento a cinghia abbinato a una batteria al litio da 12 V. In questo frangente la potenza sale a 140 CV con coppia di 260 Nm, nell'opzione con cambio manuale, e a 158 CV e coppia di 270 Nm con trasmissione automatica a doppia frizione e sette rapporti (consumi rispettivamente di 5,7 litri/100 km e 130 g/km CO2, e di 5,8 litri/100 km e 132 g/km CO2). Infine, in cima alla piramide scorgiamo il full hybrid (HEV), comprensivo di un'unità a benzina da 1,6 litri con due motori elettrici e un cambio automatico multi-mode. L'unità da 105 kW (142 CV) offre il perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza grazie all'assistenza elettrica. Con un'autonomia complessiva di 900 km, fino all'80% guidata elettricamente in città, il risparmio di carburante si attesta sul 40%. I consumi dichiarati sono di: 4,6 litri/100 km e 104 g/km CO2.

Molto lunga la lista di ADAS a disposizione di questo veicolo:

sistema di mitigazione di collisione frontale con protezione per i pedoni;

luci abbaglianti automatiche;

controllo della velocità di crociera con limitatore di velocità;

monitor dell'attenzione del conducente;

assistenza alla velocità intelligente;

avviso di distanza;

avviso di uscita di corsia;

assistenza al mantenimento di corsia e assistenza al mantenimento di corsia di emergenza;

sensori di parcheggio;

telecamera retrovisore;

monitoraggio Surround;

assistenza al parcheggio;

avviso di punto cieco;

assistenza all'uscita sicura dell'occupante;

avviso di traffico trasversale.

I dispositivi di sicurezza passiva sono invece:

airbag frontali e laterali per conducente e passeggero;

due airbag per tendina su ogni lato;

cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di carico;

poggiatesta anti-colpo di frusta;

punti di ancoraggio per seggiolini per bambini ISOFix.

Infine, soltantoo nelle versioni automatiche e di fascia alta è disponibile anche il sistema MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT), che combina il Controllo della velocità di crociera adattativo (ACC) e l'Assistenza al mantenimento di corsia (LCA). Sfruttando telecamere, radar e una centralina dedicata, MI-PILOT controlla accelerazione, freni e sterzo per cercare di ridurre la fatica durante la guida su lunghe distanze e in situazioni di traffico ripetuto di stop-and-go. La tecnologia beneficia di tre impostazioni utente in modo che i conducenti possano conservare o dare maggiore controllo alla velocità del veicolo. Oltre a tutti questi sistemi c'è la funzione eCall, un pulsante da utilizzare in caso di incidente per avere un soccorso repentino. Prezzo a partire da 21.400 euro. La garanzia di fabbrica è di 5 anni o 100.000 km, anticorrosione di 12 anni, della batteria di trazione di 8 anni o 160.000 km, di capacità della batteria di 8 anni o 160.000 km.

Mitsubishi Outlander, l'ultimo arrivato

L'ultimo modello, in ordine cronologico, a riempire la gamma di Mitsubishi è il nuovo Outlander. Il nuovo D-SUV ha una personalità spiccata e un look che rimanda al mondo offroad, oltre a richiamare altri veicoli storici del marchio come il Pajero. Lo spazio interno offre comodità a profusione, merito di un ambiente ampio, comodo e silenzioso. Molto ricche le dotazioni. Il pezzo forte della casa, però, è il powertrain ibrido plug-in. Il sistema combina un motore a quattro cilindri, due motori ad alta potenza e un pacco batterie agli ioni di litio, connesso a una trasmissione shift-by-wire. La batteria di trazione ha una capacità totale di 22,7 kWh: secondo il test ufficiale WLTP, la modalità solo elettrica offre un'autonomia fino a 86 chilometri. Andando a osservare i numeri sono 85 kW e 255 Nm di coppia per il motore elettrico anteriore, 100 kW e 195 Nm per quello posteriore. Il tutto si combina al motore 2.

3 16v per unaTre le modalità di guida, pensate per ottimizzare le prestazioni in base alle esigenze di chi siede al posto di guida. Prezzi ancora da definire.