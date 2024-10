Si apre il sipario sul nuovo Mitsubishi Outlander PHEV: alla conquista dell'Europa

Si è fatto attendere per un po', ha lasciato gli appassionati con la voglia di scoprirlo e oggi, finalmente, tutti quanti sono stati accontentati. Il costruttore giapponese ha presentato la sua nuova creatura: la Mitsubishi Outlander PHEV, un D-SUV che ha un desiderio irrefrenabile di sedurre gli automobilisti europei con il suo design fresco e le sue qualità innegabili. Ovviamente, la grande novità risiede sotto al cofano dove si nasconde una motorizzazione ibrida plug-in che promette grandi cose, grazie alla sua consistente autonomia. Ovviamente, alle spalle del nuovo modello ci sono tre generazioni passate che sono impresse nelle memoria degli automobilisti: 200.000 unità immatricolate nel Vecchio Continente a partire dal lancio targato 2013, e numerosi premi e riconoscimenti vinti con merito.

Look di forte personalità

Lo stile della nuova generazione di Mitsubishi Outlander PHEV attinge dalla tradizione del marchio, con elementi che richiamano anche il mitico Pajero. Il tratto che però contraddistingue, senza ombra di dubbio, questo neonato modello è l'anteriore dove spicca il Dynamic Shield. L'illuminazione è invece gestita da LED adattivi ad alta tecnologia: i fari anteriori, posizionati in alto, hanno un taglio incisivo e migliorano il riconoscimento del veicolo, mentre i fari principali, posizionati più in basso e provvisti di 12 LED individuali, garantiscono un'illuminazione notevole e che non abbaglia i veicoli in arrivo.

Lateralmente la silhouette mette in evidenza i passaruota muscolosi e il prominente montante Jet Tail Fin sul retro. Belli i cerchi in lega, che possono avere un diametro che va da 18” fino a 20''. Al posteriore abbiamo il motivo esagonale scolpito che dona grande forza a tutto l'insieme ed è ispirato al portellone del Pajero. Infine, i fanali incorporano l'approccio stilistico Grand Horizon, esprimendo stabilità attraverso la forma a T. L'illuminazione a LED enfatizza la larghezza di questo SUV di segmento D.

Dentro all'abitacolo si scopre l'approccio giapponese dell'omotenashi, il quale esalta il comfort per gli occupanti. Lo spazio interno infatti offre comodità a profusione, merito di un ambiente ampio, comodo e silenzioso, nel quale le vibrazioni per gli occupanti sono ridotte. Inoltre, i sistemi riscaldanti e ventilati, la funzione massaggio e il supporto aumentato conferiscono un tocco decisamente premium.

Il powertrain ibrido plug-in

Lo abbiamo detto, il pezzo forte della Mitsubishi Outlander PHEV, come ci indica questa sigla, è il powertrain ibrido plug-in. Il sistema combina un motore a quattro cilindri, due motori ad alta potenza e un pacco batterie agli ioni di litio più grande, connesso a una trasmissione shift-by-wire. La batteria di trazione ha una capacità totale di 22,7 kWh: secondo il test ufficiale WLTP, la modalità solo elettrica offre un'autonomia fino a 86 chilometri. Andando a osservare i numeri sono 85 kW e 255 Nm di coppia per il motore elettrico anteriore, 100 kW e 195 Nm per quello posteriore. Il tutto si combina al motore 2.3 16v per una potenza di sistema di 302 CV. Grazie a un serbatoio ancora più grande rispetto al passato, l'autonomia complessiva è di 844 chilometri. A livello di prestazioni lo scatto 0-100 km/h si copre in 7,9 secondi.

Il SUV è dotato di tre modalità di guida: EV, Serie Hybrid e Parallel Hybrid, pensate per ottimizzare le prestazioni in base alle esigenze di chi siede al posto di comanda. Inoltre, è possibile scegliere opzioni come Normal, Save e Charge, garantendo flessibilità nell’utilizzo dell’energia disponibile. Infine, la Mitsubishi Outlander PHEV dispone del sistema di trazione integrale S-AWC (Super All Wheel Control), per viaggiare in sicurezza su ogni superificie.

Digitalizzazione e sicurezza a bordo di Mitsubishi Outlander PHEV

La quarta generazione di Mitsubishi Outlander è figlia dei suoi tempi, che non possono prescidendere da un apporto massiccio di digitalizzazione avanzata. Ecco che il SUV fa sfoggio di un display digitale da 12,3” completamente personalizzabile, mentre la connettività è garantita da Apple CarPlay e Android Auto wireless, insieme a un caricatore wireless Qi. Ottimo l'impianto audio nato in collaborazione con Yamaha.

Per quanto riguarda la sicurezza la nuova Outlander PHEV si affida a una struttura rinforzata con acciaio ad alta resistenza in punti chiave e strutture a più percorsi di carico per migliorare l'assorbimento dell'energia in caso di collisione. Integrati nell'abitacolo, otto airbag offrono protezione efficace agli occupanti, mentre gli ancoraggi ISOfix garantiscono posizioni sicure per i seggiolini per bambini. Ovviamente non possono mancare gli ADAS più moderni per una sicurezza, sia attiva che passiva, a 360 gradi.

Prezzo non ancora definito

La nuova Mitsubishi Outlander PHEV viene distribuita in Italia grazie al Gruppo Koelliker.

Per il momento il prezzo di listino non è stato ancora ufficiliazzato, ma non è da escludere che possa aggirarsi i. Per il resto, come ogni veicolo Mitsubishi venduto in Europa, il nuovo Outlander PHEV è coperto dall'Impegno al Servizio Mitsubishi, che include: