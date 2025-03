Alla scoperta della Jeep Avenger 4xe: il suv ibrido per ogni avventura

Jeep Avenger 4xe

Potente, elegante e versatile. Sono questi gli aggettivi che meglio descrivono la nuova Jeep Avenger 4xe, un suv ibrido che promette di ridefinire le aspettative nel segmento B-suv. Ci siamo messi alla guida di questo gioiellino immersi nello splendido paesaggio di Fiesole, con le sue strade tortuose e i panorami mozzafiato che si affacciano su Firenze e sulle colline toscane.

Motore ibrido da 145 CV

Il potente motore ibrido da 145 CV, che combina un motore turbo da 1,2 litri e due motori elettrici, ha mostrato una spinta decisa su ogni tipo di terreno, sia in città che fuori strada. Le strade di Fiesole, con le loro pendenze ripide e curve strette, sono state il banco di prova ideale per apprezzare le prestazioni fuoristrada della vettura. La trazione integrale intelligente ha permesso di affrontare con sicurezza e agilità anche i tratti più impegnativi, mentre il sistema Selec-Terrain ha reso la guida ancora più precisa, permettendoci di scegliere la modalità migliore per ogni situazione, dalla sabbia al fango, passando per le strade sconnesse.

Il design

Ma l'Avenger 4xe non è solo prestazioni. Il suo design elegante e robusto ha catturato ogni sguardo. Le linee decise e i dettagli esclusivi, come l'X verde sul paraurti anteriore e i cerchi con il badge Jeep, hanno aggiunto un tocco di personalità, facendo sentire ogni viaggio un’esperienza unica. Gli interni, raffinati e funzionali, hanno garantito il massimo comfort, con materiali resistenti e facilmente lavabili, perfetti per chi ama l’avventura senza rinunciare alla qualità. L'esterno è stato progettato per garantire una protezione totale in ogni condizione di guida, con paraurti anteriori antigraffio, fendinebbia dal design esclusivo e barre sul tetto che offrono spazio aggiuntivo. Gli pneumatici Mud & Snow Goodyear Vector 4Seasons GEN-3, insieme alla protezione sottoscocca ottimizzata, garantiscono performance eccellenti anche in off-road. Un accento cromatico verde, con la caratteristica X sul paraurti anteriore e dettagli esclusivi sui cerchi e sul portello posteriore, conferisce un tocco di personalità e distinzione a questa versione 4xe. I sedili sono realizzati con materiali resistenti, impermeabili e facili da pulire, mentre le finiture premium, come il logo 4xe sulla plancia, riflettono l'attenzione alla qualità e alla praticità.

Prestazioni fuoristrada

Al di là della potenza, l'Avenger 4xe si distingue per le sue capacità fuoristrada. Con una maggiore altezza da terra (+10 mm) e una capacità di guado fino a 400 mm, questa versione è più robusta e versatile rispetto alla versione a trazione anteriore. Gli angoli ottimizzati (attacco 22°, dosso 21°, uscita 35°) permettono di affrontare terreni accidentati con una stabilità eccezionale. La trazione integrale offre il massimo della sicurezza e performance, permettendo di affrontare pendii fino al 40% con una coppia eccezionale di 1.900 Nm.

Sistema Selec-Terrain

Il sistema Selec-Terrain consente al conducente di scegliere la modalità di guida ideale, tra cui: Auto, per bilanciare prestazioni e guida elettrica; Snow, per migliorare la stabilità sulla neve; Sand & Mud, per terreni difficili; e Sport, per una guida più dinamica e potente grazie all’E-boost. La sospensione Multilink di Jeep migliora la stabilità e il comfort su terreni impegnativi, garantendo una guida fluida anche su strade dissestate.

Motorizzazione

Il cuore pulsante dell'Avenger 4xe è un motore ibrido a 48 V che unisce efficienza e prestazioni elevate. Il motore turbo da 1,2 litri e i due motori elettrici da 21 kW (anteriori e posteriori) generano una potenza complessiva di 145 CV, consentendo all'Avenger 4xe di raggiungere una velocità massima di 194 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 9,5 secondi. Il cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità ottimizza l’efficienza e il comfort di guida, consentendo anche la modalità completamente elettrica a basse velocità.

Tecnologia

L'Avenger 4xe è equipaggiata con una serie di tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza di guida. Il sistema di infotainment è connesso, permettendo aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni stradali e meteo. Il sistema “ChatGPT” integra un assistente vocale che offre informazioni sulla storia del brand, consigli per attività all’aperto e personalizzazioni per ogni viaggio.

Allestimenti e prezzi

La Jeep Avenger 4xe è disponibile in tre allestimenti: Upland, Overland e The North Face Edition. Il modello Upland offre un design audace con accenti verdi e dettagli sportivi, mentre l’Overland presenta una dotazione premium con fari Full LED, sensori di parcheggio a 360° e guida autonoma di livello 2.

La versione The North Face Edition è un’edizione limitata che celebra l’outdoor con un design ispirato al Monte Bianco e dotazioni esclusivi. I prezzi partono da 31.950 Euro per l’allestimento Upland, 33.950 Euro per l'Overland e 37.950 Euro per la versione The North Face Edition, con consegne a partire da maggio 2025.