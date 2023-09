Skoda Karoq 2023: compatto e polivalente, è un SUV razionale ben accessoriato. La prova su strada

Skoda Karoq, il suv medio della gamma a ruote alte della casa boema, si rinnova. Come da tradizione, il nome comincia sempre per “K”, ormai identificando questa categoria di veicoli. Si rinnova all’esterno dopo la prima edizione, lanciata sul mercato a partire dal 2017, con un nuovo frontale, nuovo design dei cerchi, abitacolo meglio rifinito e più tecnologia, al servizio della multimedialità e della sicurezza. Riconfermata la gamma motori, con soluzioni benzina o diesel, anche con cambio automatico e trazione integrale. Tante le "chicche" smart a bordo, tipiche di Skoda, ma prevale sempre la praticità in marcia con tanto spazio per accessori e passeggeri, vantando anche un bagagliaio generoso. Prezzi a partire da 29.650 euro.

Design e dimensioni

Si rinnova all’esterno ma riconferma le dimensioni compatte, a cavallo tra il segmento B e C del mercato. 4,38 m di lunghezza per 1,84 m di larghezza e 1,60 m di altezza, per un passo tra le ruote di 2,63 m e un peso in ordine di marcia da 1.365 a 1.607 kg, a seconda delle versioni e delle motorizzazioni. Lieve facelift estetico per rinfrescarne il look, partendo proprio dal frontale dove debutta una nuova firma luminosa a doppio elemento, più affilato e capace di integrarsi con la rivista mascherina esagonale ad effetto 3D. Completamente nuova la tecnologia adattiva full LED Matrix Skoda Crystal Lightning con AFS (Adaptive Frontlight System), che regala un fascio luminoso incredibile, capace di adattarsi ai soggetti presenti sulla strada, oscurando le altre auto che sopraggiungono per non abbagliare i conducenti. Nella parte inferiore il paraurti presenta ora nuove forme, tra la griglia d’aerazione e i fendinebbia, a seconda delle versioni. Con l’allestimento Sportline da noi provato si denota una maggiore connotazione sportiva, con paraurti specifici, profili neri inferiori, modanature nere lucide e cerchi in lega da 18” specifici (optional da 19”), con design aerodinamico. Completano l’opera i vetri posteriori oscurati, la minigonna nera laterale e le cromature posteriori per i finti scarichi, nella zona bassa del paraurti. Sempre nel retro si apprezza il nuovo look per i gruppi ottici, anche in questo caso LED, dalla forma più sottile e moderna.

Interni e tecnologia

Completamente rivisto il pacchetto tecnologico di nuova Skoda Karoq, con un bell’innesto di digitalizzazione. La nostra versione Sportline (al vertice della gamma) presenta un equipaggiamento davvero ricco, al quale non è quasi necessario aggiungere nulla. L’abitacolo presenta le forme del passato ma arricchite con materiali migliori, minori tasti e soluzioni prese in ottica praticità. Al centro si staglia il display da ben 8”, con navigatore integrato, connettività wireless con Android e Apple, radio DAB, due prese USB-C, luci ambientali soffuse e anche telecamera posteriore. A richiesta il display da 9,2” Columbus, da 1.420 euro con mappe 3D europee. Buona la disponibilità di tasti fisici, soprattutto per la regolazione del clima automatico bi-zona e per le principali funzioni di marcia. Tutto nuovo anche il volante, a tre razze, con dei rifiniti inserti cromati per la regolazione del volume e delle funzioni della strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10,2”, in alta definizione. Buona la densità delle informazioni così come la facilità di lettura in ogni situazione. Tra gli accessori disponibili vi sono anche l’accesso completamente keyless, le telecamere a 360 gradi, parcheggio automatico, sensori perimetrali e molto altro, rendendola quindi una vettura completa sotto al punto di vista dell’equipaggiamento.

Personalizzazione e pacchetti

Moltissimi poi i gadget di Skoda con cui personalizzare l’auto, tra reti porta oggetti, mancorrenti sul tetto e molto altro. Parlando invece di versatilità, Karoq risponde con ben 521 litri di capacità del bagagliaio, tra i migliori del segmento in relazione alle dimensioni esterne. Vi sono inoltre molte particolarità per l’organizzazione del carico, con ganci, reti e scompartimenti per poter stivare con ordine gli oggetti. Immancabile il raschietto per la brina nello sportellino del serbatoio, così come il piccolo cestinetto della spazzatura che si può infilare nelle tasche delle portiere (incluso nel Simply Clever Pack da 140 euro). Immancabile poi il “Family Pack”, che per 600 euro equipaggia l’auto con una presa USB-C supplementare per i passeggeri posteriori, oltre ad una presa da 230 V standard per poter ricaricare accessori, telefoni, tablet e molto altro. Ricchissimo anche il pacchetto ADAS, che vanta sistemi di assistenza fino al secondo livello, con cui poter guidare con tutti i supporti del caso, per una maggior sicurezza in viaggio e in città.

Prova su strada

Skoda Kaorq riconferma la bontà meccanica della piattaforma MQB, caposaldo del Gruppo Volkswagen su cui “poggiano” buona parte delle vetture del colosso tedesco. Versatile, robusta, tecnologica e dalla buona dinamica, è stata adeguata dai tecnici Skoda per assicurare il massimo comfort e piacevolezza in marcia ai passeggeri. Morbida la taratura delle sospensioni (a richiesta anche a controllo elettronico), così come l’erogazione dei propulsori e la direzionalità dello sterzo. Con il Performance Pack si guadagna anche lo sterzo dinamico progressivo e il Dynamic Chassis Control, per maggiore precisione di guida e stabilità. Buona l’insonorizzazione, anche alle alte andature autostradali così come la gestione delle vibrazioni provenienti dall’asfalto. Il rollio è abbastanza pronunciato, ma una rinuncia in ottima comfort, per poter beneficiare di un assetto più morbido e turistico.

Abbiamo provato la versione 2.0 TDI SCR 150 CV abbinata al cambio automatico DSG 7 marce e trazione integrale. La meccanica funziona a due ruote motrici in quasi tutte le condizioni, innescando l’assale posteriore tramite un giunto viscoso centrale, solo in caso di necessità o assenza di trazione sull’avantreno. E’ così in grado di assicurare maggior grip, trazione e performance in tutte le condizioni, soprattutto quando il fondo si fa viscido, ghiacciato o in presenza di ghiaia/fango. Ci sono modalità di guida specifiche per ogni situazione, al fine di regolare elettricamente la distribuzione di coppia su ogni ruota. La reattività del propulsore è buona, sebbene non si percepiscano molto i 360 Nm di coppia disponibili già a 1.600 giri/min. La rumorosità dell’unità diesel è nella norma, ma alle volte il cambio DSG non sembra pareggiare la velocità di cambiata di altri modelli del Gruppo con cui condivide la stessa meccanica. Le prestazioni rimangono comunque buone, con uno 0-100 km/h concluso in 8,7 secondi e una velocità massima di 204 km/h. Ciò che convince maggiormente è però la fluidità di marcia complessiva, essendo un’auto perfetta per la città ma anche per i lunghi viaggi, che non soffre particolarmente il pieno carico, il clima acceso o le strade con pendenze. Con lei è possibile andare ovunque, in totale comfort, grazie anche ad una buona ergonomia delle poltrone, sebbene quelle sportive dell’allestimento Sportline siano meno comode di quelle di altri allestimenti.

Consumi e prezzi

Motore diesel fa rima con percorrenze vantaggiose e infatti nuova Karoq con il 2.0 TDI da 150 CV e trazione integrale è in grado di totalizzare una media generale di 16 km/l. In città può scendere fino a 14 km/h ma in viaggio è in grado di sfiorare anche medie di 18/19 km/l a velocità costante. Scegliendo invece delle versioni a due ruote motrici, i consumi scendono ulteriormente. Guardando poi al listino prezzi, si parte da 29.650 euro per l’1.0 3 cilindri TSI da 110 CV, cambio manuale e allestimento Ambition. La versione Sportline parte da 36.350 euro, in abbinamento all’1.5 TSI da 150 CV a benzina e cambio manuale, mentre per la nostra versione 2.0 TDI 150 CV DSH 4x4 Sportline il prezzo di listino è di 43.600 euro.

Considerazioni finali

Skoda Karoq si riconferma un crossover perfetto da vivere con la famiglia, sfruttando la sua versatilità, le soluzioni intelligenti e il buon rapporto spazio/accessori/prezzo. I listini sono ovviamente saliti rispetto al passato, ormai superiori a 30 mila euro per tutti i modelli, ma ricompensa con tanta tecnologia extra, spesso di serie anche sui primi allestimenti e interamente disponibile dalla versione Sportline, al vertice. Mancano purtroppo ancora dei motori elettrificati, né mild o plug-in hybrid, disponibili invece per altri modelli del Gruppo Volkswagen, che potrebbero aumentarne l’appeal sul mercato. Convince nel design dopo questo restyling, così come su strada, dove risulta piacevole da guidare, comoda e scorrevole.