Skoda Octavia, primo contatto con la rinnovata wagon tanto amata in Italia

Quale modello rappresenti più candidamente la recente produzione di Skoda non è facile da dire, ma è ipotizzabile fare un azzardo che potrebbe rivelarsi vincente: Skoda Octavia. Presente nei listini del marchio boemo già dal 1996, nel corso di quasi tre decadi ha totalizzato la bellezza di oltre 7 milioni di esemplari prodotti, molti dei quali sono stati acquistati in Italia. Non a caso nel corso del 2023, la Octavia è stata la station wagon più venduta nel Belpaese, un risultato che ha intenzione di confermare per molto tempo ancora. Per riuscirci ha degli strumenti molto interessanti, che abbiamo potuto saggiare di persona nel primo contatto con la versione aggiornata di quella che è, di fatto, la quarta generazione di Skoda Octavia.

Stile e dimensioni

Per essere seducente e attrattiva, la Skoda Octavia passa da un design che viene ritoccato in alcune sezioni specifiche. Ad esempio, i paraurti anteriori e posteriori sono stati ridisegnati, mentre la calandra è stata aggiornata. La personalità è fortissima, così come la presenza scenica di assoluto impatto. Tutti nuovi sono anche i fari anteriori LED Matrix di seconda generazione, mentre le luci posteriori a LED presentano degli indicatori di direzione animati (nelle versioni top di gamma) che prima non c'erano. Inedito anche il design dei cerchi in lega.

Le dimensioni sono:

Lunghezza: 4,69 metri;

Larghezza: 1,82 metri;

Altezza: 1,46 metri;

Passo: 2,68 metri;

Bagagliaio: 640 - 1700 litri.

Come cambiano gli interni

A bordo della Skoda Octavia fanno capolino materiali nuovi e sostenibili per i sedili, il cruscotto e i pannelli delle portiere. La digitalizzazione fornisce il proprio contributo per rendere la vettura ancora più moderna e stuzzicante, e questo si vede soprattutto con il display digitale da 10'' (di serie su alcune versioni) o con il Virtual Cockpit da 10” pollici con funzionalità avanzate. La bella station wagon può essere dotata anche di head-up display, di serie o a richiesta. Le versioni del quadro strumenti digitale mostrano una grafica rielaborata, al pari dei display dell'infotainment.

A proposito di quest'ultimi, quello da 13'' è disponibile - per la prima volta su Octavia - in abbinamento al sistema di navigazione, mentre quello da 10'' è incluso di serie. L’assistente vocale Laura adesso può farsi aiutare anche dall’intelligenza artificiale del software ChatGpt per garantire risposte complesse a quesiti generali, oltre che a poter gestire alcune funzionalità del veicolo. Infine, la versione aggiornata di questo modello di successo dispone adesso anche di un Phone Box con ricarica e ventilazione attiva più potente, da 15 watt e quattro porte USB-C a ricarica rapida con una potenza di uscita di 45 watt. La popolare porta USB-C da 15 watt sul retro dello specchietto retrovisore interno è di serie a partire dall'allestimento Selection.

I motori della Skoda Octavia

La gamma di propulsori della versione aggiornata della quarta generazione di Skoda Octavia apre con un motore a benzina 1.5 TSI e un diesel 2.0 TDI, ciascuno con 85 kW (115 CV) di potenza e cambio manuale a 6 marce. Salendo di un gradino incontriamo la versione 1.5 TSI da 110 kW (150 CV), disponibile con tecnologia mild-hybrid abbinato al cambio automatico DSG. Il funzionamento di questo sistema ibrido è abbastanza semplice: l'energia recuperata durante la frenata viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48 volt, usando un generatore di avviamento a cinghia da 48 volt raffreddato ad acqua. Infine, al vertice della piramide troviamo i 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) e da 195 kW (265 CV) con trazione integrale di serie. Presente anche un 2.0 TDI da 110 kW (150 CV).

Prova su strada della versione 1.5 TSI 150 CV

Passiamo alla prova sul campo della nuova Skoda Octavia, che non ha affatto deluso le aspettative. L'esemplare a nostra disposizione potrebbe rappresentare il prototipo ideale del cliente italiano di oggi, a metà strada fra lo stradista e chi utilizza l'auto per piccoli spostamenti e qualche weekend fuori porta, grazie al motore 1.5 TSI Evo 2 da 150 CV di potenza, abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti. Diciamo questo perché abbiamo un ottimo bilanciamento tra consumi e prestazioni, senza contare che rispetto al diesel questo mild-hybrid gode di qualche privilegio in più. Dunque, salendo a bordo al di là dell'ottima posizione di guida, che permette una visuale limpida verso ogni angolo dell'auto (persino nelle manovre potrebbe non servire la retrocamera che è presente), questa Octavia in allestimento Style è una piccola perla della comodità. I sedili rivestiti da un tessuto ecologico non hanno una spalla molto accentuata, non sono esattamente contenitivi come su un'auto sportiva, ma brillano per comfort. Praticamente è come stare seduti sulla poltrona al centro del proprio salotto di casa. Un trono confortevole con un bel volante di fronte.

Quando si mette in marcia si nota l'eccellente lavoro che i tecnici Skoda hanno fatto per l'insonorizzazione: il livello è molto alto, l'asticella è stata portata più in là di quanto ci si potrebbe aspettare. Altrettanto ottimo è il lavoro delle sospensioni, che ammortizzano le strade dissestate con grande piglio e tengono in assetto la station wagon quando si ricerca qualche spunto dinamico in più. Il motore è frizzante, vivace e generoso quando si ricerca la performance, coadiuvato da un cambio automatico che è un partner fedelissimo. Lo sterzo è invece sensibile ai comandi, anche nello stretto. Capitolo ADAS, la nuova Skoda Octavia è ricca di ogni "diavoleria" moderna tra cruise control adattivo, mantenimento della carreggiata, frenata automatica e monitoraggio segnali stradali, tutti perfettamente tarati e pronti a dare una mano a chi siede al volante senza trasmettere sensazioni negative. Infine, per quanto riguarda i consumi la Casa dichiara una media di 5/5,4 litri ogni 100 chilometri, nel nostro itinerario che ha toccato molti centri urbani e alcune zone a scorrimento veloce ci siamo assestati sui 6,2 litri ogni 100 km. Un risultato che convince pienamente.

Listino prezzi

La Skoda Octavia parte da un prezzo di listino di 28.450 euro.

La versione della nostra prova in allestimento Style comprensivo di Ambient Lighting su plancia, 4 portiere e led di sicurezza sugli sportelli anteriori e posteriori, blocco portiere posteriori elettrico, cornice della calandra, listello decorativo anteriore e posteriore cromati, cerchi in lega da 18", telecamera posteriore, vetri posteriori oscurati dal montante B e Virtual Cockpit 10,2” configurabile, ha un