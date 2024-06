Skoda Superb, primo contatto con l'ammiraglia da famiglia

La grande ammiraglia di rappresentanza del costruttore boemo giunge alla sua quarta generazione. Stiamo parlando di Skoda Superb, che arriva in Italia soltanto in versione station wagon, alla luce del fatto che nella sua ultima versione è stata preferita in questa variante di carrozzeria dal 98% dei clienti, rispetto alla classica berlina a tre volumi. Poco male, le qualità intrinseche di questa vettura non cambiano, quindi vengono confermati il comfort, la dinamica di guida impeccabile e il grande spazio a bordo. A questo elenco non possiamo togliere neppure la tecnologia che intercede con dirompenza nella nostra narrazione. Dopo 866.000 esemplari a partire dal 2001, dei quali 17.000 soltanto in Italia, Skoda Superb ha il compito di continuare in questa importante strada, pur consapevole che rispetto al passato i tempi sono cambiati, e stare davanti ai SUV in termini di gradimento è una SUV molto più che complicata. Siamo sicuri, tuttavia, che cercherà in tutti i modo di piazzare il suo musetto nelle posizioni che contanto. Noi abbiamo avuto il piacere di provarla in anteprima, nel nostro primo contatto su strada

Molto in comune con la Volkswagen Passat

La nuova Skoda Superb ha più di qualcosa in comune con la "cugina" Volkswagen Passat, a partire dalla condivisione della stessa piattaforma modulare, la MQB EVO, e della medesima linea produttiva nello stabilimento di Bratislava, in Slovacchia. Tutto questo non deve essere assolutamente visto come un disvalore, tutt'altro, dato che entrambe sono auto dalle indiscutibili doti dinamiche e dal comfort a cinque stelle. Un altro punto di forza della vettura è la sua incredibile spaziosità, esaltata da una capacità di carico superlativa: da 690 a 1.920, ben 30 litri in più rispetto alla precedente generazione. Esternamente le linee sono solide, ben definite e quasi austere, ma che permettono a questa station wagon di svolgere a pieno titolo il ruolo di ammiraglia del brand. Inoltre, la nuova firma luminosa anteriore viene esaltata dai fari a LED Matrix, un segno distintivo che colpisce al primo sguardo.

Le dimensioni:

lunghezza 4.902 mm (+40 mm)

larghezza 1.849 mm (-15 mm)

altezza 1.482 mm (+5 mm)

passo 2.841 mm

Un abitacolo raffinato

L'ambiente interno della nuova generazione di Skoda Superb è un salotto dal gusto ricercato, che grazie al rinnovato layout della plancia fa emergere una qualità più alta. Anche l'uso dei materiali (specialmente nella versione Laurin & Klement) porta l'asticella del piacere a un punto molto elevato, merito del pellame ecologico dei sedili, nonché della loro funzione massaggiante, riscaldante e ventilata. Un bel modo per stare a bordo. Non finisce qui, perché il quadro strumenti digitale da 10'' serve per dire addio all'epoca analogica anche per la Superb, che fa il paio con lo splendido touchscreen da 13'', in abbinamento al sistema di navigazione, che domina in posizione centrale. Debutto anche per gli innovativi comandi denominati Smart Dial (come sulla Kodiaq), che abbinano comandi fisici e digitali per gestire molteplici funzioni della vettura in modo intuitivo, senza troppe distrazioni per chi sta al volante. Questi bottoni circolari permettono di cambiare le modalità di guida del selettore, di regolare il volume dell'impianto audio o di impostare l'intensità delle ventole del climatizzatore tri-zona con la semplicità di un clic. Immancabili gli strumenti che l'azienda ha denominato "simply clever", come l'area per ricaricare gli smartphone con raffreddamento incorporato e il pulitore di schermo "anti ditate".

Le motorizzazioni di Skoda Superb

Al momento del debutto Skoda Kodiaq presenta una gamma di motori così formata:

1.5 TSI da 150 CV dotato di sistema Mild Hybrid;

2.0 TSI 4x4 da 265 CV ;

; 2.0 TDI Evo da 150 CV;

2.0 TDI Evo da 193 CV con trazione integrale.

Tutte le varianti sono dotate del cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, con selettore inserito sul piantone dello sterzo, soluzione che ha permesso di guadagnare un bel po' di spazio nel tunnel centrale. In futuro, la gamma dell'ammiraglia boema si arricchirà con un'altra variante ibrida plug-in: 1.5 TSI da 204 CV con batteria da 25,7 kWh e fino a 130 chilometri di autonomia in modalità elettrica.

Come va su strada

Abbiamo saggiato le qualità della Skoda Superb 2.0 TDI da 150 CV in un percorso variegato che dal Veneto ci ha portato fino ai laghi del Trentino. Un itinerario complesso che ci ha permesso di conoscere le doti dell'ammiraglia ceca sia in autostrada che su strade tortuose. In ogni frangente questa macchina si è dimostrato eccellente, per vari motivi. In primis il comfort, che viene esaltato da una cura dell'insorizzazione maniacale e da una morbidezza assoluta nell'affrontare le strade più rovinate. Dulcis in fundo, la capacità di danzare tra le curve in modo deciso e leggiadro, merito anche delle sospensioni intelligenti e adattive (DCC). Lo sterzo è progressivo e anche a un'andatura forzata, seppur non aggressiva, non esiste alcune accenno di sottosterzo. Capitolo motore: il diesel è un sublime per la reattività, per la fruibilità e per i consumi. Alla fine del nostro percorso, il computer di bordo ci ha lasciato sbalorditi: 20 chilometri con 1 litro di gasolio. Per chi macina tanta strada, questa vettura può essere un'alleata perfetta, anche perché con il suo maxi serbatoio si possono percorrere fino a 1.200 chilometri.

Allestimenti e prezzi

La Skoda Superb viene declianta in tre allestimenti: Selection, Style e Laurin & Klement. Fin dall'entry level si gode di un equipaggiamento ricco, comprensivo persino dello schermo touch da 13'' e dei sedili massaggianti e riscaldati. Di seguito il listino completo:

Ibrido

1.5 TSI 150 CV MHEV Selection DSG: 44.250 euro

1.5 TSI 150 CV MHEV Style DSG: 46.650 euro

1.5 TSI 150 CV MHEV Laurin&Klement DSG: 52.250 euro

1.5 TSI 204 CV PHEV Selection DSG: 50.750 euro

1.5 TSI 204 CV PHEV Style DSG: 53.150 euro

1.5 TSI 204 CV PHEV Laurin&Klement DSG: 58.750 euro

Benzina

2.0 TSI 265 CV 4×4 Style DSG: 54.000 euro

2.0 TSI 265 CV 4×4 Laurin&Klement DSG: 59.600 euro

Diesel