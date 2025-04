Smart #5 BRABUS arriva in Italia: scopriamo la Smart più potente di sempre

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la versione pronta a tutto, ma con quel pizzico di animo da fuoristrada che non guasta, la Smart #5 mostra i muscoli con la sua versione BRABUS. Cattiva e spietata, fa intuire il suo spirito battagliero fin dal primo sguardo. Ribassata e con appendici aerodinamiche che non lasciano niente alla fantasia, l’inedita vettura griffata Brabus porta il mondo dell’adrenalina nel cosmo elettrico del recente corso di Smart. Riuscirà a far breccia negli appassionati? Vedremo, le premesse sono interessanti. Noi, abbiamo potuto ammirarla in anteprima a Stoccarda.

Potenza è la parola d’ordine

Questa è la Smart più potente mai realizzata. Potrebbe suonare come uno slogan fine a sé stesso, ma è la dura e pura verità. Questo SUV di medie dimensioni è progettato per coloro che desiderano uscire dal coro, sposando un veicolo ad alte prestazioni ma che sa distinguersi. Al centro del progetto vige un sistema di propulsione elettrica all'avanguardia, capace di erogare una potenza massima fino a 475 kW. Grazie alla trazione integrale intelligente e al Launch Mode, l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,8 secondi.

Questa performance dirompente è resa possibile anche da un sofisticato sistema a 800 volt, che non solo ottimizza l'erogazione della potenza, ma permette anche una ricarica rapida in DC fino a 400 kW. In condizioni ottimali, è possibile passare dal 10% all'80% di carica in appena 18 minuti, garantendo un'autonomia fino a 540 km WLTP. Per un'esperienza di guida ancora più coinvolgente, è disponibile l'esclusiva BRABUS Mode, che aggiunge suoni motore simulati per enfatizzare il carattere sportivo del veicolo.

Un design elegante ma aggressivo

A livello estetico, come abbiamo anticipato, la Smart #5 BRABUS viaggia tra l’eleganza e la feroce aggressività. I cerchi BRABUS Monoblock Z da 21 pollici catturano lo sguardo, mentre le pinze freno rosse aggiungono un tocco di grinta a tutto il pacchetto. Ovviamente non potevano mancare i badge BRABUS, sinonimo di prestazioni a ogni costo. Inoltre, le linee muscolose della vettura servono a esprimere la potenza che si cela sotto il vestito, realizzando il consueto "effetto wow".

Anche l'abitacolo della Smart #5 BRABUS è un concentrato di materiali pregiati e comfort di nuova generazione. I sedili in microfibra di alta qualità con inserti DINAMICA offrono un sostegno ottimale, mentre le funzioni di ventilazione e riscaldamento anteriori, insieme ai sedili posteriori riscaldati, assicurano il massimo benessere a tutti gli occupanti. Il volante in Alcantara con logo BRABUS retroilluminato aggiunge un tocco di esclusività, così come il tetto panoramico Halo e il cielo in microfibra che esaltano l'ambiente premium. Dettagli come i pedali sportivi, i badge BRABUS negli interni e il sistema di illuminazione ambientale Ambient Light+ con 256 tonalità personalizzabili completano l'esperienza sensoriale a bordo.

L'innovazione tecnologica è un altro pilastro fondamentale della Smart #5 BRABUS. Spiccano i due schermi OLED da 13 pollici dedicati all'infotainment per il conducente e il passeggero, offrendo un'interfaccia intuitiva e coinvolgente. L'esperienza sonora è affidata al sofisticato sistema audio Sennheiser Signature Sound, composto da 20 speaker ad alte prestazioni, uno speaker centrale motorizzato e una potenza massima di 1.190 Watt, con supporto per l'audio immersivo Dolby Atmos 7.1.4.

Smart #5 BRABUS: listino prezzi

La nascita della Smart #5 BRABUS è il frutto di una collaborazione più ventennale tra Smart e BRABUS. Questa partnership, iniziata nei primi anni 2000, ha dato vita a vetture che hanno lasciato il segno. In Italia, il prezzo di partenza per averne una è di 50.

. La vettura dal taglio sportivo è ordinabile in Italia a partire dal 17 giugno 2025. Mettere le mani sulla Smart più potente di sempre, potrebbe stimolare la fantasia di tanti amanti di questo genere.