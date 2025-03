Smart #5, la famiglia si allarga: il nuovo SUV di medie dimensioni

C’era una volta Smart, sinonimo inequivocabile di compattissima auto da città con due posti secchi. Chi non ha amato e apprezzato quella sfiziosa vetturetta, perfetta partner per districarsi nella giungla urbana di tutti i giorni. Basti pensare che soltanto a Roma sono state immatricolate ben 200.000 unità di “ForTwo”, o semplicemente di “Smart”, ma il contatore è elevatissimo anche in altre metropoli europee, dalla raffinata Parigi alla nostrana Milano. Per i più distratti, oggi la gamma del marchio Smart è composta dai modelli #1 e #3, nemmeno parenti alla lontana di quella speciale citycar che per oltre due decadi ci ha fatto compagna, che rappresentano uno smarcamento dal passato per scrivere un nuovo presente, e futuro, rigorosamente a trazione elettrica. A questo elenco va adesso aggiunta la nuovissima #5, un SUV di medie dimensioni che stuzzica la fantasia di chi adora muoversi in offroad con stile e un occhio di riguardo alla confortevole tecnologia. Per gli orfani della “ForTwo” qualcosa bolle in pentola - come ha annunciato il CEO, Dirk Adelmann -, ma adesso è tempo di conoscere la #5 che abbiamo toccato con mano in anteprima a Stoccarda (Germania).

Design esterno e abitacolo spazioso

La smart #5 cattura l'attenzione con la sua silhouette robusta e i caratteristici elementi di design oblunghi che sottolineano il suo spirito avventuroso ma elegante. Gli sbalzi corti e il lungo passo (2900 mm) massimizzano lo spazio interno, offrendo comodità per tutti i passeggeri e un'ampia capacità di carico. Il bagagliaio anteriore (frunk) offre fino a 72 litri di spazio aggiuntivo, mentre il vano bagagli posteriore vanta 630 litri, espandibili a 1530 litri con i sedili posteriori ripiegati.

I cinque posti a sedere rendono la Smart #5 la compagna ideale per famiglie e avventurieri moderni. Dettagli di design come le portiere senza cornice e le maniglie a scomparsa elettrica aggiungono un tocco di modernità e raffinatezza. Il tetto panoramico halo inonda l'abitacolo di luce naturale, creando un'atmosfera ariosa e accogliente. I fari CyberSparksLED con Automatic High Beam Assist (e Adaptive High Beam Assist sulla versione Premium) garantiscono un'illuminazione ottimale in ogni condizione di guida.

Configurazioni del motore e autonomia

La Smart #5 è disponibile in diverse configurazioni per soddisfare le più svariate esigenze. La versione Pro offre una trazione posteriore (RWD) con una potenza di picco di 250 kW e una coppia di 373 Nm, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.9 secondi e un'autonomia WLTP di 465 km grazie a una batteria da 76/74.4 kWh. La ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 150 kW consente di passare dal 10 all'80% della carica in meno di 30 minuti. La ricarica in corrente alternata (AC) a 11 kW completa una ricarica dal 10 al 100% in meno di 8.5 ore.

Le versioni Pro+ e Premium condividono una configurazione RWD con una potenza di picco di 267 kW e una coppia di 643 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 6.5 secondi e offrendo un'autonomia WLTP di 590 km grazie a una batteria da 100/94 kWh. Queste varianti beneficiano della tecnologia a 800 Volt e supportano la ricarica DC fino a 400 kW, riducendo il tempo di ricarica (10-80%) a meno di 18 minuti. La ricarica AC è supportata fino a 22 kW, completando una ricarica in meno di 5 ore e mezzo.

Le versioni Pulse e Summit Edition, invece, sono dotate di trazione integrale (AWD) con una potenza di picco di 432 kW e una coppia di 643 Nm, consentendo un'accelerazione fulminea da 0 a 100 km/h in soli 4.9 secondi. L'autonomia WLTP per queste versioni è di 540 km con una batteria da 100/94 kWh. Come le versioni Pro+ e Premium, anche queste beneficiano della tecnologia a 800 Volt e della ricarica rapida DC fino a 400 kW.

Un audio speciale

Un elemento distintivo della Smart #5, soprattutto nella versione Premium, è il Sennheiser Signature Sound System. La collaborazione con il rinomato specialista audio tedesco ha portato alla creazione di un sistema audio con 20 altoparlanti ad alte prestazioni e una potenza massima di 1.190 Watt, offrendo un'esperienza musicale e sonora avvolgente. Un particolare highlight è l'altoparlante a scomparsa sul cruscotto, sincronizzato con l'illuminazione ambientale a 256 colori del veicolo, creando un'atmosfera unica.

Il sistema audio integra la tecnologia AMBEO che migliora qualsiasi formato audio, da Stereo a Surround Sound (5.1, 7.1, 5.1.4, 7.1.4) e Dolby Atmos, creando un paesaggio sonoro veramente immersivo. AMBEO analizza anche i contenuti stereo per migliorare spazialmente l'esperienza audio. La riproduzione Dolby Atmos è fedelmente riprodotta come inteso dal mixaggio originale in studio. Il sistema offre una risposta profonda e completa alle basse frequenze, garantendo un suono potente ma bilanciato in tutto l'abitacolo.

Tecnologia e connettività avanzate

L'abitacolo della Smart #5 è un concentrato di tecnologia. Le versioni Pro+ e superiori sono dotate di un doppio schermo OLED centrale e passeggero da 13 pollici e di un quadro strumenti digitale Full HD da 10.25 pollici. La grafica del display è poi gestita dal potente Unreal 3D engine. La versione Premium e la Summit Edition, invece, includono anche un avanzato head-up display con realtà aumentata (AR HUD).

Il sistema smart Pilot Assist offre un'ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui: l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, il mantenimento della corsia, il rilevamento degli angoli ciechi, il riconoscimento dei segnali stradali, l'assistenza autostradale con cambio di corsia e l'assistenza in caso di traffico intenso. Il sistema di telecamere a 360° e i sensori di parcheggio facilitano le manovre, mentre l'Automatic Parking Assistant (APA) (disponibile su Premium e Pulse) parcheggia la vettura autonomamente. Infine, la connettività estesa per entrambi gli schermi in auto garantisce un'esperienza digitale fluida. Non manca neppure la ricarica wireless per dispositivi mobili.

Versatilità e comfort

La Smart #5 è progettata per offrire il massimo comfort in ogni situazione. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente e riscaldati di serie. La versione Premium aggiunge sedili in duo pelle con ventilazione per i sedili anteriori e riscaldamento per i sedili posteriori. Il climatizzatore automatico bi-zona garantisce una temperatura ideale per tutti gli occupanti. La pompa di calore (disponibile su Premium, Pulse e Summit Edition), invece, migliora l'efficienza energetica, soprattutto al cospetto dei climi freddi e delle rigide temperature invernali.

La versione Pulse, poi, permette di godere di una modalità di guida off-road e della trazione integrale intelligente, migliorando le capacità su diverse superfici. La Summit Edition è pensata per gli appassionati di attività all'aperto e offre accessori specifici per l'avventura. Il portellone posteriore ad azionamento elettrico (con funzione Gesture Tailgate sulla Summit Edition) aggiunge un altro livello di praticità.

Smart #5, listino prezzi

In Italia, la Smart #5 sarà disponibile a partire da 47.934,45 euro nella versione Pro, 52.934,45 euro nella versione Pro+, 57.

434,45 euro nella versione Premium, 57.674,45 euro nella versione Pulse e 59.174,45 euro nella Summit Edition. Tutti i prezzi si intendono inclusi di IVA, oltre che di immatricolazione, IPT, messa su strada e preconsegna.