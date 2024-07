Smart #3, come va il tecnologico crossover coupè premium 100% elettrico

Ascolta ora 00:00 00:00

Smart #3 è l’ultimo modello presentato dalla casa tedesca, decisa a riscrivere la storia del marchio, attaccando segmenti di mercato fino ad oggi inesplorati. Da piccola due posti a intrigante crossover elettrico di stile, sfruttando le sinergie produttive del colosso cinese Geely. Tutta nuova la piattaforma SEA, condivisa con altri modelli a marchio Volvo, Polestar o Link & Co, per raggiungere una maggior competitività in ordine di prezzo e qualità costruttiva. Lo stile è però tutto frutto di Gordon Wagener, la matita dietro agli ultimi modelli di casa Mercedes, per donare identità e sostanza al nuovo corso di Smart. Promessi oltre 400 km di autonomia, con prezzi a partire da 38.548 euro.

Design e dimensioni

Crescono inevitabilmente le dimensioni rispetto alle Smart per come le conosciamo oggi. Salta due segmenti e arriva al segmento C, con ben 4,41 m di lunghezza per 1,84 m di larghezza. Il tetto è basso e affusolato, donando una silhouette aerodinamica e filante a tutta la vettura che culmina rastremata nella coda. I gruppi ottici led (anche a matrice di led, dall’allestimento Premium) vengono riproposti in maniera speculare tra anteriore e posteriore, sullo stile di quanto già visto per altri modelli a marchio Mercedes. Non mancano i cerchi aerodinamici fino a 19”, maniglie a scomparsa e altre soluzioni per ridurre la resistenza all’avanzamento.

La piattaforma ospita due tagli di batterie, da 49 kWh (chimica LFP) o 66 kWh (chimica NMC) e dispone anche della pompa di calore di serie e degli inverter al carburo di silicio, per ottimizzare l’efficienza di tutta la piattaforma, contenere i pesi e ridurre le dispersioni di calore. Il peso in ordine di marcia delle versioni con batteria maggiorata e motore posteriore (da noi provata) è di 1.885 kg, un valore in linea con altre competitor del segmento.

Interni e tecnologia

L’abitacolo è ciò che sorprende maggiormente, con uno stile futuristico e minimale. Una soluzione a ponte congiunge il poggia braccio con la plancia, realizzata in plastica argento lucida; nasconde al suo interno due porta oggetti a scomparsa, con tanto di prese USB C e ricarica ad induzione per smartphone. Alcuni assemblaggi però generano degli scricchiolii se colpiti con la gamba o se urtati per errore. Le bocchette circolari dell’aria ricordano vagamente quelle utilizzate sulle vetture a marchio Mercedes, così come alcuni componenti, ma non è di certo un difetto, anzi. Di fronte al conducente si trova un piacevole volante dalla corona molto ampia, attraverso il quale si può osservare la piccola ma completa strumentazione digitale. Al centro, invece, si trova il centro di comando dell’auto. Un display touch da ben 12,8”, dalla grafica fumettosa e originale. Molti infatti i colori presenti, mentre l’intera interfaccia può essere personalizzata anche post acquisto. Si potrebbe però semplificare l’interfaccia con tasti più voluminosi e a portata di touch, rendendo un po’ difficile centrare con il dito alcune icone mentre si guida.

Non manca poi un comodo Head-Up display da 10” direttamente proiettato sul parabrezza, per non distogliere mai lo sguardo dalla strada. È poi presente un avatar gestito dall’Intelligenza Artificiale che apprende dalle nostre abitudini per anticipare alcune funzioni, supportandoci durante la guida in maniera interattiva. Presenti anche le connessioni wireless con dispositivi Apple e Android. Completi anche gli ADAS fino al secondo livello di assistenza. Non manca nemmeno lo spazio, grazie ai 2,79 metri di passo. Tanto margine per le gambe e anche per la testa, grazie all’imponente tetto panoramico a campata unica. Nelle giornate di sole, però, neanche la protezione da raggi UV può molto per contenere il surriscaldamento dell’abitacolo. Sarebbe apprezzata una tendina parasole. La scelta di privilegiare il comodo ed ergonomico abitacolo penalizza però in parte la capacità del bagagliaio, che arriva a solo 370 litri, un po’ sotto la media del segmento. Davanti, c’è però un piccolo vano porta cavi, da circa 15 litri.

Prova su strada

Rispetto ad #1, Smart ha messo a punto un assetto specifico per #3, ribassando gli ammortizzatori e trovando un set-up maggiormente dinamico. Risulta infatti più solido e sostenuto in curva, riducendo il rollio e il beccheggio, soprattutto quando si inserisce in curva con decisione. I cerchi da 19 aiutano a rendere la vettura più precisa e stabile, contribuendo anche il basso baricentro assicurato dal collocamento della batteria. Apprezzabile anche lo sterzo, dall’assistenza elettrica regolabile su tre livelli, che risulta corposo e dal giusto carico nella regolazione intermedia. Non è però dei più diretti. Nonostante l’anima dinamica, la gestione delle vibrazioni è notevole, riuscendo a regalare tanto comfort a tutti gli occupanti. Sebbene non siano poi presenti dei doppi vetri, anche l’insonorizzazione risulta contenuta fino a 120 km/h, oltre i quali si possono iniziare ad avvertire dei fruscii dal tetto e dagli specchietti.

La versione a singolo motore da noi provata, con batteria da 66 kWh NMC, presenta un motore sincrono a magneti permanenti collocato posteriormente, da 272 CV e 343 Nm di coppia. Le prestazioni sono notevoli, con uno scatto sullo 0-100 km/h coperto in meno di 6 secondi. Tuttavia l’accelerazione non sembra bruciante, quanto più fluida ed estremamente progressiva, allineandosi perfettamente allo stile e all’indole dell’auto. Le diverse modalità di guida cambiano poi la vivacità dell’erogazione e la sensibilità al pedale dell’acceleratore. Buono anche il funzionamento della frenata rigenerativa: non dispone di diversi livelli di regolazione ma con la funzione e-Pedal, frena in maniera vigorosa quando si rilascia il “gas”, recuperando energia. A listino è disponibile anche la versione Brabus, maggiormente sportiva con due motori da 428 CV che assicurano uno 0-100 km/h in soli 3,7 secondi. Non mancano poi tutti gli accessori per muoversi agilmente in città, come telecamere perimetrali a 360 gradi, sensori anteriori e posteriori e frenata automatica di emergenza, anche per l’uscita in retromarcia dai parcheggi.

Batteria, ricarica e autonomia

Con la batteria più compatta da 49 kWh Smart dichiara un’autonomia di circa 325 km, che diventano 455 km nel caso della batteria maggiorata da 66 kWh, con motore singolo posteriore, come nel nostro caso. I consumi in ambito urbano si attestano intorno ai 14 kWh/100 km, rendendo quindi raggiungibile l’autonomia dichiarata dalla casa, con percorrenze reali fino a 420 km (senza clima accesso e con temperature esterne di circa 24 gradi). Spostandoci su strade extraurbane e autostradali, i consumi salgono fino ad una media di circa 22 kWh/100 km, riducendo l’autonomia realmente percorribile intorno ai 300 km. Passando al capitolo ricarica, in corrente alternata si può scegliere il caricatore (sulla 66 kWh) fino a 22 kW, molto utile nel caso di dovessero sfruttare spesso le colonnine a bassa potenza, sul suolo pubblico. In corrente continua può invece accettare 130 kW (per la versione da 49 kWh) o 150 kW (per la batteria da 66 kWh), richiedendo circa 30 minuti per passare dal 10 all’80% della batteria.

Prezzi e allestimenti

Alla base della gamma si trova la versione da 49 kWh in allestimento Pro, da 38.458 euro, con 272 CV e ricarica a 130 kWh. Si passa poi alla versione Pro+ con batteria maggiorata e un prezzo di partenza di 43.548 euro.

La versioneda noi provata, con un allestimento praticamente full-optional arriva fino a. Al vertice la versione BRABUS, con 428 CV e un prezzo di partenza di 51.118 euro.