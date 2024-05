La sorpresa Lancia Ypsilon HF, versione ad alte prestazioni della prima vettura 100% elettrica

E dove comincia la nuova Lancia Ypsilon si accende il semaforo verde anche per un’altra sorpresa per lo storico marchio: nel maggio del 2025 farà il suo esordio anche la prima Lancia HF che sarà, appunto, la Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della prima vettura 100% elettrica. Dopodiché, anche la Gamma e la Delta disporranno di una versione HF. Alimentata con una motorizzazione 100% elettrica da 240 CV, con accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi, la Lancia Ypsilon HF sarà caratterizzata da un assetto ribassato, una carreggiata allargata e da forme aggressive e muscolose.

Luci che si accendono, scatti dei fotografi e la vettura che ruba la scena con il suo elefantino portafortuna ma, giust’accanto, ecco un altro sipario che si apre per lasciare spazio ad una sorpresa (anche se era nell’aria) nella sorpresa: eccola la Lancia Ypsilon Rally 4 HF che segnerà il ritorno del marchio in quel mondo che la mandò più e più volte nell’orbita mondiale. Lancia è infatti ancora oggi il marchio più vincente di tutti i tempi nel mondo dei rally, con 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

“Da sempre Lancia è entrata nel cuore della gente anche per il suo animo competitivo, rappresentato da quei modelli iconici del suo passato che l’hanno resa il marchio tutt’ora più vincente di tutti i tempi nel mondo dei Rally. E quel cuore sportivo oggi ricomincia a battere! E quegli stessi fans saranno nuovi clienti Lancia di domani!”, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF (trazione anteriore con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico) è alimentata da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro per una potenza di 212 CV. Sulla Lancia Ypsilon Rally 4, oltre al logo HF, tornerà a svettare anche il logo “Lancia Corse HF”. Tanto per chiarire le intenzioni “bellicose” della vettura