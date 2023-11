Steffen Köhl, designer di Mercedes e l'arte di sedurre con l'estetica

Che aspetto deve avere un'auto? La risposta cambia a seconda che ci si rivolga al presente o al futuro. Questo è il pensiero di Steffen Köhl, responsabile Advanced Design di Mercedes-Benz, che conosce più di qualche trucchetto per impressionare gli spettatori con i tratti sinuosi di una macchina. Il design è una chiave per il successo, perché l'estetica deve attrarci emotivamente e suscitare il desiderio. “Vogliamo creare qualcosa per le persone. Qualcosa che sia bello da guardare, qualcosa che sia piacevole da toccare. Qualcosa da amare", parola di Köhl, che da Sindelfingen, quartier generale della Stella, studia quotidinamente il sentiero da seguire per raccogliere consensi nella perigliosa giostra dell'automotive.

I primi passi nell'automotive

Steffen Köhl nasce nel 1962 ad Hanau am Main e, dopo aver studiato design industriale presso l'Università di Scienze Applicate di Pforzheim, si è specializzato per diventare un designer automobilistico qualificato. La prima grande occasione della vita ha le sembianze della Stella, che gli apre le porte del dipartimento di design della - all'epoca - Daimler-Benz nel 1988. Qui inizia a lavorare come designer per gli esterni e per gli interni delle lussuose vetture teutoniche, prediligendo tuttavia l'impatto della carrozzeria. La scalata personale lo porta ad assumere ruoli dirigenziali a partire dal 1996, mentre nel 2000 compie una virata all'interno di un percorso ordinario, realizzando un soggiorno di un anno a Woking (Regno Unito) per entrare nel team di lavoro della Mercedes-Benz SLR McLaren, una delle più straordinarie hypercar di sempre.

Steffen ricopre il ruolo di capo del dipartimento Advanced Exterior Design di Mercedes-Benz Cars dal 2009. Ha familiarità con una vasta gamma di compiti relativi alla progettazione delle future generazione di veicoli, ed è costantemente alla ricerca di linguaggi del design innovativi, che guidino la mobilità futura. È stato anche responsabile dello sviluppo del design esterno del marchio Smart per la BR243 (2 posti e 4 posti), oltre ad aver messo in piedi un gran numero di progetti e show car nell'universo Daimler.

Steffen Köhl, cambia lo schema delle Mercedes

A Sindelfingen i designer creano da sempre dei progetti innovativi per Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach e Mercedes-AMG. Qui gli stilisti dell'auto cuciono l'abito in modo perfettamente armonico su macchine progettate dagli ingegneri, secondo uno schema imparato nel corso di decenni: il motore davanti, il bagagliaio dietro e la cabina di guida con i sedili in mezzo. In questo modo si crea la silhouette a tre volumi, la più classica delle berline. Steffen Köhl si è ribellato alle regole prestabilite: “Progressività significa anche affrontare le cose in modo radicale”, afferma Steffen Köhl. "Tutto inizia dalle proporzioni". Con queste parole si vuole intendere il cambio di paradigma attualmente in corso, che va dal classico design a tre scatole a una forma curva e fluida, tipica della gamma EQ.

Mercedes-Benz EQS

Nel 2015 Köhl e il suo team di progettazione hanno avviato l'evoluzione elettrica con la show car F 015 Luxury in Motion. In seguito è arrivata la Mercedes-Benz EQS, che ha inaugurato una nuova estetica automobilistica. Questa grande ammiraglia alla spina è una Classe S dagli orizzonti rinnovati, spiega il famoso designer. "Guidare un'auto dovrebbe essere un'esperienza sensuale ed emotiva, leggera, ma altrettanto dinamica, frizzante e sportiva", dice sempre Steffen Köhl. “Un'auto elettrica dovrebbe essere divertente. E dovrebbe essere seducente". Ed è così che sarà il futuro della Stella, che combatte nel campo della mobilità del domani come protagonista di primo piano, con un ruolo che è suo da sempre. Non vuole scendere dal trono dei grandi, dove risiede dal 1886, e per farlo è necessario continuare a sedurre, un gioco che passa proprio dall'estetica. Una realtà dinamica e irrefrenabile, come nella visione di Köhl. Uno che conosce le regole.