Addio ai concessionari: ecco il nuovo modello di vendita di Stellantis

C'è una piccola rivoluzione in atto nel mondo automobilistico, che potrebbe cambiare per sempre l'esperienza di interazione tra fornitore e utente finale. Come già annunciato in precedenza, Repubblica riferisce che il gruppo Stellantis ha deciso di riorganizzare la rete di vendita a partire dal luglio 2023, quando verrà implementato un nuovo meccanismo di distribuzione. Teste di serie di questo nuovo progetto saranno Austria, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Tutti gli altri Paesi, compresa l'Italia, seguirà successivamente.

Il piano è l'abolizione dei concessionari come terminale di vendita: il progetto è stato avviato da tempo, come dimostra la rescissione dei contratti fatta già un anno fa con effetto a partire dal giugno 2023. L'idea di Stellantis è quella di dare maggior controllo alle case automobilistiche secondo un modello di agenzia. Queste modifiche tengono conto anche della nuova regolamentazione Ue VBer (Vertical Block Exemption Regulation). In quest'ottica, Stellantis ha in mente una struttura secondo la quale verrebbero a crearsi delle nuove figure, i commissari, chiamate a lavorare in nome proprio ma per conto terzi.

Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis per l'Europa allargata, ha spiegato che l'obiettivo di tale cambiamento risiede nella necessità di crare un nuovo modello che sia sostenibile per tutte le parti in causa e che sia incentrato sulla customer experience: " I clienti trarranno vantaggio da un approccio multimarca e multicanale con una gamma più ampia di servizi. I concessionari disporranno di un nuovo ed efficiente modello di business concepito per sfruttare il portafoglio di 14 marchi di Stellantis ".