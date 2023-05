Suv Skoda Elroq: le anticipazioni sul nuovo modello

Skoda è un marchio in continua espansione ed evoluzione, la sua gamma è ricca e variegata, pronta a rispondere a ogni tipo di esigenza. I suoi modelli sono sinonimo di qualità e robustezza, apprezzati soprattutto dalle famiglie. La batteria di Suv è molto fornita, ma il celebre Karoq è pronto a essere sostituito da un altro veicolo che, secondo le indiscrezioni, si chiamerà Skoda Elroq. Quest'ultimo sarà 100% e non avrà nessuna versione termica, seguendo in modo concreto quello che è il sentiero tracciato dalla mobilità del domani, ormai alle porte. Il costruttore ceco tramite Elroq vuole assicurare ai suoi clienti un passaggio indolore al mondo degli EV.

Provvisto di piattaforma MEB+

Skoda è uno dei diversi brand che fanno parte dell'universo Volkswagen, quindi anche per la futura Elroq è prevista una condivisione delle migliori tecnologie di gruppo. Il SUV di Skoda, molto probabilmente, avrà molto in comune con la prossima generazione di Tiguan (anch'esso 100% elettrico), a cominciare dalla meccanica e dalla piattaforma MEB+, sviluppata per gli EV. Questo genere di condivisione è utile per abbattere i costi e massimizzare la produzione.

Il nuovo Skoda Elroq - sempre secondo le notizie finora trapelate - sarà contraddistinto da un look molto moderno e accattivante, nel quale le proporzioni generali saranno avvicinabili a quelle del Karoq che è pronto a sostituire. Dunque, anche se le dimensioni esterne saranno paragonabili, questo non avverrà per l'abitacolo, infatti l’Elroq dovrebbe garantire un’abitabilità interna al vertice della sua categoria, tramite l’eliminazione completa del tunnel della trasmissione, che toglierà di mezzo un evidente ingombro.

Skoda Elroq, 600 km di autonomia

Bisogna aspettarsi che a dar vita a questo Suv ci sia il nuovissimo propulsore elettrico AP550, ultimo fiore all'occhiello del colosso tedesco e presentato - sempre dal Gruppo VW - nella recente Volkswagen ID.7. La potenza disponibile sul SUV del costruttore boemo verrà modellata intorno alle sue specifiche, rispetto ai 285 CV presenti sulla berlina tedesca.

Il nuovo EV di Skoda sarà dotato delle stesse batterie viste sulla Enyaq, cosicché l’autonomia garantita sarà di circa 600 km con una singola ricarica. In aggiunta, Elroq potrebbe persino beneficiare della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che permette di ricaricare altri dispositivi e veicoli tramite la ricarica bidirezionale, significando un notevole balzo in avanti nel campo della mobilità sostenibile. Insomma, Skoda procede a passo spedito verso la mobilità a zero emissioni, senza tanti ripensamenti. Vedremo successivamente quali ulteriori notizie ufficiali riguarderanno Elroq e la sua attesa presentazione.