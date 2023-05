La Volkswagen ID.7 GTX rivela alcuni dettagli in attesa del debutto

La Volkswagen ID.7 è una delle più importanti novità delle ultime settimane e, anche se la berlina elettrica di Wolfsburg non è ancora arrivata nelle concessionarie, presenta agli appassionati una novità stimolante: la conferma della versione GTX. Ovviamente, questa sigla è sinonimo di sportività, nella sua massima espressione, e avrà il suo debutto ufficiale a settembre in occasione del Salone di Monaco 2023.

Dettagli sportivi e trazione integrale

In concomitanza con l'annuncio di questa versione, il costruttore teutonico ha rilasciato delle immagini in anteprima, con le quali si possono visionare degli interessanti dettagli di come sarà caratterizzata tale vettura. All'esterno ci saranno degli elementi lucidi neri, con finiture del tetto sempre nere e finestrini oscurati. Dentro all'abitacolo, invece, cuciture a contrasto GTX rosse sui sedili, sulla plancia e sulle portiere esaltano la sportività del modello.

Tecnicamente la ID.7 GTX sfoggerà un powertrain provvisto di doppio motore elettrico e della trazione integrale. Attualmente, il colosso di Wolfsburg non ha voluto fornire dettagli specifici in merito, lasciando la curiosità di scoprire più cosa all'IAA di Monaco di Baviera. In gamma comunque esistono già le varie ID.4 GTX e ID.5 GTX, che possono contare su di una potenza di 299 CV. Che la ID.7 possa avere qualcosina in più? Sicuramente sì, ma attendiamo conferme.

Volkswagen Vehicle Dynamics Manager

Il Vehicle Dynamics Manager è quello strumento adibito al controllo intelligente del sistema di trazione integrale a doppio motore della prossima ID.7 GTX. Tale software, sviluppato in modo autonomo da Volkswagen, punta a raggiungere la combinazione migliore tra efficienza, dinamica e stabilità di guida. Il Vehicle Dynamics Manager, inoltre, verifica non solo il gruppo propulsore, ma anche tutti i sistemi di controllo della frenata, dello sterzo e del telaio, a seconda del profilo di guida selezionato. Infine, il telaio e lo sterzo sono stati migliorati sulla base della piattaforma modulare elettrica MEB e garantiscono una bella soluzione tra comfort e sportività, tramite la chance di selezionare il profilo di guida. La ID.7 GTX punta a essere il fiore all'occhiello gamma ID. completamente elettrica.