Suzuki DF250, DF225 e DF200: la potenza silenziosa che trasforma ogni uscita in mare in puro piacere

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi ha avuto l’occasione di navigare anche solo una volta con i fuoribordo Suzuki V6 – modelli DF250, DF225 o DF200 – conosce bene quella sensazione inconfondibile: premi un tasto, grazie al sistema Keyless Start, e il motore si avvia con un sussurro quasi impercettibile. Al minimo è talmente silenzioso che ci si ritrova spesso a chiedersi se sia davvero acceso. È proprio da questo dettaglio che inizia l’esperienza firmata Suzuki: un equilibrio perfetto tra prestazioni brillanti e un comfort sorprendente. Abbiamo avuto modo di provarli in mare aperto, al largo di Portoverde, e le impressioni non hanno deluso. Ecco come è andata.

La riduzione del rumore

A bordo, il rumore si riduce al minimo, anche durante l’accelerazione. Il timoniere può dialogare senza alzare la voce, godersi il paesaggio o ascoltare la musica di bordo senza interferenze meccaniche. Questa silenziosità è frutto di un progetto raffinato: il V6 da 3.6 litri non solo è compatto e ben bilanciato grazie all’architettura a 55°, ma è stato studiato per ridurre vibrazioni e risonanze acustiche, offrendo una guida morbida, anche a velocità elevate.

L'esperienza di navigazione

La risposta al comando è fluida, progressiva. Grazie alla coppia subito disponibile, il motore entra in planata con naturalezza, senza strappi. Si sente subito il vantaggio dell’albero di trasmissione disassato (Suzuki Offset Drive): la barca si solleva in assetto con leggerezza, e il carico sulla poppa si alleggerisce. Il sistema Automatic Trim poi fa il resto, regolando l’inclinazione per mantenere sempre il miglior equilibrio, anche con mare formato.

Modalità Troll Mode

Durante le soste per la pesca o le manovre in porto, la modalità Troll Mode permette di regolare il minimo con una precisione chirurgica, aumentando o diminuendo i giri in step da 50 rpm. È in questi momenti che si apprezza ancora di più il lavoro silenzioso del V6: niente vibrazioni sul timone, nessun fastidio acustico, solo la sensazione di essere in totale controllo della propria imbarcazione.

Anche in crociera, a velocità costante, il comfort acustico è impressionante. Il nuovo sistema di aspirazione, con filtraggio dell’aria e separazione delle particelle d’acqua, migliora la combustione e riduce ulteriormente i rumori di aspirazione. L’unico suono che accompagna il viaggio è quello dell’acqua che taglia lo scafo.

Infine, grazie al sistema diagnostico mobile SDSM+, anche la tranquillità mentale è garantita: basta uno sguardo allo smartphone per avere sotto controllo lo stato del motore, prima di mollare gli ormeggi o durante la navigazione.

I comandi

Suzuki DF250, DF225 e DF200 sono disponibili sia con comandi meccanici, ideali per semplicità e robustezza, sia in

versione elettronica (Drive-by-Wire), per chi cerca una gestione ancora più precisa e reattiva del motore. Due soluzioni per adattarsi a ogni stile di navigazione e offrire sempre un’esperienza all’altezza delle aspettative.