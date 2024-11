Suzuki a Eicma: ecco tutte le novità

Ascolta ora 00:00 00:00

La casa giapponese Suzuki ha presentato in anteprima mondiale due nuovi modelli nei segmenti Enduro e Supermotard: la DR-Z4S e la DR-Z4SM. Queste moto rappresentano una rivisitazione moderna di due classici apprezzati dagli appassionati, eredi rispettivamente della DR-Z400S (lanciata nel 2000) e della DR-Z400SM (del 2005). Entrambi i modelli sono costruiti sulla stessa piattaforma meccanica e ciclistica, ma con le modifiche necessarie per offrire una personalità unica a ciascuna versione. Progettate per garantire prestazioni elevate e affrontare con sicurezza ogni sfida, queste moto promettono una guida stabile e confortevole, pronta per ogni situazione.

DR-Z4S: enduro per tutti i terreni

Guidata dal concept “Ready 4 anything”, la DR-Z4S è una moto Enduro versatile con ruote da 21” davanti e 18” dietro. Adatta sia per strade asfaltate che percorsi off-road impegnativi, offre stabilità e controllo con un telaio a doppia trave in acciaio e sospensioni KYB completamente regolabili. La moto è disponibile nei colori Giallo Phoenix e Grigio Londra.

DR-Z4SM: supermotard per la città e la pista

Ispirata al concept “Your streets. Your playground”, la DR-Z4SM è una Supermotard ottimizzata per percorsi stradali e da pista, con cerchi da 17” e pneumatici Dunlop SPORTMAX Q5A. È proposta nelle colorazioni Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco.

Design funzionale e motore

Entrambi i modelli si distinguono per un design che combina estetica e praticità, con una linea laterale fluida e un baricentro alto per una guida maneggevole. La carenatura integra luci a LED e una strumentazione LCD avanzata dietro al cupolino, con una disposizione ergonomica dei comandi per migliorare il comfort e la sicurezza. Sono dotate di un motore monocilindrico a quattro tempi da 398 cc, con raffreddamento a liquido e una doppia candela per migliorare l’efficienza e ridurre il consumo (DR-Z4S: 28,4 km/l, DR-Z4SM: 29,4 km/l). Il sistema di iniezione elettronica e Ride-by-Wire di Suzuki garantisce una potenza fluida e continua, con 38 CV a 8000 giri/min.

Tecnologia avanzata

Il sistema elettronico Suzuki Intelligent Ride System offre:

• Suzuki Drive Mode Selector: tre modalità di guida (A, B e C) per diverse esigenze;

• Traction Control a due livelli, con una modalità Gravel per off-road, disattivabile su entrambe le moto;

• ABS a doppio canale disattivabile per uso specifico su DR-Z4S e parzialmente su DR-Z4SM;

• Easy Start System e controllo elettronico dell’acceleratore Ride-by-Wire.

La ciclistica, progettata per stabilità e controllo, include una forcella a lunga escursione e cerchi IRC GP-410 per l’Enduro, mentre la Supermotard monta pneumatici sportivi per grip ottimale. Le altezze della sella variano per adattarsi all’uso: 920 mm per DR-Z4S e 890 mm per DR-Z4SM.

Le altre novità Suzuki 2025

Allo stand Suzuki, oltre ai nuovi modelli DR-Z di aggiornamenti per il 2025, tra cui la GSX-S1000 con un display TFT da 5 pollici e il prototipo del Burgman a idrogeno, è stato

fatto un passo verso la neutralità carbonica di Suzuki. Sul fronte racing, l’esposizione della GSX-R1000R, campione mondiale EWC e sviluppata per sostenibilità, ribadisce l’impegno di Suzuki nella tecnologia ecocompatibile.