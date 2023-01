Suzuki eVX Concept, ecco il prossimo crossover elettrico

In questi giorni si svolge una nuova kermesse automobilistica anche in India, con l’Auto Expo di Nuova Delhi. Suzuki, con l’obiettivo di espandere la propria presenza sul territorio, ha presentato quindi in anteprima nuova eVX Concept, un prototipo di crossover 100% elettrico che, con ogni probabilità, andrà a sostituire dal 2025 l’attuale Vitara.

Muscoloso e robusto

A colpire di nuova eVX Concept è sicuramente il design, ben lontano dai canoni attuali del costruttore giapponese, sempre rimasto piuttosto cauto nelle scelte estetiche dei suoi modelli contemporanei. Con eVX si vede invece uno stile completamente inedito, futurista e molto elaborato, frutto di un lavoro intenso da parte dei designer, decisi a cambiare il volto del costruttore di Hamamatsu. Le dimensioni dichiarate la collocano a cavallo del segmento C, con 4,30 m di lunghezza, 1,80 di larghezza e 1,60 m di altezza, misure comunque molti simili a quelle dell’attuale Vitara.

Lo sguardo è decisamente muscoloso, quasi imponente e si può facilmente riconoscere il nuovo tratto stilistico che, con ogni probabilità, andrà a caratterizzare le Suzuki del futuro. Stiamo parlando della firma luminosa a led con motivo ad “Y”, direttamente integrata nella sottile linea orizzontale che simula la presenza di una griglia. Nel posteriore invece una spessa linea led congiunge i gruppi ottici nel centro, mentre la zona bassa della carrozzeria è tutta realizzata in plastica nera, a sottolineare l’indole avventuriera e solida. Compaiono anche delle simili protezioni sottoscocca silver, strizzando l’occhio alle off-road sottolineando il DNA 4x4 di Suzuki. La linea di cintura alta, il tetto spiovente, l’assenza di un secondo montante e le maniglie a filo con la carrozzeria la fanno quasi sembrare un SUV coupè.

Powertrain elettrico, c’è lo “zampino” di BYD

Al momento Suzuki ha divulgato alcune informazioni riguardo al powertrain elettrico della concept. Sarebbe così presente un pacco batterie da 60 kWh che garantirebbe fino a 550 km di autonomia in ciclo MIDC, impiegato in India e, secondo alcune informazioni trapelate da Autocar India, dovrebbe essere fornito direttamente la BYD, il nuovo colosso automotive cinese da poco sbarcato anche in Italia. Volendo così fare un parallelismo con la BYD Atto 3 - SUV dalle dimensioni equiparabili a eVX concept e con batteria Blade da 60 kWh - è in grado di assicurare circa 420 km di autonomia, con un powertrain elettrico da 204 CV e 310 Nm di coppia.