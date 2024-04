Suzuki Jimny Pro, perché sceglierla e perché no?

Suzuki Jimny è un fuoristrada compatto e puro, capace di superare qualsiasi ostacolo.

Ha un’estetica che coinvolge e a distanza di decenni dalla sua prima generazione, si ripropone al grande pubblico. Forte di un design distintivo e con contenuti che poche concorrenti possono permettersi. La Suzuki Jimny ha prestazioni ineguagliabili in off-road.

Un peso ridotto e una trazione integrale efficacissima, da oltre cinquant’anni, la compatta del Marchio di Hamamatsu è un riferimento nel settore.

Veicolo commerciale leggero

In Italia è attualmente commercializzata la sola versione Pro, immatricolata come autocarro a due posti.

Lunga soli 3,645 metri, ha sbalzi ridotti e angoli di attacco, uscita e dosso eccezionali, pari a 37, 49 e 28 gradi.

L’altezza minima da terra è di 21 cm.

Una carrozzeria che si caratterizza per le sue forme squadrate ma che consente al pilota, di percepire facilmente gli ingombri.

Essendo omologata come autocarro in grado di trasportare due sole persone, la rete divisoria metallica, posta alle spalle dei sedili anteriori, ha consentito di ricavare un vano di ben 863 litri. Un volume completamente sfruttabile grazie alla forma regolare del vano.

Interni e dotazione

Gli interni si caratterizzano per una notevole cura nei dettagli e finiture pensate per essere funzionali e resistenti.

Ogni componente presente all’interno dell’abitacolo è pensato per resistere all’utilizzo più gravoso, soprattutto a graffi e danni.

Ad accezione della vernice BiColor, tutto è di serie.

Nella dotazione standard, sono inclusi:

abbaglianti automatici

fendinebbia

climatizzatore

sedili anteriori riscaldabili.

Anche la suite ADAS è particolarmente completa e prevede diversi dispositivi che aiutano e assistono il guidatore, nell’utilizzo quotidiano della vettura:

guidadritto : avviso di superamento della corsia

: avviso di superamento della corsia occhioallimite : sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

: sistema di riconoscimento della segnaletica stradale attentofrena : frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni

: frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni restasveglio : monitoraggio dei colpi di sonno

: monitoraggio dei colpi di sonno partifacile : dispositivo antiarretramento in salita e discesa

: dispositivo antiarretramento in salita e discesa scendisicuro: hill descent control.

Anche la localizzazione eCall rientra nell’equipaggiamento di serie e consente ai passeggeri di mettersi in contatto con i soccorsi, in caso di incidente.

Motore e trazione

La Suzuki Jimny Pro è equipaggiata di serie, con la trazione integrale 4x4 AllGrip Pro, che offre la possibilità di azionare le quattro ruote motrici anche in movimento, in presenza di terreni a bassa aderenza.

Nei passaggi più critici è possibile inserire le marce ridotte. Per quanto concerne il motore, il fuoristrada del Marchio di Hamamatsu può contare su di un propulsore a benzina da 1.5 litri, aspirato, da 102 cavalli.

Perché sceglierla

Nell’off-road, la Suzuki Jimny non ha rivali.

Ha prestazioni superiori alla media e un sistema di trazione integrale che le consente di affrontare qualsiasi tipologia di terreno e percorso.

Il motore è perfetto per potenza e coppia, la possibilità di inserire le marce ridotte, rende il fuoristrada compatto giapponese, inarrivabile per molte concorrenti.

Il design colpisce, le forme squadrate della carrozzeria la rendono un instant classic che piace immediatamente.

Sul mercato è ricercatissima, il prezzo di diversi esemplari usati, eguaglia il nuovo.

L’intera produzione è stata presa d’assalto, chi compra una Jimny, sa perfettamente cosa vuole.

Perché non sceglierla

A causa dei limiti delle emissioni, il brand giapponese ha omologato la Jimny come veicolo commerciale, con tutti i limiti annessi.

È omologata per sole due persone, in autostrada, difficile tenere un’andatura superiore al limite consentito dal codice della strada, la Jimny nasce per il fuoristrada, piuttosto che per i trasferimenti a lungo raggio.

Il vero limite di questo veicolo probabilmente è l’autostrada.

Nasce per accompagnare i suoi passeggeri verso sentieri sconfinati e inarrivabili.