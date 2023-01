Tesla abbassa i prezzi di Model 3 e Model Y fino a 12.500 euro

La casa di Elon Musk non è nuova a colpi di scena improvvisi, capaci di destabilizzare il mercato, la rete vendita e gli stessi clienti. L’ultima novità riguarda proprio l’intera gamma delle vetture Model 3 e Model Y, i cui listini hanno subito un forte ribasso. Una mossa decisamente inaspettata che mostra una strategia controcorrente rispetto al resto dei costruttori, negli ultimi mesi “costretti” a rivedere a rialzo i listini, per far fronte all’inflazione e all’aumento dei costi delle materie prime.

L’intera riduzione dei listini è stata programmata per l’area EMEA, di cui fanno parte Europa, Medio Oriente e Africa. Non si tratta un di un taglio unico e costante per ogni versione, ma dipende da allestimento ad allestimento ma, in alcuni casi, si arriva ad una riduzione massima fino a 12.500 euro.

Tesla Model 3, il nuovo listino 2023

Partiamo quindi dalla Tesla di accesso alla gamma, quella più economica e più desiderata al momento. Forse dei grandi risultati conseguiti nel 2022, ci si aspetta una riconferma anche nel 2023 – a maggior ragione dopo questi forti ribassi. Nonostante il forte sconto, però, nuova Model 3 non riuscirà a rientrare nelle soglie per poter beneficiare degli eco incentivi statali per le auto elettriche.

Il listino precedente mostrava questi valori:

- Tesla Model 3: 57.490 euro;

- Tesla Model 3 Long Range: 64.490 euro;

- Tesla Model 3 Performance: 67.490 euro.

Per il 2023 invece, il nuovo listino è stato modificato come segue:

- Tesla Model 3: 44.990 euro;

- Tesla Model 3 Long Range: 52.990 euro;

- Tesla Model 3 Performance: 59.990 euro.

Tesla Model Y 2023, il nuovo listino

Anche per il crossover elettrico sono stati presentati importanti tagli, sebbene per la versionne base risultino ben più contenuti rispetto a quelli della berlina Model 3. I vecchi listini del 2022 erano così composti:

- Tesla Model Y: 49.990 euro;

- Tesla Model Y Long Range: 65.990 euro;

- Tesla Model Y Performance: 71.990 euro.

Per il 2023 invece, il nuovo listino è stato modificato come segue:

- Tesla Model Y: 46.990 euro;

- Tesla Model Y Long Range: 53.990 euro;

- Tesla Model Y Performance: 63.990 euro.

Perché Tesla ha ribassato i listini?

Non è ancora presenta una motivazione chiara per tale scelta del costruttore americano. Nelle dichiarazioni rilasciate, sembra che le ragioni siano da attribuire alla “continua ricerca per ottimizzare le sinergie costruttive, al fine di ribassare i prezzi e rendere più accessibile la tecnologia […] La normalizzazione da parte dell’inflazione e il ritorno di una produzione a regime, ci ha permesso di trasmettere questa riduzione dei costi fino al cliente finale, anche in area EMEA, aiutati anche dalla produzione sempre più locale dei nostri veicoli e componenti”.

Una situazione piuttosto intricata che, in qualche modo, potrebbe essere indirettamente collegata al pesante crollo del prezzo dei titoli di Tesla, fatto registrare nella seconda metà del 2022: da 313 euro ad azione, intorno al 20 settembre si è ora arrivati a circa 109 euro, per una perdita di circa il 53% in meno di tre mesi e mezzo.

Farà sicuramente piacere a chi aveva in programma di acquistare una Model 3 o Y in questio periodo e, con ogni probabilità, infuriare chi ha sottoscritto l’accordo di acquisto a fine 2022. Resta da capire come la rete vendita andrà a gestire queste criticità con i suoi clienti. Assisteremo, molto probabilmente ad una forte impennata degli ordini per la Model 3. Che sia l’inizio di un forte calo dei prezzi delle auto elettriche? Ai posteri, l’ardua sentenza.