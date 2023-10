Tesla Cyberquad, arriva in Italia il costoso quad elettrico per bambini

In attesa del discusso Tesla Cybertrack, la Casa californiana fondata da Elon Musk lancia sul mercato italiano il piccolo e costoso Tesla Cyberquad. Disponibile in America dalla fine del 2011, questo inedito quad elettrico è ora proposto anche per la clientela italiana che può acquistarlo sul Tesla Shop.

Tesla Cyberquad, dedicato ai bambini

Il Cyberquad si presenta come un quad “giocattolo” 100% elettrico dedicato ai bambini dagli 8 ai 12 anni di età e risulta caratterizzato dalle forme squadrate che distinguono il Cybertrack, futuro pick-up del Costruttore californiano di auto elettriche. Il piccolo giocattolo è una versione “ridotta” del quad che era stato mostrato proprio in concomitanza con la presentazione del Cybertrack. Nel corso della presentazione, il veicolo off-road veniva ospitato nel cassone del pick-up elettrico per evidenziare le capacità di carico del pick-up.

Caratteristiche

Il Cyberquad è stato realizzato sfruttando un telaio interamente in acciaio, mentre il peso complessivo è pari a 48,5 kg. Non mancano un sedile imbottito che promette di offrire il massimo comfort, sospensioni posteriori con freno a disco posteriore e barre luminose a LED dal forte effetto scenico. Il motore elettrico da 350 W può essere gestito tramite 2 impostazioni di velocità e una modalità di retromarcia e permette di raggiungere una velocità massima di 13 km/h.

Autonomia

L’unità a zero emissioni risulta alimentata da una batteria agli ioni di litio da 188 Wh che promette un'autonomia dichiarata dal Costruttore fino a 19,3 km con una sola carica di energia. I dettagli del caricatore sono i seguenti: ingresso 100-240 V CA 50/60 Hz e uscita 25,2 V CC, 3,0 A.

Prezzo

Come anticipato in precedenza, il Tesla Cyberquad può essere acquistato on-line sul Tesla Shop ad un prezzo di listino pari a 1.990 euro.