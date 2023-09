Tesla Model 3 restyling, com’è dal vivo la rinnovata berlina elettrica

Finalmente abbiamo potuto ammirare dal vivo, anche se in forma statica, la nuova Tesla Model 3 restyling, ovvero l'atteso aggiornamento della fortunata e richiestissima berlina elettrica della Casa fondata da Elon Musk. Come anticipato in precedenza, la Model 3 si concede un meritato restyling dopo ben 6 anni di onorata carriera, rinnovando la sua estetica, il suo abitacolo e soprattutto aumentando la sua già ottima autonomia di marcia.

Tesla Model 3 restyling, design convincente

lunga 4,72 metri (+3 cm in più rispetto alla versione attuale), la Model 3 raggiunge un peso di 1.824 kg, ingrassando leggermente rispetto all’attuale generazione (1.761 kg). Dal punto di vista estetico, la vettura non stravolge il suo design che diventa però più moderno e soprattutto personale. Il frontale si caratterizza per una nuova firma luminosa a LED, a cui si aggiungono fascioni paraurti, cofano e passaruota più aerodinamici. La vista posteriore si distingue invece per i due nuovi gruppi ottici a forma di "C" inglobati nel portellone. Il logo del marchio californiano lascia il posto alla scritta TESLA, mentre la zona inferiore del paraurti sfoggia un nuovo estrattore di colore nero. La vettura può essere personalizzata con due nuove livree esterne chiamate “Ultra Rosso” e “Grigio Stealth”, non manca inoltre nuova collezione di cerchi in lega.

Abitacolo premium

L’abitacolo della Model 3 sposa adesso rivestimenti e materiali più curati e lussuosi, come ad esempio l’alluminio e tessuti di qualità. Il confort acustico è stato migliorato con l’uso di cristalli acustici, nuove guarnizioni e materiali insonorizzanti. La console centrale ospita nuovi porta oggetti, un doppio caricatore wireless per smartphone e tre ingressi USB-C da 65 watt. La plancia ospita l’ampio schermo centrale da 15,4 pollici dedicato al sistema multimediale che può contare su una superficie più ampia grazie ad una cornice meno ingombrante. Fa il suo debutto su questo modello un secondo display da 8 pollici dedicato ai passeggeri posteriori, che permette di gestire climatizzazione e intrattenimento.

Nuovo anche il volante a tre razze dotato di comandi multimediali che prendono il posto delle precedenti levette. Gli amanti della musica possono contare su un nuovo sistema audio con 17 altoparlanti sulle versioni Long Range e 9 diffusori sulle Model 3 a trazione posteriore.

Autonomia migliorata

Tra i numerosi miglioramenti spicca la più generosa autonomia che sulla versione a trazione posteriore tocca i 554 km, mentre sulla Long Range a trazione integrale può raggiungere i 678 km. La velocità massima è stata limitata a 201 km/h per non intaccare i consumi di energia, mentre i tempi di accelerazione da 0 a 100 Km/h sono invariati: 6,1 secondi per la trazione posteriore e 4,4 secondi per l’integrale.

Prezzi e consegne

la versione a trazione posteriore verrà offerta in Italia da 42.490 euro, mentre la Long Range da 49.990 euro. Le prime consegne verranno effettuate da fine ottobre 2023. Ora non resta che attendere un’approfondita prova su strada per testare con mano le qualità intrinseche di questa “succulenta” novità a zero emissioni.