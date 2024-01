Tesla Model Y, con il taglio dei prezzi il SUV elettrico rientra negli incentivi

Automobilisti, Costruttori e Concessionarie sono tutti in attesa dell’entrata in vigore degli incentivi statali 2024, dedicati all’acquisto di nuovi modelli. L’attesa dovrebbe essere ormai agli sgoccioli, visto che nelle prossime ore, o al massimo fra qualche giorno, il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) comunicherà i dettagli ufficiali su come accedere ai bonus economici per le vetture a basse emissioni. L’arrivo dei nuovi incentivi sta spingendo numerose case automobilistiche a rivedere verso il basso i listini delle loro auto, come ad esempio il SUV Tesla Model Y. La Casa fondata da Elon Musk ha infatti comunicato un importante taglio dei prezzi della Model Y che permetterà al SUV del Costruttore californiano di accedere ai bonus elargiti dal Governo italiano.

Tesla Model Y, i nuovi prezzi di listino

La Tesla Model Y viene offerta ora a partire da 42.690 euro, prezzo relativo alla versione Rear Wheel Drive, equipaggiata solo con il motore elettrico posteriore e che vanta un’autonomia dichiarata di 455 km (ciclo WLTP). Parliamo quindi di un abbattimento del prezzo della variante entry-level di ben 4.300 euro. La versione Long Range con 533 km di autonomia ha invece visto scendere il proprio listino a 49.990 euro (sconto di 4.000 euro) e la Performance (514 km di autonomia dichiarata) è scesa a 55.990 euro, sempre grazie ad un taglio di 4.000 euro.

Quanto vale l’Ecobonus

La Model Y RWD dovrebbe quindi accedere ai fondi statali perché il suo nuovo prezzo rientrerebbe nella soglia dei 35.000 euro IVA esclusa (42.700 euro con IVA), dedicata all’acquisto di un’auto nuova 100% elettrica (emissioni comprese tra 0 e 20 g/km). Il bonus risulta pari a 5.000 euro rottamando un veicolo da Euro 0 a Euro 4, mentre scende a 3.000 euro senza rottamazione. Anche se ancora non è stato confermato, gli incentivi dovrebbero ancora una volta essere ad esclusivo appannaggio delle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.

In attesa del restyling

Bisogna comunque tenere conto che nel corso di quest’anno dovrebbe arrivare l’aggiornamento dedicato proprio alla Model Y, proposto sulla scia del restyling della Model 3 che ha debuttato lo scorso anno. Questa novità spiegherebbe la scelta da parte di Tesla di applicare questi pesanti sconti che invoglieranno l’acquisto di questa versione arrivata al termine del suo ciclo di vita.

Anche la Model 3 restyling rientra negli incentivi

Ricordiamo inoltre che anche la recente Model 3 restyling rientrerà negli incentivi, grazie ad un prezzo di listino IVA esclusa pari a 35.000 euro (42.490 euro IVA inclusa), relativo alla versione a trazione posteriore.